Besplatni mentorski program za (buduće) žene poduzetnice

U Facebook grupi Be your own boss trenutno su u tijeku prijave za peti krug besplatnog mentorskog programa namijenjenog ženama poduzetnicama koje žele unaprijediti svoje poslovanje, ali i ženama koje tek kreću na poduzetnički put.

U ovom krugu sudjeluje preko 30 mentorica koje će besplatno podijeliti svoje znanje u područjima poput online vidljivosti, osobnog razvoja, kreativnosti, EU projekata, SEO-a, društvenih mreža i još mnogo toga.

- Sjećam se kako je meni bilo kada sam kretala i gubila se o kompletnom kaosu. Znam koliko je teško krenuti u nešto, a da ne znate u koju stranu bi trebali pogledati. Odlučila sam biti mentorica jer želim pomoći i olakšati ženama u njihovom poslovnom putu, ohrabriti ih i pokazati im koliko zapravo mogu napraviti kada vjeruju u sebe – poručila je Andrea Perković, mentorica na temu 'Društvene mreže – kako da rade u vašu korist'.

Kroz prošla četiri kruga prošlo je već stotine žena koje su dobile besplatne konzultacije i mentorstva, a neke od njih sad su se prijavile i kao mentorice. Među njima je i Jelena Drljo, SEO stručnjak i vlasnica obrta Top Web, koja je mentorstvo osvojila u prvom krugu.

- S obzirom da sam radila puno radno vrijeme, prijavila sam se na program mentorstva za SEO iz znatiželje. Iskreno, prije toga nisam ni čula za taj pojam. Tijekom par mjeseci mentorstva, moja mentorica me uvela u svijet digitalnog marketinga i SEO optimizacije. Toliko mi se svidilo to područje da sam htjela sve više i više znati i naučiti, a uskoro sam postala i njena asistentica. Danas sam ponosna vlasnica obrta koji se bavi seo optimizacijom. Biram s kim i što želim raditi, a pri tome imam privilegiju raditi ono što volim. Preporučila bi svakome ovaj besplatni mentorski program. Možda neće svatko otvoriti obrt, ali vjerujem da će puno toga naučiti - kazala je Drljo.

Prijave traju do 25. veljače i potpuno su besplatne. Sve što je potrebno napraviti je ispuniti Google formular i čekati proglašenje. Program je namijenjen isključivo ženama, a mogu se prijaviti na sve teme koje im zvuče korisno i zanimljivo.

Više informacija o mentorskom programu možete pronaći na Be your own boss internetskoj stranici, kao i u Facebook grupi.