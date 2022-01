BIPA pokrenula suradnju s Woltom

Preko 2.000 proizvoda iz BIPA asortimana od danas su dostupni putem aplikacije Wolt, navodi se u priopćenju. U nekoliko klikova, korisnici će moći odabrati artikle iz široke ponude BIPA proizvoda za osobnu njegu, njegu kućanstva i dekorativne kozmetike te dobiti dostavljeno u najbržem roku do svojih vrata.

Wolt je u 2021. godini napravio ogroman iskorak u trgovački kanal prodaje na našem tržištu, omogućivši brojnim ostvarenim poslovnim suradnjama svojim korisnicima one-stop-shopping mjesto, što je prepoznala i BIPA koja svoje aktivnosti kontinuirano usklađuje s potrebama kupaca.

- U BIPI strateški ulažemo u digitalizaciju naših poslovnih procesa, uz stalni razvoj asortimana, što nas čini efikasnijima i usredotočenima prema našim kupcima, s ciljem da zadovoljimo sve njihove potrebe. Zadovoljstvo nam je najaviti početak suradnje s Woltom, koja je za nas u BIPI izrazito važna kao dio naše dugoročne strategije razvoja alternativnih prodajnih kanala i iskorak u online trgovinu. U BIPI je kupac uvijek na prvom mjestu i u tom smislu ćemo i dalje razvijati određene segmente i prilagođavati našu ponudu - istaknuo je Marijan Bošković, član Uprave BIPA Hrvatska.

- BIPA, kao i Wolt, znatno ulaže u korisničko iskustvo i ponudu, te vjerujemo da ćemo zajedno ostvariti odlične rezultate. Naša ideja je da sve što korisnik poželi, može pronaći na Woltu i uz par klikova dobiti dostavljeno do svojih vrata za samo 30 minuta. Iznimno nam je bitna kvaliteta naše usluge, to je nešto na što smo konstantno maksimalno fokusirani, a osim toga osluškujemo potrebe naših korisnika u što se uklapa i naša želja za suradnjom s BIPOM. Proizvodi iz segmenta drogerije su poprilično traženi od strane korisnika, pa s asortimanom BIPE lijepo zaokružujemo dosadašnju ponudu na našoj aplikaciji - izjavio je Marko Rubelj, Head of retail, Wolt.

Dostava BIPA proizvoda putem aplikacije dostupna je u 11 gradova diljem Hrvatske uključujući Zagreb, Samobor, Zaprešić, Veliku Goricu, Varaždin, Osijek, Slavonski Brod, Rijeku, Pulu, Zadar i Split.