cargo-partner automatizira proces EDI veza   

Automatizacija procesa razmjene podataka učinkovit je način pojednostavljenja komunikacije i promicanja nesmetanih operacija duž lanca opskrbe. cargo-partner koristi veze - EDI (Electronic Data Interchange) i API (Application Programming Interface). EDI i API veze koriste se u različite svrhe: transportne narudžbe, ažuriranja statusa pošiljaka i podmirivanje računa, carinjenje, prijevoz i handling paketnih pošiljaka i logistiku skladišta. Veliki broj cargo-partnerovih klijenata, koji je stalno u porastu, koristi automatizirana rješenja razmjene podataka kako bi uštedjeli vrijeme i smanjili administrativne troškove.

Pojednostavljeno poslovanje u skladištu

ENGEL, austrijski proizvođač strojeva koristi iLogistički centar cargo-partnera, u blizini Beča, od ljeta 2018. kada je skladište službeno otvoreno. Treba naglasiti kako je novi iLogostički centar specijalno dizajniran po mjeri klijenata, te da su svi procesi usklađeni. U skladištu, između robe postavljeno je 20 EDI sučelja: cargo-partnerov WMS (warehouse management system) i ENGEL-ov ERP sustav (enterprise resource planning). Sve podatkovne veze pokrivaju različite procese, od prijenosa naloga za prijevoz i potvrde otpreme, do upravljanja zalihama skladišta i dokumentacije o carinjenju. Zahvaljujući cjelokupnom optimiziranom procesu, 27.000 jedinica za skladištenje zaliha (SKU) prevezeno je s tri prethodne lokacije u cargo-partnerovo skladište, a cijeli premještaj završen je u roku od četiri mjeseca bez ijednog incidenta.

Automatizirane narudžbe i praćenje pošiljki

Za Nuki Home Solutions, inovativnog austrijskog proizvođača pametnih sustava zaključavanja vrata, cargo-partner je osmislio EDI vezu koja u potpunosti automatizira postupak narudžbe i isporuke. Narudžbe se izravno prenose iz Nuki-evog web shopa u sustav upravljanja skladišta cargo-partnera. Čim je pošiljka spremna za otpremu, sustav automatski šalje poruku klijentu. Sve informacije vezane za praćenje pošiljke šalju se Nuki-u kako bi mogao pratiti u potpunosti rutu pošiljaka. Nedavno je cargo-partner predstavio novo - API rješenje koje naviše koriste kupci za narudžbu paketa, ispis naljepnica i naravno praćenje podataka paketa.

Brza carinska obrada

Proizvođač električnih alata Makita, također jedan od cargo-partnerovih klijenta, sa sjedištem nesporedno blizu ilogističkog centra u Beču. Za brzu obradu carinskih deklaracija, cargo-partner je uspostavio EDI vezu koja automatski prenosi Makitine carinske podatke službenom austrijskom carinskom sustavu. Nakon konačnog odobrenja od strane carinskih stručnjaka, podaci se šalju nadležnom austrijskom ministarstvu financija.

Jednostavan handling računa

Međunarodni proizvođač motora primjenjuje EDI veze za automatizaciju internog postupka odobravanja računa. cargo-partnerov EDI-e-invoice sustav, šalje sve račune za prijevoz zračnih i pomorskih pošiljaka izravno na sustav klijenta. Podaci se automatski uspoređuju s prvotnom ponudom, a u slučaju da postoji pozitivno podudaranje, račun se odobrava i prebacuje u odjel korisničkog računa klijenata. Budući da logističar mjesečno izdaje oko 250 računa, EDI omogućava klijentu uštedu značajne količine vremena kad je u pitanju ručna provjera računa.

Trenutno prosljeđivanje informacija

DIY jedan od vodećih europskih proizvođača na malo koji koristi cargo-partnerova EDI rješenja za praćenje tisuće pošiljaka iz Azije u Europu. Svi podaci kreirani u cargo-partnerovom sustavu, automatski su poslani na tvrtku ili na prijevoznika. Kupac je uvijek u toku, automatski prima sve informacije, kao što su predviđeno i stvarno vrijeme polaska i dolaska u luke. Na ovaj način ima ažuriran pregled informacija na temelju čega može brzo reagirati i jednostavnije organizirati naredne korake prijevoza.

Christian Polanyi, voditelj IT odjela za cargo-partner: „EDI i API usluge cargo-partnera osiguravaju sofisticirane integracijske pakete za potrebe automatizacije naših kupaca. Naši IT timovi neprestano rade na širenju i optimizaciji asortimana rješenja, a sve više i više klijenata povezuje svoje sustave s našim za automatizaciju razmjene podataka. “Uz ubrzavanje poslovnih procesa, ova automatizirana rješenja razmjene podataka smanjuju handling troškova, minimiziraju rizik od pogrešaka i poboljšavaju opće zadovoljstvo korisnika zahvaljujući većoj kvaliteti procesa i brzim povratnim informacijama. Christian Polanyi naglašava: „Naše usluge integracije samo su jedan aspekt cjelovitih rješenja. Sa sveobuhvatnim izborom IT inovacija, podržavamo naše klijente u pojednostavljivanju njihovih logističkih procesa kroz cijeli lanac opskrbe."