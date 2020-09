Carwiz nudi najsigurniju opciju prijevoza

Više nego ikad prije brinemo o sigurnosti ali unatoč tome ne trebamo se odricati naših svakodnevnih aktivnosti i putovanja.

Baš zbog toga, u CARWIZ rent a caru prilagodili su poslovne procese, unaprijedili uslugu dodatne dezinfekcije vozila s Carwiz clean & disinfected opcijom, dok su za jesen najavili još povoljnije cijene dnevnih, dugoročnih i one-way najmova vozila već od 115 kuna / dan:

- Svjesni smo situacije i prilikom donošenja poslovnih odluka uvijek polazimo od naših klijenata i toga što bismo mi voljeli na njihovom mjestu, a u ovim trenucima to je zasigurno siguran prijevoz do posla, škole i potreba za pouzdanim suputnikom u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Nažalost, za vrijeme korona krize javni prijevoz nam ne garantira sigurnost u potpunosti zbog čega s dolaskom jeseni uvodimo nove modele i posebno oblikovane ponude, smanjili smo cijenu najma, a svako vozilo i dodatno dezinficiramo - objasnio je ovu poslovnu odluku Borko Ribić, direktor prodaje CARWIZ rent a cara.

U Carwizu su pozvali sve da budu i dalje u pokretu i poručuju da se ne odričemo svojih planova, već da biramo sigurnost putovanja i najam vozila po povoljnim cijenama:

- Naš je cilj pružati potporu našim klijentima, potaknuti ih da se ne odriču svoje svakodnevnice, svojih navika i želja. Mi poručujemo ljudima da putuju, neka maksimalno iskoriste svoje godišnje i vikend odmore, neka ih ništa ne sputava u poslovnim i privatnim obavezama ali neka pritom sigurnost odabira prijevoza i destinacije bude apsolutni prioritet - dodaje Ribić.

Tako u Carwizu možete birati između više modela najmova vozila – dnevnih najmova čije se cijene kreću već od 115 kuna na dan. CARWIZ rent a car vam nudi i optimiziranje troškova poslovanja ako odaberete dugoročni najam, najam u minimalnom trajanju od mjesec dana ili one-way prijevoz po još povoljnijim cijenama:

- Cijene dnevnih najmova smo smanjili sa željom da našim klijentima siguran prijevoz bude još dostupniji. Naša ideja pristupačnog dnevnog najma je za sve one koji rade ali im prijevoz svakodnevno nije nužan no ako im zatreba znaju da imaju sigurnog partnera uz sebe. Za sve one koji svakodnevno odlaze na posao ovdje su posebno oblikovane ponude dugoročnih najmova. Brinemo da sigurnost bude svakome dostupna, dok mi istovremeno brinemo o registraciji vozila, upravljamo štetama, ali i održavamo vozila, što je posebno korisno u jesen kada dolazi obavezna zamjena pneumatika, a ne želimo stajati u dugim redovima i izlagati se mogućnosti zaraze - naglašava direktor Ribić čemu će Carwiz pridavati najviše pažnje prilikom planiranja budućih poslovnih procesa.

Uz Carwiz pogodnosti, te clean & desinfected pripremljena vozila sada se ne trebamo odricati svojih planova i putovanja već u ljetu koje traje i obavezama koje nas čekaju na jesen možemo maksimalno uživati uz minimalne troškove i potpunu sigurnost.