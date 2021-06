Comma - Svjež povjetarac

Comma ove sezone zagovara istinski povratak sebi. Stoga glavu ulogu igra priroda: Ona je ta koja svim svojim impresivnim aspektima, estetskom snagom, besmrtnom postojanošću i istinskom ljepotom nadahnjuje nas kao i comma te comma casual identity kolekcije. DOWN TO EARTH – DOWN TO MYSELF.

U srpnju se Comma igra sa zrakom što se odražava u laganim padajućim haljinama i bluzama. Bezbrižnu i istodobno ekstravagantnu eleganciju podržava blistava nebesko plava boja kao dominantna nijansa. Fokus kolekcije je na haljini košulji s modernim spuštenim ramenima i svestranim mogućnostima oblikovanja rukava. Ležeran kroj haljine kao apsolutni favorit sezone laska figuri. Srpanjsku kolekciju nadopunit će trendovski komadi poput bezvremenskih bootcut traperica i traper suknje.

Modna prednost: novi culotte modeli kombiniraju praktičnu eleganciju i udobnost za potpuni styling. Od materijala comma preferira udobni keper te mješavine pamuka, lana, viskoze i liocela.

Novu kolekciju pogledajte u fotogaleriji.