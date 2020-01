Dentsu Hrvatska: Heli Ruotsalainen imenovana direktoricom za razvoj poslovanja

Iz Dentsu Hrvatska objavili su imenovanje Heli Ruotsalainen direktoricom za razvoj poslovanja. Sa sjedištem u Zagrebu i pod direktnim vodstvom Radoslava Nedelcheva, izvršnim direktorom Dentsu Hrvatska, Ruotsalainen će ojačati menadžment tim s ciljem ubrzanja rasta poslovanja Dentsu mreže u Hrvatskoj i na Balkanu.

Heli dolazi u Hrvatsku s iste pozicije iz Dentsu Finska, gdje je posljednjih pet godina vodila razvoj poslovanja za tržište Finske i globalno, razvijala efikasne i agilne metode rada u području razvoja odnosa s klijentima.

Heli Ruotsalainen, direktorica poslovnog razvoja Dentsu Hrvatska, rekla je:

„Mi u Dentsu mreži ne mjerimo samo doseg medija, već i njihovu učinkovitost te nudimo širok raspon usluga za razvoj i izgradnju brandova kroz holistički pristup i dugoročne rezultate. Sretna sam što mogu ovu poruku prenijeti našim postojećim i novim potencijalnim klijentima u Hrvatskoj.

Imamo sjajne brandove – kao što su agencije Carat, Vizeum i iProspect koje imaju kvalitetne timove s vrhunskim stručnjacima i sretna sam što mogu utjecati na njihov daljnji razvoj. Široki spektar usluga koje Dentsu nudi jedinstven je na hrvatskom tržištu, a usluge koje pružamo pokrivaju sve faze puta i prodajnog lijevka u kojem se nalazi potrošač – od samog upoznavanja s brandom (kroz primjerice sponzorstva) do performance marketinga i sadržajnog marketinga.

Kada kao klijent znate da od svoje agencije možete dobiti cjelovitu uslugu i to sve kroz kontakt s jednom osobom, onda znate i kolika je to prednost – od holističkog planiranja, uštede vremena do olakšavanja samog poslovanja.

Zaista se radujem svemu što me ovdje čeka i veselim se upoznavanju naših klijenata i specifičnosti regije poput medijskog tržišta i ponašanja potrošača.”

Radoslav Nedelchev, CEO Dentsu Hrvatska rekao je:

“Tržište se mijenja vrlo brzo. Klijenti će više vjerovati svojim agencijama zahvaljujući dobrim i učinkovitim poslovnim procesima, a odlikovat će ih i visoka učinkovitost kao i brze reakcije na izazove. Naš pristup privlačenju i razvoju talenta svjetske klase ukorijenjen je u uvjerenju da je potencijal naših ljudi potencijal našeg poslovanja. Iznimno sam sretan što mogu zaželjeti Heli dobrodošlicu u naš tim sjajnih profesionalaca. Ona će nam pomoći da iskoristimo ovaj vjetar u leđa i još bolje oblikujemo našu poslovnu učinkovitost, donoseći nova znanja i svjež pogled na stvari kako bismo iskoristili svaku priliku i ostvarili svoj puni potencijal u podršci našim trenutnim i potencijalnim klijentima. Želim joj puno uspjeha u budućnosti! "