DHL Express igra vitalnu ulogu u europskoj logistici cjepiva COVID-19

DHL Express, vodeći svjetski pružatelj ekspresnih usluga, dostavio je pošiljke hitno potrebnih cjepiva COVID-19 unutar Europe.



Uključena odredišta su Austrija, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Finska, Italija, Litva, Norveška, Rumunjska i Švedska koje su dobile prve serije cjepiva za opskrbu svojih građana. Neke od tih zemalja već su dobile dodatne serije putem DHL Express-a, npr. Italija, Litva, Norveška i Rumunjska. Sa svojim sortirnim centrom i mrežom, koja obuhvaća 60 zemalja i teritorija u Europi i upravlja s više od 100 zrakoplova, DHL Express je odlično opremljen i pripremljen za redovitu opskrbu cjepivima COVID-19 u Europi i šire.

- Naša Express mreža već je dokazala svoju spremnost tijekom prvih tjedana pandemije. Iako su gotovo sve države bile zatvorene, naše operacije nisu prestale raditi. Dostava pošiljaka je u našem DNK, čak i u doba globalne krize. Zahvaljujući našim ljudima i infrastrukturi održavamo globalnu trgovinu i omogućavamo našim klijentima nastavak poslovanja. Međunarodnim ekspresnim isporukama cjepiva COVID-19 podržavamo brojne vlade u njihovoj borbi protiv pandemije. Naša snažna prisutnost u Europi omogućuje nam isporuku medicinske robe iz jedne zemlje u drugu u roku do 24 sata - rekao je Alberto Nobis, CEO DHL Express Europe

Osim Europe, DHL Express je također isporučio cjepiva u Bahrein, Čile, Kostariku, Izrael, Meksiko, Oman i Singapur.

Više od 9000 stručnjaka radi diljem DHL-ove globalne mreže tako da su farmaceutski i medicinski proizvodi, klinička ispitivanja i istraživačke organizacije, veletrgovci i distributeri, kao i bolnice te pružatelji zdravstvenih usluga povezani kroz digitalizirani lanac vrijednosti , od kliničkih ispitivanja do točke njege i svaki korak između.

DHL-ov portfelj usluga za zdravstvenu industriju uključuje više od 150 farmaceuta, više od 20 skladišta za klinička ispitivanja, više od 100 certificiranih stanica, 160 GDP kvalificiranih skladišta 15 mjesta s GMP certifikatom i 135 medicinskih ekspresnih stranica.

Na globalnoj razini, za pružatelje logističkih usluga izazov je brzo uspostavljanje lanaca medicinske opskrbe za isporuku više od 10 milijardi doza širom svijeta cjepiva, uključujući regije s manje razvijenom logističkom infrastrukturom, gdje živi oko 3 milijarde ljudi. Da bi se osigurala globalna pokrivenost u sljedeće dvije godine, bit će potrebno do 200 tisuća paleta i 15 milijuna rashladnih kutija, kao i 15 tisuća letova za uspostavu različitih lanaca opskrbe.

S cjepivima koja su u povijesti razvijala u vremenskom razdoblju od 5 do 20 godina, ubrzani proces COVID-19 unutar jedne godine je dosad nezabilježen. Za određena cjepiva vjerojatno će se nametnuti strogi temperaturni zahtjevi (do -80 ° C) kako bi se osigurala učinkovitost cjepiva tijekom transporta i skladištenja.