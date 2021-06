DK Home presented by A1: Korak dalje od personalizacije je individualizirani pristup

Zašto se tvrtke moraju prilagoditi promijenjenim navikama korisnika saznat ćemo na panelu naziva Beyond Personal – Why Individualization Is the Key, koji će se održati na zagrebačkoj Ljetnoj pozornici Tuškanac 14. lipnja u sklopu događanja DK Home presented by A1. Digitalizacija je neupitno promijenila naš život te dokazala da su transformativni procesi unutar nje neizbježni, a među njima je i zahtjev za individualiziranim potrebama kupaca. Kupci ne žele više unaprijed definiranih proizvoda i unaprijed personaliziranih usluga – žele puno više kontrole i slobode u svom izboru i mogućnost odabira onda kada im to odgovara. Sudionici će imati priliku čuti zašto je individualizirani pristup pravi smjer za budućnost poslovanja na ovom panelu u sklopu dugo iščekivanog događanja kojim će se otvoriti zagrebačko ljeto.

Razgovoru će se, uz Moniku Majstorović, direktoricu marketinga za privatne korisnike u A1 Hrvatska, pridružiti i Zoran Šprajc, omiljeno televizijsko lice i jedan od najpopularnijih domaćih voditelja te urednik RTL Direkta, Tomislav Pancirov, savjetnik za digitalne komunikacije i digitalni nomad, Dimitrije Trbović, izvršni direktor Neostara – prve digitalne platforme u Europi koja izravno povezuje prodavatelja i kupca vozila, na panelu koji će moderirati Kristina Laco, članica Uprave HURA-e i direktorica u Komunikacijskom uredu Colić, Laco i partneri.

Kompanije koje su proces digitalne transformacije započele prije lockdowna puno su se lakše prilagodile novonastalim okolnostima. Zahvaljujući tome tijekom razdoblja krize pokazali smo korisnicima da se na nas mogu osloniti te brzo i konkretno odgovorili na njihove individualne potrebe, izjavila je Monika Majstorović, direktorica marketinga za privatne korisnike A1 Hrvatska.

Zašto se tvrtke moraju prilagoditi promijenjenim navikama korisnika te koje su se među njima posebno istaknule u novonormalnom dobu saznat ćemo prvog dana DK Homea presented by A1, 14. lipnja u lounge zoni pored kafića. Najavu cjelokupnog programa događanja pratite na službenim stranicama www.danikomunikacija.com.