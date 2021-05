Do milijun kuna za usavršavanje za prelazak na digitalno poslovanje

Krajem travnja je Ministarstvo gospodarstva objavilo Poziv za dostavu projektnih prijedloga 'Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju'. Poziv je usmjeren na mikro, male i srednje poduzetnike iz prerađivačke industrije s manje od 250 zaposlenika. Cilj poziva je ojačati gospodarstvo kroz ulaganje u zelenu tehnologiju i razvoj digitalnog poslovanja tvrtki.

Iznos sredstava koje pojedini poduzetnik može povući od 500.000,00 do 7.500.000,00 kuna, bespovratno se financira 35 do 75 posto, ovisno o veličini organizacije.

Financirati se mogu sljedeće aktivnosti:

- ulaganjima u materijalnu i nematerijalnu imovinu u iznosu minimalno 60posto ukupne potpore

- do najviše 3 milijuna kuna može se planirati za inovacije procesa i organizacije

- na USAVRŠAVANJE je moguće planirati do najviše 1 milijuna kuna bespovratnih sredstava

- za razne savjetodavne usluge projektnom je moguće dobiti do najviše 1 milijun kuna bespovratnih sredstava

- do najviše 1,4 milijuna kuna može se dodijeliti za prihvatljive potpore male vrijednosti (de-minimis)

Važnost edukacija i usavršavanja se naglašava u ovom Projektu obzirom da je i do 70% prihvatljivih troškova može kroz projekt biti usmjereno baš na tu aktivnost.

Mirakul Edukacijski centar lider je u provedbi poslovnih edukacija, a među prvima na tržištu su razvili edukacije iz područja digitalnog poslovanja. Zainteresiranim prijaviteljima na Poziv Mirakul želi maksimalno pomoći kroz besplatnu uslugu izrade programa usavršavanja iz područja digitalnog marketinga, prodaje i upravljanja ljudskim potencijalima.

Garancija za individualiziranu izradu najkvalitetnijeg obrazovnog programa su vrhunski stručnjaci iz najboljih hrvatskih i svjetskih tvrtki koji prenose svoja znanja i iskustva na brojne poslovne partnere i Mirakulove zadovoljne klijente. Zainteresiranima na raspolaganju stoji vrijedna ekipa iz Mirakula koja uz direktan i partnerski pristup može savjetovati i usmjeriti klijenta prema edukativnim sadržajima koji su mu potrebni kako bi uspješno uspostavili digitalne poslovne procese.

Budući da je Poziv za dostavu projekata otvoren do 31. svibnja 2021., kontaktirajte Mirakul na vrijeme putem maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Više o edukacijama vezanima za digitalno poslovanje možete pročitati u Brošuri.