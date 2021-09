Dubravka Mandić: Izbor nas određuje – u poslu, životu, ali i izboru kozmetike

Kad nakon 10 godina rada u autoindustriji shvatiš da te posao preuzeo i da su prilično zanemarene važne stvari u životu, poput užitka u slobodnom vremenu i brige o zdravlju, da ti se život pretvorio u rutinu, kako bi to bi Parižani rekli 'métro, boulot, dodo' (metro, šljaka, spavanac) i kad preko noći odlučiš to promijeniti te posvetiti se cjeloživotnoj ljubavi – kozmetici, to postane puno više od promjene posla, postane avantura života. Priča je to o Dubravki Mandić, rođenoj Osječanki koja je nakon 5 godina ekspatrijacijskog ugovora, dala otkaz, ostala živjeti u Parizu i počela se baviti svojim dugogodišnjim hobijem i pravom, do tada uspavanom, poslovnom ljubavlju – istraživanjem i razvojem inovativnih kozmetičkih proizvoda.

Malo je reći da imate zanimljiv poslovni put.

Hm.. da.. Zapravo to osvijestite kada vam to netko drugi kaže i priča o tome, pa se s nekim odmakom vremena pitate je li se to meni stvarno dogodilo, jesam li to stvarno sve ja radila ili je ovo zapravo ono što sam cijeli život radila. Do prije par godina, moj poslovni put i karijera uvijek su bili vezani uz komercijalu. Tijekom posla stekla sam višegodišnje iskustvo u upravljanju procesima i rukovođenju ljudima kako u FMCG -u, tako i u automobilskom sektoru i to kroz dvostruku kompetenciju, rad na terenu i rad u centrali, u multikulturalnom okruženju, te upravi multinacionalne tvrtke - Peugeota u Parizu. Ukratko, ono što inače nikad ne pišete u životopisu, tijekom karijere napravila sam nekoliko drastičnih promjena i zaokreta. A sada, kada me to pitate, zamislila sam se i shvatila da je ovaj posljednji i moj najveći poslovni zaokret u karijeri.

I, kako ste onda došli do kozmetike?

To je nešto što je bila moja ljubav od tinejdžerskih dana, o čemu sam još kao klinka maštala i samo sanjala. Još sam kao mala gledala mamu kako po kući hoda s čudnim maskama na licu, koje je sama smućkala od voća i povrća. Kada sam se i sama počela zanimati za kozmetiku, u tinejdžerskim godinama, zajedno smo sjedile, pile čaj od kamilice s maskom od jagoda, banana ili bjelanaca s medom i maslinovim uljem na licu i imale svoj mali SPA tretman. Moja je majka, kao i mnoge druge žene tih godina, mogla birati između dvije kreme koje su bile na policama dućana pa ih je koristila kao bazu i dodavala im još u ono vrijeme smilje i neke druge biljke. Zahvaljujući njoj, vrlo rano sam otkrila kako se rade neki macerati i hidrolati. Tada naravno, nisam mogla ni u snu shvatiti, niti zamisliti koliko će mi to u životu biti važno i koliko će u krajnjoj liniji to odrediti moj životni put.

Tada još niste znali da bi to mogao biti vaš poziv?

Ni u snu to nisam mislila, iako sam uvijek gajila ljubav prema kozmetici, a i valjda sam naslijedila maminu crtu (a koja je izražena kod mnogih žena, a sve češće i muškaraca, koji to žele priznati…haha) da tražim kozmetički sveti gral. No, da se vratim na moju poslovnu priču… Nakon što sam već odlučila završiti korporativnu karijeru, imala sam dovoljno vremena, nekih godinu i pol dana da 'turistički' provedem u Parizu i to mi je dalo vremena da shvatim da se želim baviti svojom prvotnom, dječjom ljubavlju i da ću učiniti sve da se približim ispunjenju pronalaska svetog grala, barem za samu sebe.

Imala sam sve vrijeme samo za sebe i odlučila sam ga maksimalno iskoristiti. I od tada je krenula ideja da se ozbiljnije počnem baviti svojim dugogodišnjim hobijem, proizvodnjom kozmetičkih proizvoda. Pronašla sam zanimljive i edukativne radionice i pratila on line tečajeve, priličan broj raznih seminara na temu proizvodnje kozmetike, formulacija, kombiniranja biljnih ekstrakta, ali osim toga, proučavala sam i samo tržište kozmetike. Sve me je to jako veselilo i činilo sretnom, jer sam napravila ogroman odmak od korporativnog, automobilskog sektora. Industrija kozmetike je strašno dinamična, brza i trendovska branša koja vas tjera na neprestano istraživanje i reakciju, a ujedno sam slijedila srce i san.

Od kud ideja da se otisnete u proizvođačke vode? I još u kozmetiku koja ima toliko malo veze s Vašom karijerom...

Ideja o proizvodnji kozmetike se zapravo rodila u Parizu, ali je sazrela tek mojim povratkom u Hrvatsku. Nije bilo lako donijeti odluku i u pedesetima ponovno napraviti još jedan drastičan zaokret u karijeri.

Prijeći iz jedne profesije u drugu je puno lakše osobito ako se radi o srodnim branšama. Vještine koje sam stekla radeći u FCMG i autoindustriji bile su baza koju sam mogla primijeniti u bilo koji drugi sektor, ali da bi svoje ideje realizirala morala sam hrabro slijediti srce. Osim toga, bilo je važno i pronaći tim koji dijeli moju viziji i energiju i ima set korisnih znanja.

Danas sam sretna jer je ogroman posao iza mene i radujem se novim projektima na kojima surađujem s mladom, kreativnom ženom; magistrom s velikim iskustvom u proizvodnji kozmetike koja zapravo stoji iza postojećih formulacija a u pripremi su već i novi proizvodi i još jedna linija, o kojoj za sada ne bi govorila… To je moje malo iznenađenje. Moja kolegica i ja imamo odličnu suradnju i jako se dobro razumijemo. Ona je uobličila moju ideju u minimalističku prirodnu formulaciju koja je oslobođena svih nepotrebnih komponenti, a sadrži samo ekstrakte vrlo potentnih biljki koji djeluju sinergijski i učinkovito.

Manje je više... To je Vaša krilatica. Što još nam možete reći o svojim proizvodima?

Više volim kada drugi govore o njima… Istinski vjerujemo u krilaticu 'Manje je više' i kad je riječ o formulaciji i kad je riječ o održivom razvoju i utjecaju na okoliš i prilikom svake nove formulacije i ideje, vodimo se tom izrekom, a posebno kada se radi o tome da želimo stvoriti efikasan i djelotvoran proizvod, naš 'sveti gral'.

VaGel je proizvod koji voli ženu i kojeg od milja zovem 'žensko zdravlje'. Po mnogo čemu je specifičan i upravo on ocrtava cijelu filozofiju tvrtke Derma Wise. VaGel čini okosnicu naše buduće palete proizvoda za intimnu njegu, koji su usmjereni ne samo na ljepotu nego i na zdravlje. Teško mi je točno reći u kojem sam trenutku dobila ideju za proizvodnju baš takvog specifičnog proizvoda, ali to je vjerojatno miks interesa za kozmetiku, Ayurvedu, taoizam kao filozofiju i vjerojatno moj buntovni karakter koji hrabro progovara protiv tabua. VaGel je proizvod usmjeren na rješavanje i prevenciju ženskih problema o kojima se šuti kao što su smanjenje vaginalnog tonusa, elastičnosti, suhoća rodnice, smanjenje zadovoljstva tijekom odnosa i sl.

Naši proizvodi su bez alkohola, parabena, silikona, umjetnih bojila i mirisa. Mi jednostavno idemo svojim putem za kojeg mislimo da je ispravan, a to je da želimo ponuditi prirodne, sigurne i djelotvorne proizvode!

Koristite crvenu djetelinu u svojim formulacijama. Zbog čega je ona toliko posebna?

Moram istaknuti da, osim što je zaštitni znak Derma Wisea, crvena djetelina je neprocjenjiv sastojak naših gelova protiv tamnih hiperpigmentacijskih mrlja. Sadrži Biochanin A koji posvjetljuje kožu smanjenjem sinteze melanina. Čuva mladenačku teksturu kože i smanjuje bore prije formiranja. Značajno poboljšava količinu kolagena i kvalitetu kožne barijere. Sadrži snažne antioksidanse, regenerira kožu i potiče stanični metabolizam kože zbog visokog udjela izoflavona. Pokazuje snažnu protuupalnu aktivnost, pomaže u brzini zacjeljivanja manjih rana (poput posjekotina britvicom), pa čak i stanja kože poput psorijaze i ekcema.

Mogla bih vam tako pričati u beskraj! Priroda nam zaista nudi obilje prirodnih sastojaka i pregršt kombinacija i receptura. A mi je moramo samo slušati i pretočiti u najbolje proizvode! Rezultati istraživanja, rada i truda sadržani su u trenutačno tri proizvoda – formule, a dostupni su na Webshopu i bolje opremljenim ljekarnama.

Be wise, use DermaWise!!