Epson se udružuje s National Geographicom da bi potaknuo tvrtke na borbu protiv klimatskih promjena

Kampanja dolazi zajedno s predviđanjima znanstvenika da će se permafrost u potpunosti otopiti do 2100. godine, što će drastično promijeniti ekologiju, podignuti globalnu razinu mora te će u atmosferu ispustiti preko 950 milijardi tona metana. Epson i National Geographic žele zajedno povećati svijest o tome da tvrtke mogu smanjiti svoj utjecaj na globalno zatopljenje.

Kampanju 'Smanjite toplinu' predvodi istraživač National Geographica, dr. Katey Walter Anthony, koja nadgleda arktičke opservatorije na Aljasci i u Rusiji kako bi pratila dugotrajni utjecaj klimatskih promjena. Njezino pionirsko istraživanje zaštite permafrosta odlikuje se nizom videozapisa, infografika i internetskih sadržaja u suradnji s Epsonom i National Geographicom i može se naći OVDJE.

- Arktik se doslovno topi pred našim očima. Procjenjujemo da bi do 10 posto predviđenog globalnog zatopljenja u ovom stoljeću moglo doći uslijed otapanja permafrosta, a to utječe na cijelu Zemlju. Naš je izbor zaista važan u poslu i u životu. Kada tvrtke i ljudi budu donosili pametne odluke o tome koju ćemo tehnologiju koristiti, to će također pozitivno utjecati na naš okoliš - kaže dr. Anthony.

Ušteda energije bitna je u borbi protiv globalnog zatopljenja, ali brojne tehnologije troše značajnu količinu energije i svake su sekunde aktivne u poslovnom okruženju. Epsonova pionirska paleta pisača s tehnologijom bez topline suzbija ovaj trend jer treba manje energije, manje zamjenskih dijelova i manji je njezin utjecaj na okoliš.

- Održivost je srž svega što radimo u Epsonu, a mi smo predani ne samo smanjenju vlastitog utjecaja na okoliš već i pomaganju našim kupcima da učine isto. Nadamo se da ćemo putem naših tehnologija napraviti razliku u svladavanju globalnih ekoloških problema s našim kupcima i poslovnim partnerima - komentirao je globalni predsjednik Epsona Yasunori Ogawa.

Kampanja je predstavila pet ključnih koraka koje tvrtke mogu poduzeti u borbi za zaštitu permafrosta:

Smanjite toplinu: Od aparata do pisača, uređaji koji se nalaze u uredu mogu emitirati ozbiljnu količinu topline. Kada ih treba zamijeniti, tvrtke trebaju razmotriti dostupne alternative bez topline – svaki uređaj igra svoju ulogu u smanjenju globalnog zatopljenja i pomaže tvrtkama da dosegnu svoj ESG.

Iskoristite kružno gospodarstvo: Bilo da se radi o uredskom namještaju, ambalaži ili elektroničkim uređajima, proizvodni predmeti mogu generirati puno topline – kao i njihovo zbrinjavanje na odlagalištu otpada. Kad god je to moguće, tvrtke trebaju razmotriti na koji način nove kupovine i stari otpad mogu doći iz kružnog gospodarstva i biti vraćeni tamo.

Preispitajte vodu i obnovljive izvore: Što se tiče napajanja radnog prostora, tvrtke trebaju razmisliti o tome koliko energije može doći iz čistih obnovljivih izvora energije poput sunca i vjetra jer fosilna goriva igraju značajnu ulogu u zagrijavanju zemljine atmosfere. Isto vrijedi i za grijanje i preradu vode tako da tvrtke trebaju pokušati očuvati izvorišta vode tamo gdje je to moguće, uključujući primjenu tehnologija senzora za vodu.

Uskladite održive vrijednosti u cijelom lancu opskrbe: Održivost je sada postala važno pitanje za sve organizacije, a one koje je shvaćaju ozbiljno, transparentne su u onome što čine za spas planeta. Ako je održivost važna za tvrtke, one također trebaju dubinski proučiti poslovanje tvrtki od kojih kupuju i s kojima se udružuju – jer imaju krajnju moć da još više pokreću održive vrijednosti kroz čitav opskrbni lanac.

Pogled u budućnost: Dok se utrkujemo s vremenom kako bismo spasili naš planet, tvrtke moraju učiniti više od prijelaza na rad bez papira i uvođenja kanti za recikliranje – potreban im je jasan plan da postanu neutralne u emisijama ugljika, a to obuhvaća sve, od upotrebe obnovljivih izvora energije do očuvanja vode. Uspostavljanje snažnog ESG-a i pružanje jasnog plana njegovog ispunjenja ključno je u borbi protiv klimatskih promjena. Osim toga, tvrtke moraju biti transparentne u vezi s ekološkim praksama jer kupci bolje nego ikada prije prepoznaju lažni 'zeleni marketing' – koji ih sve više odbija!

