Global Executive MBA ušao u 50 vodećih MBA programa u svijetu na ljestvici Economist EMBA za 2020.

Global Executive MBA program poslovne škole WU Executive Academy već se pri prvom ulasku na renomiranu ljestvicu Economist Executive MBA (EMBA) našao na 46. mjestu te time ostvario izvrstan plasman među vodećih 50 MBA programa diljem svijeta. Među svim MBA programima koji se nude u EU, Global Executive MBA sada je na 11. mjestu. Unatoč snažnoj konkurenciji austrijski MBA program uspio je ostvariti veliki broj bodova u nekoliko kategorija evaluacije koje su posebno važne za sudionike programa. Na globalnoj razini osvojio je 9. mjesto kada je u pitanju kategorija „kvaliteta programa“ i 10. mjesto kada je u pitanju „kvaliteta networka“.

Uz ljestvicu Financial Timesa, Economist EMBA Ranking ubraja se među najprestižnije ljestvice MBA programa diljem svijeta a izdaje se svake dvije godine. Uz relevantne međunarodne akreditacije kao što su AACSB, AMBA i EQUOIS olakšava donošenje odluka potencijalnim polaznicima MBA.

Američki MBA programi tradicionalno zauzimaju najbolja mjesta na ljestvici, pa je i ove godine 7 američkih visokih škola zauzelo svoje mjesto u prvih 10 najboljih MBA programa na svijetu. „Jedan od razloga visokih rezultata američkih programa su visoke plaće sudionika njihovih programa. To za našu regiju rezultira istinskim strukturnim nedostatkom. U tom je pogledu 46. mjesto izvanredno postignuće,“ kaže Barbara Stöttinger, dekanica WU Executive academy.

Edeltraud Hanappi-Egger, rektor WU Vienna, također je vrlo ponosan na dobar plasman Global Executive MBA programa na jednoj od najcjenjenijih svjetskih MBA ljestvica: „Još jednom je ustanova Vienna University of Economics and Business pokazala kako zahvaljujući svom izvanrednom programu i usprkos jakoj konkurenciji može ići ukorak s drugim vrhunskim međunarodnim sveučilištima. "

Među prvih 10 u ključnim kategorijama

Rangiranje Economist EMBA temelji se na dva opširna kriterija: osobnom razvoju i kvaliteti programa s jedne strane te dohotku i razvoju karijere alumnija s druge strane. Global Executive MBA program postigao je izvrsne rezultate u oba područja, a svrstan je među deset najboljih svjetskih programa u vrlo relevantnim potkategorijama za studente 10. mjesto u potkategoriji “radno iskustvo” (#4 u EU, #2 u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj) i 9. mjesto u potkategoriji “kvaliteta programa” (EU:#3; Njemačka/Austrija/Švicarska: #1). Time je nadmašio Berkeley Executive MBA program (University of California at Berkeley - Haas School of Business) koji je zauzeo pobjedničko mjesto na ljestvici.

Globalno najbolji u networkingu

Global Executive MBA program dobio je izvanredne ocjene u području koje potencijalni studenti često imenuju ključnim kriterijem njihova odabira MBA programa, a to je mogućnost “umrežavanja”. Na ovo ne ukazuje samo sveukupni ranking (#10, #4 u EU, te #3 u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj)„ u kategoriji „netwokinga“ već globalna šesta pozicija (#4 u EU, #3 u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj) vezana uz „pomoć drugih alumnija“. „Proširenje horizonta i stjecanje vrhunskih liderskih te vještina upravljanja nisu jedini razlozi za upis u MBA program; profesionalna mreža također je snažna motivacija. Kad je riječ o našoj mreži, ponosni smo na više od 4500 alumnija koji čine zaista razgranatu mrežu. Studenti imaju koristi od ovog iskustva tijekom cijele karijere,“ dodaje Barbara Stöttinger.