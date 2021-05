Grupacija Deutsche Post DHL učetverostručila neto dobit i ponovno podiže ljestvicu

Vodeće svjetsko logističko poduzeće Grupacija Deutsche Post DHL nastavilo je s dinamičkim rastom u prvom tromjesečju 2021. Prihodi Grupacije iznose 18,9 milijardi eura, što je rast od 22 posto. Operativna dobit (EBIT) porasla je za više od tri puta na 1,9 milijardi eura, čime smo ostvarili naše najbolje prvo tromjesečje dosad. Svih pet poslovnih jedinica ostvarilo je značajan rast EBIT-a. Grupacija je čak uspjela malo premašiti preliminarnu kvartalnu procjenu objavljenu u travnju. Uz širok portfelj logističkih usluga, Grupacija Deutsche Post DHL iskoristila je kontinuirani snažni procvat e-trgovine te istovremeni oporavak svjetske trgovine. Zbog dobre zarade, Grupacija Deutsche Post DHL povećava svoje kratkoročne i srednjoročne ciljeve. 2021. Grupacija očekuje EBIT veći od 6,7 milijardi eura i slobodni novčani tok veći od 3 milijarde eura. Grupacija za 2023. predviđa EBIT veći od 7 milijardi eura.

- Dosad nismo nikad ostvarili ovakve rezultate kao u prvom tromjesečju ove godine i to nam je omogućilo da naša Grupacija zasja u punom sjaju. Svih naših pet poslovnih jedinica ostvaruje rast te su u idealnoj poziciji za profitiranje kako zbog procvata e-trgovine tako i zbog oporavka svjetske trgovine. Svih naših 570.000 zaposlenika u našim mrežama učinkovitije je no ikad. Upravo je to razlog zašto s optimizmom gledam u budućnost - rekao je Frank Appel, izvršni direktor Grupacije Deutsche Post DHL.

Značajno povećanje kratkoročnih i srednjoročnih ciljeva: EBIT veći od 6,7 milijardi eura u 2021. i veći od 7 milijardi eura u 2023.

Zbog dobre zarade ostvarene u prvom tromjesečju 2021., Grupacija je značajno povećala svoje smjernice za zaradu za trenutačnu financijsku godinu i srednjoročne ciljeve u prvom tromjesečju 2021.:

Grupacija očekuje da će EBIT u 2021. premašiti 6,7 milijardi eura (prethodno je značajno premašio 5,6 milijardi eura), a slobodni novčani tok 3 milijarde eura (prethodno značajno premašio 2,3 milijarde eura) dok će bruto kapitalni izdaci iznositi oko 3,8 milijardi eura (prethodno oko 3,4 milijarde eura).

2023. Grupacija Deutsche Post DHL očekuje EBIT veći od 7 milijardi eura u usporedbi s prethodnim predviđenim iznosom većim od 6 milijardi eura. Ovaj se rast također očituje i u povećanim predviđanjima iznosa kumulativnog slobodnog novčanog toka od oko 9 milijardi eura (prethodno od 7,5 do 8,5 milijardi eura) u razdoblju od 2021. do 2023. U istom razdoblju, Grupacija će u svoje mreže uložiti oko 11 milijardi eura (prethodno od 9,5 do 10,5 milijardi eura).

- Zbog strateškog ulaganja u svoje mreže, danas smo u poziciji da profitiramo zbog naglog porasta potražnje uz istovremeno poboljšanje učinkovitosti. Očekujemo daljnji rast u narednim tromjesečjima čak i uz normalizaciju stopa rasta u dogledno vrijeme. Stoga pojačavamo ulaganje u infrastrukturu kako bismo mogli nastaviti s isporukom većih količina pošiljaka - rekao je Frank Appel.

Održiv, značajan napredak ostvaren u novčanom toku; iznimno jak slobodni novčani tok

U prvom tromjesečju 2021. operativni novčani tok Grupacije više se nego utrostručio te iznosi 2,5 milijarde eura (1. tromjesečje 2020.: 750 milijuna eura). Izvrsna financijska situacija Grupacije ponovno se poboljšala uz slobodni novčani tok od 1,2 milijarde eura (1. tromjesečje 2020.: -409 milijuna eura). Osim pozitivne zarade, niži odljev novca u iznosu od 664 milijuna eura zbog promjene u obrtnom kapitalu također je imao pozitivan učinak.

- Posebice se ističe rast slobodnog novčanog toka. U ovom tromjesečju postigli smo izvrstan pozitivan rezultat uz slobodni novčani tok od 1,2 milijarde eura. Ovaj rezultat još je impresivniji ako se uzme u obzir da je slobodni novčani tok načelno uvijek bio negativan u prvom tromjesečju. Strukturna poboljšanja omogućuju nam povećanje smjernica za slobodni novčani tok uz istovremeno veće ulaganje - kaže izvršna financijska direktorica Melanie Kreis.

Povećanje ulaganja; strahovit rast neto dobiti za oko 900 milijuna eura

Društvo je uložilo 583 milijuna eura u svim poslovnim jedinicama u prvom tromjesečju 2021. (1. tromjesečje 2020.: 453 milijuna eura).

Sveukupno je Grupacija Deutsche Post DHL ostvarila neto dobit nakon nekontrolirajućeg interesa od 1,2 milijarde eura u prvom tromjesečju 2021. (1. tromjesečje 2020.: 301 milijun eura). Osnovna zarada po dionici porasla je s 0,24 eura u prethodnoj godini na 0,96 eura.

Sve poslovne jedinice ostvaruju rast prihoda i dobiti u prvom tromjesečju 2021.

U prvom tromjesečju 2021. svih pet poslovnih jedinica uspjelo je povećati prihode i ostvariti pozitivnu zaradu. Poslovne jedinice Express, eCommerce Solutions i Post & Parcel Germany posebice su profitirale procvatom e-trgovine koji je uzrokovao rapidan rast količine pošiljaka u nacionalnom i međunarodnom poslovanju. Zahvaljujući visokom stupnju iskorištenja njihovih mreža, poslovne jedinice ostvarile su značajan rast zarade. Poslovne jedinice Global Forwarding, Freight and Supply Chain kao i Express značajno su profitirale od rapidnog oporavka svjetske trgovine i rastućeg B2B poslovanja.

Express: optimalno iskorištenje mreže diljem svijeta, EBIT marža od 17,5 posto

Poslovna jedinica Express uspjela je veoma dobro iskoristiti svoju jedinstvenu globalnu infrastrukturu, posebice svoje kapacitete međunarodnih letova te je tako ostvarila izvanredan EBIT od 961 milijun eura (1. tromjesečje 2020.: 393 milijuna eura). Prihod je porastao za 32,5 posto te sada iznosi 5,5 milijardi eura. Količina vremenski ograničenih žurnih isporuka (TDI) ostvarila je dvoznamenkasti postotak rasta u svim regijama diljem svijeta. Globalni rast iznosio je 26,3 posto. EBIT marža ostvarila je značajan porast od 17,5 posto u odnosu na prethodnu godinu ( 1. tromjesečje 2020.: 9,5 posto).