HEROIC iskorak u budućnost bez raka vrata maternice i HPV-a!

U cijeloj Europi, pa tako i u Hrvatskoj se tradicionalno krajem siječnja obilježava Europski tjedan sprječavanja raka vrata maternice, dani posvećeni oboljelima od raka vrata maternice i edukaciji o važnosti prevencije, ranog otkrivanja, redovitih ginekoloških pregleda, cijepljenja protiv humanog papiloma virusa (HPV-a) te brige za vlastito zdravlje. HEROIC projekt tim povodom odlučio je uz brojne partnere i stručnjake napraviti odlučni iskorak u budućnost bez raka vrata maternice i HPV-a, na krilima nedavno usvojenog Nacionalnog strateškog okvira protiv raka, uz poticanje na herojsku prevenciju, herojsku borbu protiv raka i uspješnu reintegraciju i rehabilitaciju nakon preživljavanja raka!

- Susret s dijagnozom raka protrese vaš svijet, natjera vas da promišljate drugačije i promijenite prioritete. Tada odlučujete – ili ćete se boriti ili dopustiti da vas saznanje dijagnoze stjera u kut vlastite patnje zbog bolesti! U tom trenutku postajete fokusirani na krajnji cilj – a to je borba protiv zloćudne bolesti i pobjeda nad rakom! To podrazumijeva ustrajnu borbu, dan po dan, pretragu po pretragu, bol po bol - izjavila je Dijana Kvesić (47), majka svjetskih osvajača medalja u karateu Ivana i Anđela, koja je herojski pobijedila rak vrata maternice prije nekoliko godina te potječe iz velike obitelji s čak šest sestara, stoga je još motiviranije podržala HEROIC inicijativu!

Projekt HEROIC je Hrvatska liga protiv raka uz podršku brojnih partnera i najuspješnijeg hrvatskog karate kluba (KK Hercegovina – Zagreb) krajem prošle godine predstavila kao prvu digitalnu 'survivorship' platformu za onkološke bolesnike u Hrvatskoj, s ciljem pomoći u njihovoj rehabilitaciji i reintegraciji, posebice tijekom COVID pandemije.

- Nastavljamo graditi našu herojsku priču posvećenu onkološkim herojima kroz zajedništvo, rehabilitaciju i reintegraciju u HEROIC projektu! Nakon raka pluća, u ovoj fazi okupili smo integrirani tim na području skrbi i prevencije raka vrata maternice te eliminacije HPV-a cijepljenjem, uz nadogradnju digitalne HEROIC web platforme za podizanje svijesti o prevenciji i obolijevanju od raka vrata maternice i raka uzrokovanog HPV-om - istaknula je glavna tajnica Hrvatske lige protiv raka, dr. Neda Ferenčić Vrban.

- Iako imamo cjepivo protiv raka uzrokovanog HPV-om, kojim su se cijepili milijuni djevojčica i dječaka kako bi na vrijeme spriječili rak u kasnijoj životnoj dobi, u Hrvatskoj je još uvijek nedovoljna svijest i odaziv na cijepljenje. Stoga uz okupljene stručnjake i institucionalne partnere pozivamo zdravstvenu administraciju da zajednički herojski uklonimo sve administrativne barijere (poput obveznog informiranog pristanka) koje usporavaju put do poboljšanja procijepljenosti protiv HPV-a, te omogućimo i trajno besplatno cijepljenje zainteresiranim srednjoškolcima i mladima do 25. godine. Apeliram na roditelje da donesu herojsku odluku da će, po uzoru na milijune roditelja diljem svijeta, na vrijeme zaštititi svoju djecu od nekoliko vrsta raka- rak vrata maternice, rodnice, stidnice, penisa, anusa, usne šupljine i grla! Informirajte se kod Vašeg liječnika školske medicine ili ginekologa o mogućnostima besplatnog cijepljenja protiv HPV-a na vrijeme! - istaknula je Dr. Ferenčić Vrban.

Sportski duh kakvog HEROIC projekt nosi svim onkološkim bolesnicima kroz rehabilitaciju i psihofizičku reintegraciju, uvelike je pomogao Dijani Kvesić da svlada izazove zloćudne bolesti:

- Nismo se bojali, samo smo vjerovali i tako smo herojski pobijedili rak! Olakšavajuća okolnost mi je bila to što nam je pojam 'borbe' i 'motivacije' sastavni dio života. Moji sinovi Anđelo i Ivan su osvajači svjetskih i europskih medalja u karateu i višestruki nacionalni prvaci. Kroz njihov sport smo jako dobro naučili što znači ustati kad padneš, boriti se svaki dan, motivirati se i kad je teško, stisnuti zube i prebroditi strah od borbe koja nas sutra očekuje! Također smo osjetili kako se uživa u pobjedi! Uz podršku muža i djece, zajedno kao obitelj, pobijedili smo moju dijagnozu – rak vrata maternice. Oni su moji heroji! Naš obiteljski moto je jedan citat iz Biblije “Ne boj se! Samo vjeruj! Time smo se vodili!

Hrvatska liga protiv raka je osobito ponosna da je Hrvatska odlukom Sabora dobila svoj Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice koji je nedavno obilježen (Dan mimoza), kako bi se još snažnije upozorilo da su edukacija, cijepljenje i probir (redoviti odlazak na PAPA test) temelj dobre prevencije raka vrata maternice.

- Od raka vrata maternice ne bi trebala umrijeti niti jedna žena budući da imamo dva jaka oruđa u rukama, a to su dijagnostika PAPA testom i cjepivo protiv HPV-a. Liga se zauzima da se napokon počne s provedbom Nacionalnog programa prevencije raka vrata maternice koji uključuje edukaciju, cijepljenje i odlazak na redovite ginekološke preglede s PAPA testom. Prevencija raka postala je europski javnozdravstveni i politički prioritet, no unatoč mogućnostima da se cijepljenjem i pravovremenim liječničkim pregledima spriječi rak uzrokovan HPV virusom, Hrvatska još uvijek nema dovoljno visoku razinu procijepljenosti kakvu zagovara javnozdravstvena struka i Svjetska zdravstvena organizacija. Prema zadnjim službenim podacima se taj postotak kretao između 10 i 15 posto, današnja situacija je u praksi vidno bolja i neki gradovi poput Zagreba, Varaždina ili Čakovca imaju izvrstan odaziv i do 50%, no Svjetska zdravstvena organizacija promiče 90-postotnu procijepljenost kao jamstvo kolektivnog imuniteta - izjavio je prof. dr. sc. Damir Eljuga, ginekološki onkolog i Predsjednik Hrvatske lige protiv raka.

- Želim Vas potaknuti na edukaciju i prevenciju koja Vama ili Vašim najbližima jednog dana može spasiti život! Rak vrata maternice može se dogoditi svakoj ženi. Na ginekološkim pregledima uvijek sam bila redovita stoga me dijagnoza raka u razmaku manjem od godine dana od prethodnog urednog papa testa ostavila u velikom šoku i nevjerici. Utvrđen mi je HPV visokog rizika te maligne stanice u vratu maternice. Nakon toga uslijedila je moja herojska borba za život. Kao mlada majka hrabro sam se suočila s bolešću te vedrim duhom i vjerom u sebe, zdravstveni sustav i znanje liječnika.Tako sam dobila bitku s rakom. Budite i Vi dio naše herojske zajednice i vratite se s HEROIC-om u život! - rekla je Daria Ivanjek (37), medicinska sestra i majka troje djece, koja je također herojski pobijedila rak vrata maternice.

Prim. dr. Tatjana Nemeth Blažić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dio je HEROIC integriranog stručnog tima. Kao koordinatorica Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice ističe:

- Nositelj Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice je Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske uz HZJZ i HZZO kao suradnike i partnere u provedbi. Programom su obuhvaćene sve žene u Hrvatskoj u dobi od 25 do 64 godine. Redovito se kontrolirajte, recite raku PA-PA! Odlazak na redovite ginekološke preglede unaprjeđuje zdravlje i spašava život!

- Kao jedan od osnivača trenutno najuspješnijeg karate kluba u Lijepoj našoj koji ima svjetskog prvaka i osvajače brojnih međunarodnih medalja, izuzetno mi je zadovoljstvo i čast da su naši sportaši sastavni dio ovakve plemenite, herojske priče. Karate kao disciplina pomaže psihofizičkom stanju svake osobe, a posebno onkološkim bolesnicima. O tome mogu posvjedočiti i osobnim primjerom jer se u svom užem obiteljskom okruženju herojski nosimo sa izazovima zloćudne bolesti te integriramo karate u svakodnevicu. Kad misliš da ne možeš – onda najviše moraš! - izjavio je prof. dr. sc. Grgo Luburić, predsjednik Karate kluba Hercegovina Zagreb, sportskog karate partnera u HEROIC-u.

Pratite naše digitalne kanale i zajednički napravimo HEROJSKI iskorak u budućnost bez raka vrata maternice i HPV-a! Svi onkološki bolesnici i svi građani cijeli projekt, video savjete multidisciplinarnog tima, vježbe disanja i karatea, live-treninge i druge zanimljive sadržaje mogu pratiti putem internet stranice www.heroic.hr i profila na društvenim mrežama.