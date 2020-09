HIGHLANDERI po četvrti puta krenuli u svoje avanture života   

Često se za planine kaže da ih treba osvojiti, ali Velebit je planina koja osvaja sve one koji ga posjete. HIGHLANDERI već 4. godinu zaredom imaju privilegiju planinariti i uživati u našem divljem gorostasu. Predivan i raznolik krajolik, najljepša planinarska staza, beskonačne šume i moćna planina. Sve to očekuje 300 sudionika koji su se danas uputili u svoje avanture života na dva HIGHLANDER događaja – HIGHLANDER Velebit i HIGHLANDER55.

''HIGHLANDER je poseban rekreativni događaj koji potiče održivost i suživot s prirodom te ga upravo zato Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja podržava. Ciljevi HIGHLANDERa i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja komplementarni su, a činjenica da sudionici događaja žive s prirodom i znaju koliko je bioraznolikost i naš Zeleni planet vrijedan te poruke koje prenosi HIGHLANDER to dodatno i prikazuju. Također, jako je važno naglasiti svim našim građanima da izađu iz šoping centara i svojih domova, iskoriste slobodno vrijeme za boravak u prirodi kojim doprinose svom fizičkom i mentalnom zdravlju i posjete sve naše najljepše krajeve s prekrasnom i očuvanom prirodom u kojoj će zasigurno uživati. Za to mogu odabrati bilo koji od osam Nacionalnih parkova ili 11 Parkova prirode.'' – istaknuo je Igor Kreitmeyer, pomoćnik ministra za zaštitu prirode, koji se i sam odlučio iskušati u jednom dijelu avanture života sa sudionicima.

HIGHLANDERI su u tri vala krenuli Premužićevom stazom u svoje planinarske pohode, a prije toga prošli su sve epidemiološke mjere kako bi se dodatno osigurala sigurnost svih sudionika, volontera i organizatora na događaju.

''Sudionici ove godine imaju sreće jer je lijepo vrijeme i izgleda da će tako biti i cijelim putem, a staza kojom idu je najljepša u Hrvatskoj jer slijedi najprije Premužićevu stazu, a potom od Baških Oštarija ide predivnim dijelom Velebita te završava u Paklenici.''- izjavio je legendarni Stipe Božić koji je sve sudionike ispratio u njihove avanture života.

Među mnogobrojnim sudionicima, trase od 104 i 55 kilometara proći će i ljudi kojima je planina drugi dom, a planinarenje puno više od običnog hobija. Neki od njih su, Anna Soldo, poznata outdoor ljubiteljica i osobna trenerica i Petar Dučić te Daria Bedeniković i Mario Jurina, dvojac koji se krije iza profila Hiking Croatia na društvenim mrežama. Na Velebit su se, nakon planinarske avanture od 10 tisuća kilometara, vratili i Francuzi Marie Couderc i Nil Hoppenot, poznatiji kao Deux Pas Vers L'Autre.

Na listi HIGHLANDER ambasadora nalaze se i Peter Watson, jedan od osnivača najboljeg Outdoor Travel bloga na svijetu - Atlas & Boots te Magdalena Kalus i Anja Kaiser, dvojac iza društvenih mreža You are an adventure story koje su prije starta rekle: ''Očekujemo puno divljine i predivnih pogleda na Jadransko more. Uz to, nadamo se da ćemo na trailu susresti neke životinje, ali i uživati u nezamjenjivim izlascima i zalascima sunca.''

Planinarenje je svim HIGHLANDERIMA postalo način i stil života, barem na nekoliko dana, a ne besciljno lutanje. Nakon karantena, nemogućnosti putovanja i provođenja vremena u prirodi avantura života predstavlja aktivan način odmora i približavanje prirodi, unatoč fizičkom naporu koji zahtjeva, a sudionike ispunjava novom snagom i zadovoljstvom.

Uz otkrivanje najljepših i najčarobnijih dijelova Velebita , sudionici će uživati i u raznolikom zabavnom i edukativnom programu na kontrolnim točkama. Program će obuhvaćati pogled u astronomiju Velebita, glazbeni program, ali i razne zanimljive edukativne programe. Tu se posebno ističu HIGHLANDER ambasador Stipe Božić koji će na Baškim Oštarijama, 13. rujna, predstaviti knjigu San o Everestu, Milan Majerović – Stilinović koji će, uz popratnu prezentaciju s fotografijama, čitati poglavlja svoje knjige Što sam naučio na planini vezana uz događaje na Velebitu i predavanje Nikole Horvata – Tesle o prolasku 800 kilometara Colorado trail-a te projekcija njegovog filma Why do I hike. Dana 14.rujna Tatjana Šavorić održat će predavanje o Via Adriatica trailu, a članovi HGSS-a sudionicima će govoriti o sigurnosti na planini, navigaciji te odgovoriti na sva pitanja koja sudionici budu imali.

S kilometrima prirode i avanture ispred sebe HIGHLANDERI će iskusiti najbolje od Nacionalnih parkova Sjevernog Velebita i Paklenice, a njihov put s planine na more pratite na društvenim mrežama HIGHLANDER Croatia.