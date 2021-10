HoG powered by A1 najveća gaming dvorana otvorena uz najveće zvijezde regionalne YouTube scene

U Zagrebu je u Z centru službeno otvorena 'Hall Of Game' najveća gaming arena, koja je okupila najveće zvijezde regionalne YouTube scene kao i sve ljubitelje ove planetarno popularne platforme. HoG se prostire na više od 900 četvornih metara, opremljen je s 50 računala koja pogone grafičke kartice GeForce RTX 3070Ti i Intelovi procesori 11. generacije uz Samsungove 27-inčne monitore od 244 Hz. U posebnoj zoni za konzole smješteno je 11 PlayStationa od kojih je pet priključeno na 65-inčne NEO QLED Samsung televizore.

Prostor je u potpunosti prilagođen organizaciji natjecanja uz profesionalni esport stage te streaming hub kao i privatnu sobu za online natjecanja ili manje bootcampove. Osim toga, zaljubljenici u igre mogu isprobati razne simulatore, VR-ove i mobile gaming. Kako bi se zaokružilo vrhunsko iskustvo igranja, 'Hall of Game' povezan je A1 gigabitnom optičkom mrežom, a postavljenja je i indoor A1 5G mreža. Kako se moglo čuti prilikom otvorenja, riječ je o savršenom mjestu za sve casual i hardcore gamere. Mnogobrojnim posjetiteljima koji su mogli isprobali što sve 'Hall of Game' nudi pridružili su se na challangima i YouTube gaming idoli.

– Hall of Game je započeo kao dobra ideja, sjajna vizija i nakon puno truda i zalaganja velikog broja ljudi došli smo do ovog današnjeg otvorenja na kojem smo svim posjetiteljima omogućili besplatno igranje cijeli dan. Ovakva dvorana zaslužuje i da najveće zvijezde regionalnog Youtube-a prvi gajmaju te smo zato i odlučili dovesti Imperatora FX koji ima 1,5 milijuna pratitelja na svom kanalu, Nugata s više od 500 tisuću pratitelja, GallaSandallu sa 160 tisuća pratitelja i Niki13Gaming s 440 tisuća pratitelja. Drago nam je da su cijeli dan odvojili za druženje s pratiteljima u HoG-u – rekao nam je Marko Matijević, osnivač i direktor 'Hall of Game' powered by A1.

– Hall of game dvorana je jednom riječju brutalna. Odlična energija, odlični ljudi, super priča s mojim fanovima i drago mi je bilo upoznati one s kojima sam se prvi puta susreo. Oprema je sam vrh, imali smo odličan show program, moje kolege Imperator FX i Niki13 Gaming su razvalili Roblox igricu, koju samo prvi put u životu gledao, što je bilo zanimljivo i smiješno. Bilo mi se jako drago nakon dugo vremena podružiti se s mojim kolegama YouTuberima. Sve u svemu jako dobro i jedva čekam da što više ljudi sazna za 'Hall of Game'. Ono što ćemo raditi u budućnosti su veliki Expo turniri i dizanje gejminga na novi nivo u Hrvatskoj'. - rekao je GallaSandalla.

– Otvaranje ovako reprezentativne igraonice bio mi je jedan od najboljih, ako ne i najdraži događaj na kojem sam do sada bio. Tome je sigurno doprinijela dobra atmosfera i prijateljsko raspoloženje svih sudionika, ali i samih organizatora. Nadam se u skorijoj budućnosti organizaciji novog događaja s istom ekipom – izjavio je vidno oduševljen Niki13 Gaming.

ImperatorFX došao je u društvu Pabla, mopsa koji je uz svog vlasnika postao zvijezda i s kojem su svi tražili fotku više. GallaSandalla, Nugato, Imperator FX i Niki13Gaming uz voditeljsku palicu ljupke AmeysHouse podijelili su s posjetiteljima svoje iskustvo u kreiranju video sadržaja, ali i zabavili sve sjajnim iznenađenjima i super poklonima za one s najviše sreće. Bogate nagrade oduševile su posjetitelje zahvaljujući sponzorima Samsung, PUBG merch, a sami influenceri sa svojim merchem i naravno HoG sa svojim membership karticama.

HoG powered by A1 će biti dom mnogih esport turnira, mjesto treninga, gaming događaja proslava i vrhunske zabave a prvi turnir koji će se održati u centru biti takmičenje u FIFA-i 22. Za više informacija zapratite HoG profile FB i IG na društvenim mrežama.