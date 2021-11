HONOR 50 predstavljen u Hrvatskoj, u prodaji od 15. studenoga

HONOR je danas u Zagrebu nastavio globalno predstavljanja svog HONOR 50 pametnog telefona. HONOR 50 je opremljen Google servisima (GMS) i prvi je pametni telefon koji posjeduje Qualcomm SnapdragonTM 778G platformu. Osim toga, njegov zapanjujući dizajn i inovativne mogućnosti za vlogging podižu standarde pametnih telefona u ovoj kategoriji. Globalna dostupnost modela HONOR 50 potvrđuje ambiciozne planove kompanije HONOR za širenje u svijetu nakon uspješnog lansiranja u Kini ranije ove godine.

- Tržišni udio tvrtke HONOR u Kini je u kolovozu dostigao 16,2 posto i zbog toga vjerujemo u globalni uspjeh - rekao je George Zhao, izvršni direktor tvrtke HONOR Device Co, Ltd.

- Nastavljajući nasljeđe HONOR serije integriranja estetike i tehnologije, novi pametni telefon HONOR 50 može se pohvaliti nizom impresivnih inovacija u kameri, dizajnu i performansama, zahvaljujući suradnji s našim globalnim partnerima koji su lideri industriji - dodao je Zhao.

Na predstavljanju u Zagrebu je prvi puta izvedena nova pjesma branda HONOR Go Beyond. Pjesmu je izvorno otpjevala Sonna Rele, a dostupna je kao melodija zvona u modelu HONOR 50. U Zagrebu je Go Beyond izvela Mia Dimšić.

Nenadmašna kamera za vrhunsko vlogging iskustvo

Brzim rastom popularnosti kreiranja kratkih video zapisa, mladi se sve više okreću vloggingu kako bi snimali i dijelili svoje svakodnevne trenutke s ljudima u okruženju. HONOR 50 podiže iskustvo snimanja vlogova na novu, višu razinu.

Zahvaljujući prednjoj kameri od 32MP s kutom gledanja od 90o, korisnici mogu napraviti savršene selfije i video zapise s više ljudi i pejzaža snimljenih u kadru. HONOR 50 se može pohvaliti profesionalnom četverostrukom stražnjom kamerom koja ima glavnu kameru od 108MP, širokokutnu kameru od 8MP, makro kameru od 2MP i dubinsku kameru od 2MP, što korisnicima omogućava snimanje fotografija i video zapisa s izuzetno jasnom slikom i prelijepim detaljima, čak i noću.

Pružajući korisnicima veću fleksibilnost pri snimanju sadržaja iz različitih kutova i perspektiva, korisnici se mogu prebacivati između kamera sa šest režima snimanja koji istovremeno koriste prednju i stražnje kamere, osiguravajući vrhunsko iskustvo snimanja koje je obično rezervirano za profesionalce. Nudeći još veći izbor kada je u pitanju snimanje, korisnici također mogu primijeniti mod ljepote (beauty mode), snimiti fotografije direktno s video zapisa i koristiti unaprijed postavljene predloške video priča (story-ja) na svim svojim snimkama. Osim toga, bežične slušalice spojene preko Bluetooth-a mogu se koristiti kao bežični mikrofoni tijekom snimanja video zapisa. Kreatori mogu postići bolji prijem zvuka tijekom snimanja video zapisa, što im omogućuje uživanje u vloggingu bez napora.

Vrhunska izrada i dizajn dvostrukih prstenastih kamera

Koristeći vrhunsku i jedinstvenu estetiku koja odražava najnovije dizajnerske trendove, HONOR 50 ima ultra-tanki okvir na prednjoj strani i 2,5D ispolirane staklene rubove na gornjoj i donjoj strani ekrana, osiguravajući glatku površinu kako bi korisnicima omogućili da uživaju i vizualno i dok im je telefon u ruci.

Kad se HONOR 50 nalazi pod svjetlošću iz različitih kutova, on se presijava i svjetluca, što ga čini savršenim modnim dodatkom koji pristaje svakoj odjeći.

Odajući priznanje klasičnoj refleksnoj kameri s dvostrukim objektivom, HONOR 50 koristi dizajn kamere s dvostrukim prstenom sastavljenim od dva koncentrična kruga na stražnjoj strani, koji podsjećaju na par očiju, kako bi pomogli korisnicima da svoje okruženje vide na potpuniji način. Crpeći inspiraciju iz klasičnog dizajna prstena luksuznih marki nakita, gornji krug s glavnom kamerom poliran je istim klasičnim, bezvremenskim metalnim prstenom na rubu.

Zapanjujući ekran za impresivno i udobno iskustvo gledanja

HONOR 50 dolazi s OLED ekranom od 6,57 inča i 75o koji podržava Full HD rezoluciju od 2340x1080. Ekran može proizvesti nevjerojatnih 1,07 milijardi boja i pokriva 100% DCI-P3 raspona boja, pružajući zadivljujuće vizualne efekte, oštre i jasne detalje, kao i doživljaj boja.

HONOR 50 ima brzinu osvježavanja ekrana do 120Hz i brzinu uzorkovanja dodira od 300Hz, osiguravajući velike brzine odziva ekrana za pružanje jedinstvenog doživljaja tijekom gledanja video zapisa i igranja igara s manjim ulaznim zakašnjenjem. Uz inteligentnu dinamičku brzinu osvježavanja, korisnici mogu prilagoditi brzinu osvježavanja na osnovi radnji na ekranu, što dovodi do uštede potrošnje energije.

Mogućnosti brzog punjenja i brzi procesor

Uz jednoćelijski i dvokružni dizajn baterije, HONOR 50 može lako podržati cjelodnevnu neprekidnu upotrebu s baterijom od 4.300mAh. Uređaj posjeduje tehnologiju HONOR SuperCharge od 66W, koja omogućava da se baterija napuni do 70% u roku od samo 20 minuta pomoću punjača koji dolazi uz telefon.

Maksimalno povećavajući performanse, HONOR 50 posjeduje Qualcomm SnapdragonTM 778G 5G chipset, poboljšavajući performanse i procesora i grafičkog procesora za 45 posto i AI procesorsku snagu za 123 posto u usporedbi s prethodnom generacijom. Uz Turbo X grafički procesor, jedinstvenom tehnologijom ubrzanja grafike, HONOR 50 pruža moćne performanse čak i za vrijeme intenzivnog igranja.

Magic UI 4.2 operativni sistem za nevjerojatno korisničko iskustvo

Pružajući besprijekorno i praktično iskustvo, HONOR 50 je opremljen nadograđenim Magic UI 4.2 operativnim sistemom, nudeći kreativan paket funkcija koje korisnicima omogućavaju da ostanu uvijek povezani.

Stvarajući personalizirano, zabavno i interaktivno iskustvo za korisnike, HONOR 50 uključuje niz modernih umjetničkih rješenja koja korisnicima omogućavaju personalizaciju svog Always-on-Display (AOD).

Boje, cijene i dostupnost

Dizajniran kako bi zadovoljio evoluirajuće ukuse današnje probirljive i modno svjesne publike, HONOR 50 nadilazi konvencionalne boje i dostupan je u nizu zadivljujućih i modernih opcija uključujući smrznuti kristal (Frost Crystal), koji je inspiriran snježnim kristalima i stvara sanjivu završnu obradu nalik dijamantu. HONOR 50 također dolazi u HONOR Code-u, inovativnoj boji koja uključuje logotip 'HONOR' na stražnjoj strani poklopca, kao i elegantnu smaragdno zelenu (Emerald Green) boju i bezvremensku ponoćno crnu (Midnight Black.)

Od 15. studenoga HONOR 50 bit će dostupan u trgovinama u Hrvatskoj. Cijena uređaja sa 6GB RAM-a i 128GB ROM-a iznosit će 3.999 kuna, a s 8GB RAM-a i 256GB ROM-a 4.499 kuna.

Tijekom predstavljanja najavljen je i HONOR 50 Lite koji će postati dostupan u prosincu. HONOR 50 Lite oduševit će korisnike svojim funkcionalnim značajkama koje uvelike poboljšavaju korisničko iskustvo. Doći će sa 66W HONOR SuperCharge za brzo punjenje baterije, 6,67-inčnim FullView zaslonom i četverostrukom kamerom od 64 MP. HONOR 50 Lite doći će u duboko morsko plavoj (Deep Sea Blue), svemirski srebrnoj (Space Silver) i ponoćno crnoj (Midnight Black) boji.