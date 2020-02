HR Days konferencija; Masterclass s Dave Ulrichom i paralelne radionice  

Novi trendovi, nova znanja, dijeljenje iskustva cilj je HR Days konferencije koja će se održati 19. i 20. ožujka 2020. u Rovinju. No, što je konferencija bez spoja učenja i zanimljivog networkinga? Bez brige, mislili smo i na taj dio.

Na kraju sadržajno bogatog prvog dana, u četvrtak 19.3. od 17:00, održat će se Masterclass s Dave Ulrichom u Grand Park hotelu te dvije paralelne radionice koje će moderirati Debra Corey i Riina Hellström u hotelu Lone.

MASTERCLASS: „HR for HR: The Impact of HR Competencies and HR Department Activities on Value Creation“, Dave Ulrich (Grand Park Hotel)

Uloga HR-a u kompanijama je, između ostalog, stvaranje prave vrijednosti za zaposlenike, upravu te rad na procesima koji donose bolje poslovne rezultate. U tim šarolikim ulogama, nameće se pitanja koje su to kompetencije nužne za HR stručnjake? Što dobar HR stručnjak treba imati za kvalitetnu podršku upravi? Odgovore na pitanja saznajte na jedinstvenom druženju s Dave Ulrichom.

RADIONICA 1: „How to be an employee engagement rebel and drive change!“, Debra Corey

Prolaskom kroz Engagement Bridge model na radionici ćete naučiti kako biti angažirani 'buntovnik', izazivati status quo i otkriti utjecaj angažiranih zaposlenika na poslovanje kompanije. Usvajanjem praktičnih znanja bit ćete spremni za provođenje promjena u vašim organizacijama.

RADIONICA 2: „Employee Experience through Agile HR – method of creating awesome HR services”, Riina Hellström

Svjesni ste da je privlačenje i zadržavanje talentiranih zaposlenika više od ustaljenih HR procedura, ali ne znate od kuda krenuti? Zajedno s Riinom proći ćete kroz kreiranje iskustva zaposlenika te na praktičan način saznati kako modernizirati i poboljšati HR procese da zaista pomažu zaposlenicima i menadžerima. I na kraju da ih zavole.

Napomene:

* Masterclass s Dave Ulrichom održat će se u Grand Park hotelu. Masterclass uključuje kotizaciju za oba dana konferencije te VIP večeru sa sudionicima Masterclassa. Cijena je 7.550 HRK ili razlika do navedene cijene ukoliko ste kotizaciju već kupili. Broj sudionika je ograničen.

** Prijave za radionice 1 i 2 bit će otvorene sredinom ožujka za što će svi sudionici konferencije dobiti pravovremenu informaciju putem e-maila. Radionice će biti paralelne, s ograničenim brojem mjesta, stoga ćete se moći opredijeliti samo za jednu. Cijena obje radionice uključena je u cijenu kotizacije.

Rezervirajte svoje mjesto na najvećem regionalnom okupljanju HR stručnjaka, 19. i 20. ožujka u Rovinju!