ICT tvrtka Setcor obilježava 30 godina rada

Setcor, hrvatska ICT tvrtka koja se do prošle godine zvala itSoft, ove godine obilježava 30 godina rada. Setcor surađuje sa svim vodećim svjetskim ICT kompanijama, a svojim klijentima pruža telekomunikacijske i cloud usluge, te složena mrežna i sigurnosna rješenja.

Lideri su u Cloud rješenjima, a njihova je prednost u odnosu na konkurenciju u Hrvatskoj što svoje cloud usluge baziraju na vlastitoj IT infrastrukturi sa svojim data centrima u Zagrebu, Budimpešti i Beču kojima nije potrebna internetska veza. Imaju dugogodišnje iskustvo u pružanju složenih mrežnih i sigurnosnih rješenja, te kontinuirano ulažu u moderniziranje svoje infrastrukture kako bi uvijek koristili tehnologiju najnovije generacije što nije karakteristika konkurenata na hrvatskom tržištu. Pored toga, imaju najveću paletu dostupnih, standardiziranih usluga te iskustva u pružanju tailor-made, nestandardiziranih usluga velike kompleksnosti. Trenutno imaju više od 4.000 zadovoljnih klijenata među kojima su velike bankarske institucije, osiguravajuće kuće, autoindustrija, bolnice, akademska zajednica te državne institucije.

- Najveći izazov u trideset godina poslovanja je u činjenici da danas tvrtke ulaganja u IT tipično promatraju kao trošak, a ne kao ulaganja u temelje svoje konkurentnosti na tržištu. Primarni cilj nam je bio da objasnimo korisniku da naš model poslovanja omogućuje tvrtkama da se fokusiraju na svoj 'core biznis', odnosno da se mogu orijentirati na tržište, konkurenciju i samog korisnika, a ne razmišljati o svojoj postojećoj infrastrukturi u tvrtki te što mu ona omogućuje - komentira direktor prodaje ICT tvrtke Setcor Krešimir Jurić dodavši kako im je zadovoljstvo i sigurnost njihovih klijenata uvijek na prvom mjestu, zbog čega im je korisnička služba Setcora na raspolaganju 24 sata dnevno 365 dana u godini.

Poslovna ideja koja stoji iza Setcora jest sinergija najnovije tehnologije vodećih svjetskih ICT kompanija i vrhunskih stručnjaka, čime krajnji korisnici ostvaruju dvije značajne koristi, mogućnost trajnoga korištenja vrhunskih softverskih, sigurnosnih i infrastrukturnih rješenja te know how Setcorovih poslovnih konzultanata i IT stručnjaka, stečen tijekom provedbe stotine projekata za potrebe Setcor klijenata. Setcor svim korisnicima nudi mnogo modernije poslovanje, digitalizaciju i znatno unaprjeđenje poslovanja uporabom najnovijih tehnologija u svim segmentima poslovanja.

- Kad se uzme u obzir kojom brzinom danas nove inovacije i tehnologije mijenjaju svijet oko nas, na nama je da držimo korak s novim dostignućima i konstantno pratimo nove ICT trendove kao i prepoznavanje prednosti i njihovu primjenu. Znanje i nove tehnologije nužni su za napredovanje, a mi u Setcoru konstantno educiramo i certificiramo svoje djelatnike, te koristimo tehnologiju zadnje generacije - zaključuje Krešimir Jurić.