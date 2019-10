IEDC - Poslovna škola Bled: Ako želimo razviti učinkovitije vodstvo, moramo započeti sa sobom

IEDC- Poslovna škola Bled organizira tradicionalni međunarodni kadrovski forum koji će se održati od 10. do 11. listopada 2019. Središnja tema događaja je “HR Leaders as Catalysts for Change: Culture, Mindset, Performance” s prof. Manfred Kets de Vriesom.

Profesor Manfred Kets de Vries jedan je od najutjecajnijih poslovnih mislilaca na svijetu i jedan je od prvih istraživača menadžmenta koji je crpio inspiraciju iz psihoanalize.

Predsjednik je Međunarodnog centra za liderstvo u poslovnoj školi INSEAD i osnivač konzultantske tvrtke The Kets de Vries Institute. 2011. godine nagrađen je počasnim doktoratom na IEDC - Poslovnoj školi Bled, a krajem tjedna će predavati u školi kao glavni govornik na Godišnjem HR forumu.

U svom izlaganju naslovljenom „Mistika liderstva: Stvaranje reflektivnih vođa“, on će se pozabaviti mnogim temama: jesu li vođe uvijek racionalne, što vođe čini neuspješnima, koje su kompetencije, prakse i uloge važne za učinkovite vođe i kakva je učinkovita organizacijska kultura? Također, prof. Kets de Vries govoriti će o "avtentizootičnim" organizacijama koje izgledaju kao radno mjesto iz snova na kojem bi svi voljeli jednom raditi!

Osim profesora Kets de Vriesa, pridružit će nam se i niz izvrsnih govornika, uključujući dr. Sally Boneywell, Lead Coach, IMD Lausanne i Executive Coach in Leadership Development Consultant, Velika Britanija; Nataša Bazjak Cristini, regionalna direktorica za ljudske resurse, HR manager Slovenije 2019, Atlantic Group, Slovenija; Ivan Bartulović, član uprave i CHRO, Hrvatski Telekom, Hrvatska; Saša Fajmut, direktorica razvoja voditeljskog potenciala, Amrop Adria, Slovenija; Sara Isaković, pobjednica olimpijade, M.A. Psihologija performansi, Slovenija; Dejan Madjoski, HR poslovni partner, predavač, izvršni trener, Pivara Skoplje AD - Coca-Cola, sjeverna Makedonija; Gregor Rajšp, direktor ljudskih resursa, član uprave, Pivovarna Laško Union (Heineken), Slovenija; Iva Taiber, Next Level Success, Hrvatska; dr. Drikus Kriek, prodekan za pedagogiju, IEDC - Poslovna škola Bled, i dr. Alenka Braček Lalić, prodekan za istrage, IEDC - Poslovna škola Bled.

Forum će započeti u četvrtak, 10. listopada u 9:00, a završiti u petak, 11. listopada u 13:30. Više informacija možete naći na stranici foruma.