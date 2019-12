IEDC Poslovna škola Bled: U kreativnom okruženju razvijat ćete svoj liderski potencijal i učiti od najboljih

Malo je škola koje mogu tvrditi da imaju jedan od četiri najinovativnija programa na svijetu. Ta čast i titula pripada IEDC - Poslovnoj školi Bled (AMBA, 2012).

Kao prva poslovna škola koja je ponudila akreditirani MBA studij u srednjoj i istočnoj Europi, IEDC je uveo brojne programe i teme koji su postali standard u postdiplomskom obrazovanju menadžmenta. Te teme uključuju umjetnost i voditeljstvo, poslovnu etiku, korporativno upravljanje, društvenu odgovornost i održivi razvoj. IEDC je ovim sadržajima dodao važnu temu desetljeća - digitalnu transformaciju.

Što razlikuje IEDC Executive MBA (EMBA) od ostalih?

EMBA studiji odlikuju se elitnim međunarodnim profesorskim zborom, orijentacijom na prakse i inovativnim metodama podučavanja. IEDC surađuje s najboljim svjetskim poslovnim školama, sveučilištima i institucijama za razvoj menadžmenta i vođenja, odakle dolaze vrhunski profesori i stručnjaci koji predaju na IEDC-u (IMD Lausanne, Švicarska; INSEAD, Francuska; ESMT, Njemačka; IESE Barcelona, ​​Španjolska; Sveučilište Cambridge, Velika Britanija; Poslovna škola Richard Ivey, Kanada; Smith School of Business, Kanada; Harvard Business School, SAD; MIT Sloan School of Management, SAD). Diplomanti EMBA-e dobivaju MBA i bolonjski magisterij iz menadžmenta. Program je prepoznat na 2. bolonjskoj razini i ima dvije međunarodne akreditacije za izvrsnost (AMBA – Association of MBAs i IQA – International Quality Accreditation).

EMBA započinje stjecanjem temeljnih vještina strateškog upravljanja, inovacija i digitalne transformacije, financija, računovodstva, marketinga i ljudskih resursa. I dalje stječe vještine i kompetencije vodstva, komunikacije, rješavanja problema i timskog rada. Polaznici zatim rade u grupama u kojima provode detaljnu analizu sveobuhvatne studije slučaja. Zadatak im je složen projekt iz trenutnog poslovnog okruženja. Ovaj izazovan i sveobuhvatan timski projekt provodi se tijekom nekoliko mjeseci i omogućuje polaznicima da koriste sva znanja koja su stekli na praktičnom slučaju. Kandidati mogu birati između 1-, 2- ili trogodišnjeg EMBA formata.

Diplomci IEDC-a kažu da im je EMBA ogromno životno iskustvo zato što su, uz funkcionalne vještine, povećali samopouzdanje i promijenili svoje viđenje poslovanja. Također su proširili mrežu poznanstava, osobito s međunarodne strane - čak 80 posto polaznika dolazi iz inozemstva. IEDC ima veliku mrežu alumnija od više od 5300 članova u 75 zemalja; i alumni klubove u 15 zemalja.

Većina diplomanata postigla je napredak nakon završetka studija, a 76 posto diplomanata prijavilo je povećanje zarade; 93 posto bivših studenata kaže da je program povećao njihovu konkurentsku prednost, a 99 posto da je poboljšalo ili povećalo učinkovitost vodstva.

Više informacija na: https://www.iedc.si/programs/degree-programs/executive-mba