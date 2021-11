Innovation Norway odobrio Holcimu sufinanciranje opreme za niskougljične cemente

Prema zakonodavnom okviru dekarbonizacije Europe do 2050. godine, u sljedećih nekoliko godina bit će potrebno potaknuti ulaganja u brojne tehnologije za smanjenje ugljičnog otiska. Osim toga, Zeleni plan EU predviđa kvalitetnije upravljanje prema hijerarhiji postupanja s otpadom, koja potiče korištenje otpada ili nusproizvoda jednoga industrijskog procesa u stvaranju i proizvodnji nekoga novog proizvoda. U proizvodnji cementa to je već duži niz godina omogućeno i europskom normom za proizvodnju cementa, koja se primjenjuje i u Hrvatskoj.

– Trenutačno imamo tehnološka ograničenja u doziranju mineralnih dodataka. Zato smo pokrenuli projekt 'Razvoj novih vrsta cemenata s nižim ugljičnim otiskom', tijekom kojeg ćemo sagraditi zatvoreno skladište mineralnih dodataka i transportni sustav za doziranje te započeti proizvodnju dviju novih vrsta cementa manjega ugljičnog otiska. Važno je reći da mineralni dodaci u cementu imaju višestruku korist: s jedne strane stvaraju se različite karakteristike cementa da bi se zadovoljili zahtjevi različitih vrsta gradnje. S druge strane produljuje se životni ciklus već postojećih resursa te smanjuje upotreba novih. Kao treću korist imamo smanjenje udjela klinkera u cementu, odnosno ugljičnog otiska. Zato je Europa ove godine u normu dodala dvije nove vrste cementa s više mineralnih dodataka – objašnjava Nikola Kovačević, direktor Holcimove tvornice cementa.

Cijeli projekt vrijedan je 9,6 milijuna kuna, od čega će 35 posto ili 3,3 milijuna kuna biti podržano sredstvima Norveškoga financijskog mehanizma 2014. – 2021,, u okviru programa 'Business Development and Innovation Croatia', kojim upravlja Innovation Norway.

Zašto CO 2 u cementu?

CO 2 u proizvodnji cementa nastaje u peći tijekom procesa pečenja klinkera. Klinker je poluproizvod, koji se nakon izlaska iz peći uz razne dodatke melje u prah – cement. Oko 60 posto emisija CO 2 nastaje zbog kemijskog procesa pretvaranja kamena lapora u klinker, pri čemu se oslobađa CO 2 , a 40 posto emisija CO 2 nastaje zbog izgaranja ugljena i petrol koksa.

– Odmah nakon privatizacije 1992. godine, zahvaljujući ulaganjima švicarskog vlasnika obnovili smo tvornicu i temeljem iskustava iz drugih država od 1999. godine započeli energetsku oporabu otpadnih guma, a od 2001. godine počeli materijalnu oporabu pepela i gipsa iz TE-a Plomin. Zahvaljujući svim ulaganjima u ovih 20 godina, ove ćemo godine naše emisije CO 2 po toni cementa smanjiti za 30 posto u odnosu na 1990. godinu. Nakon toga naš daljnji put određen je vizijom Holcim Grupe do 2050. – prvi smo u sektoru kojima je organizacija SBTi potvrdila ciljeve prema neto nula ugljika do 2030. i do 2050. u cijelom lancu opskrbe – rekla je Virna Višković Agušaj, predsjednica Uprave Holcima u Hrvatskoj.

Osim nove opreme za niskougljične cemente, Holcim je pokrenuo još jedno ulaganje za daljnji doprinos smanjenju CO 2 . Projektom 'KOdeCO'​ ugradit će novu tehnologiju energetske oporabe otpada kojom se ukida ugljen. Očekuje se da će to ulaganje vrijedno 180 milijuna kuna donijeti smanjenje od oko 35.000 tona emisija CO 2 na godinu.

– S obzirom na trenutačnu percepciju javnosti o energetskoj oporabi otpada u Hrvatskoj, želio bih napomenuti da tvornice cementa u Austriji 99 posto energije već godinama dobivaju iz otpada. Naš sustav kontrole kvalitete ulaza i izlaza te mjerenje emisija u Hrvatskoj jednaki su kao i u Austriji, a u nekim dijelovima i stroži jer u Hrvatskoj uvijek postoji sumnja u privatno vlasništvo i sustav. Zato radimo veći broj uzoraka i analiza, kako bismo izgradili povjerenje ponajprije naših zaposlenika, a onda i lokalne zajednice – navodi Kovačević.

Ciljevi moraju biti zajednički

– To što smo dosad samostalno postigli zapravo je maksimum. Za postizanje ciljeva EU bit će potrebna otvorenost za zajedničko djelovanje svih sektora. Primjerice, Holcim Grupa u svijetu već više od jedne godine prodaje niskougljični beton ECOPact, sad već na 24 tržišta, a u Hrvatskoj još nema certificiranoga građevnog otpada koji se može upotrebljavati umjesto prirodnoga kamenog agregata za proizvodnju betona – napominje Višković Agušaj.

U Hrvatskoj tako treba prihvatiti dvije nove vrste niskougljičnog cementa koje su ove godine uključene u europsku normu, time će se izmijeniti propis za proizvodnju betona i omogućiti povećana oporaba građevnog otpada. Kružno gospodarstvo neće moći dati rezultate zadane ciljevima Zelenog plana dok god ne prihvatimo cjelokupnu hijerarhiju postupanja otpadom, uključujući i energetsku oporabu onog otpada koji se nije mogao materijalno oporabiti, a u industrijskom procesu može biti izvor energije umjesto ugljena ili dok god je jeftinije građevinski otpad baciti umjesto oporabiti u novom građevinskom proizvodu.

– Na kraju proizvodnje i našega kruga utjecaja, kad proizvod dođe na tržište, kupac je taj koji bira koji će proizvod kupiti. Zato nijedan proizvođač ne može samostalno ostvariti ciljeve Zelenog plana, a Europa će postati prvi kontinent bez ugljika samo ako pokrenemo potražnju za niskougljičnim proizvodima. Korak u tom smjeru mogao bi biti obvezan izračun cjeloživotnoga ugljičnog otiska građevine, čime potičemo projektiranje s ciljem ostvarenja minimalnoga ugljičnog otiska po m2 ili minimalnog ugljičnog otiska za svrhu kojoj građevina služi. Primjer svima bi za početak trebala biti zelena javna nabava u gradnji javnih objekata – predlaže Julija Škoro, Holcimova voditeljica komunikacija i marketinga.

Rješenja za održivu gradnju

Primjer kako tržište utječe na opstanak zelenih proizvoda je cement u vreći koja se cijela ubaci u miješalicu za beton. S obzirom na to da se papir ugradi u beton, takvo rješenje oslobađa gradilište od otpadnih vreća. Taj je proizvod Holcim u Hrvatskoj predstavio 2017. godine, ali nakon probne proizvodnje za taj proizvod nije bilo interesa na tržištu jer je bio skuplji od cementa u običnom papiru.

Zbog povećanja gustoće naseljenosti u gradovima se sve teže upravlja oborinskom vodom i pojavljuje se rizik velikih lokvi koje ugrožavaju promet. Kako bi riješio taj problem Holcim je osmislio sustav gradnje Hydromedia™ staza, okućnica ili parkirališta koji sadrže veliki broj međusobno povezanih šupljina, što omogućava da voda velikom brzinom prođe kroz njih. To znači da se oborinske vode s ulice brzo upiju.

Osim proizvodima, Holcim održivu gradnju potiče i stručnim raspravama, koje zajedno s Građevinskim fakultetom u Zagrebu organizira od 2007. godine. Ove godine tema će biti 3D ispis betona, a govornik će biti prof. Phillipe Block, profesor s fakulteta ETH u Zürichu, koji je sudjelovao u projektiranju prvog mosta od 3D printanog betona, koji je ovog srpnja postavljen u Veneciji. Predavanje će se održati 24. studenoga u sklopu 'Središnje konferencije o održivoj gradnji' u organizaciji Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju.