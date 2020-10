Kako čovječanstvo podnosi tehnološki napredak – i koja je odgovornost tehnoloških kompanija

U samo 30 minuta, jednim klikom i potpuno besplatno pridružite se interaktivnom razgovoru Give Back and Stay Ahead of the Curve o tome kako tehnološki divovi brinu o našoj sadašnjosti – ali i budućnosti.

Nije tajna da tehnologija polagano nadrasta poimanje svijeta i razvija se kao samostalni entitet, a često možemo čuti da ljudski mozak teško prati njezin razvoj. Give Back and Stay Ahead of the Curve – The Age of Responsibility zato je naslov novoga izdanja interaktivnoga razgovora tijekom kojeg ćemo na službenoj Facebook stranici Dana komunikacija 21. listopada od 15 sati čuti zašto je tehno-optimistični stav koji njeguju odgovorne kompanije ključan – cilj je uspješnoga brenda osvijestiti odgovornost, stvarati u skladu s njom te osluškivati potrebe zajednice.

Napredak mora biti usklađen s čovjekovim stvarnim potrebama – a kako tehnološke kompanije brinu o tome da scenarij ostane pozitivan saznajte u razgovoru s voditeljicom marketinga Della za srednju i istočnu Europu Filipom Petrović i Antonijom Mandić. Poticajna radna okolina, briga o mentalnom zdravlju zaposlenika i afirmativnom ozračju u kojem svi mogu ostvariti svoje potencijale, kao i održivost kao konkretan korak koji ostavlja trag unutar zajednice – sve su to esencijalni čimbenici uspješnoga poslovanja i vrhunskog brenda, a u razgovoru ćemo saznati kako efikasno predstaviti misiju brenda i njome mijenjati svijet.

Organizatori DK festivala, koji je pogođen krizom, žele nastaviti podupirati tržište i rast na način na koji to najbolje znaju – dijeljenjem znanja – stoga je sudjelovanje u ovom online razgovoru potpuno besplatno za sve. Detalje pronađite na službenoj stranici www.danikomunikacija.com.