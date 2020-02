Kako e-Račun olakšava digitalno poslovanje?  

Jeste li spremni za digitalnu transformaciju? Ako ste posljednjih godina prisustvovali bilo kojoj poslovnoj konferenciji ili edukaciji, sasvim ste sigurno naletjeli na ovaj pojam. Ali što digitalna transformacija zapravo znači? U osnovi, znači pojednostavnjivanje i digitalizaciju svih poslovnih procesa i aktivnosti unutar kompanije, počevši od izdavanja i primanja e-računa.

Možda vas čudi zašto se tek sada tako znatno mijenja postupak izdavanja e-računa, kada je on još od 2011. godine izjednačen s papirnatim računom. No, bez obzira na postavljene temelje, već gotovo desetljeće, nije bilo veće razmjene e-računa. Postojala je, doduše, razmjena računa elektroničkom poštom u PDF obliku, što je dovelo do poteškoća na razini EU. Kako bi e-račun točno trebao izgledati? Koje sve podatke mora sadržavati? Tko jamči za sigurnost e-računa u digitalnom okruženju? I kako motivirati poduzetnike, tvrtke i korporacije da e-račune uvedu u većoj mjeri u svoje poslovanje? Zapravo je situacija puno jednostavnija nego što izgleda: ako želite poslovati s državom i tijelima javne uprave, zapravo sa svim obveznicima javne nabave, morate izdavati e-račune. E-račun je direktivama EU vrlo jasno propisan, i to da bi se osigurala sigurnost, točnost i transparentnost čitavog procesa. E-Račun u ovom obliku štedi vrijeme i ljudske resurse, a omogućava i tranziciju prema digitalnom poslovanju, sve ono što želimo prigrliti kao budućnost!

Koje su sve prednosti uvođenja servisa e-Računa?

ušteda u obradi ulaznih računa – kada je sve automatizirano, nema potrebe za dodatnom potrošnjom vremena i radnih sati

bolja raspodjela ljudskih resursa i veća produktivnost

sigurna pohrana svih računa i popratne dokumentacije u sustavu e-Arhiv

brzo pretraživanje primljenih i arhiviranih računa

brža i jednostavnija revizija računa

jednostavnije kreiranje prilagođenih izvještaja u stvarnom vremenu

jednostavna provjera statusa e-računa (zaprimljen, odbijen, prihvaćen).

Da biste poslovali s tijelima javne uprave i svim tvrtkama, kompanijama i institucijama podložnim sustavu javne nabave, morate izdavati i primati e-račune. Na tržištu postoji više tvrtki koje osiguravaju izdavanje i primanje e-računa, a koje vi možete ovlastiti da izdaju e-račune u ime vaše tvrtke.

Fina za vas osigurava istovjetnu uslugu, kao Operativni voditelj Centralne platforme, te kao institucija koja je još 2007. godine imala prvi komercijalni servis e-Račun, Fina je omogućila sigurno i zakonski usklađeno izdavanje e-računa. Zakonski je predviđeno nekoliko mogućnosti izdavanja e-računa: PKI metodom, odnosno tehnologijom digitalnih certifikata i naprednog elektroničkog potpisa, EDI metodom te metodom procesnih kontrola. Metoda naprednog elektroničkog potpisa podrazumijeva isključivo elektronički potpisane račune, odnosno da izdavatelj e-računa digitalno potpiše izdani račun. EDI metoda ne obuhvaća elektronički potpis, ali između izdavatelja i primatelja mora biti potpisan EDI ugovor kojim se reguliraju svi zakonski preduvjeti za razmjenu računa između dviju strana. U metodi procesnih kontrola ne zahtijeva se elektronički potpis, ali pošiljatelj mora moći dokazati da je zadovoljio sve zakonske preduvjete. PKI metoda je metoda digitalnih certifikata kao najobuhvatnija i najsigurnija metoda.

Finino rješenje za izdavanje e-računa u poslovanju s državom obuhvaća sve navedene metode i jamči zakonsku usklađenost rješenja sa EU smjernicama i direktivama.

Također, Finino rješenje za izdavanje e-računa funkcionira i za prekograničnu razmjenu računa i zaprimanje elektroničkog računa naručitelja u procesima javne nabave, što vam omogućava da elektronički poslujete i s inozemstvom.

Zašto odabrati Fina e-Račun?

Da biste poslovali brzo i moderno. Zasad je e-Račun obvezan samo za obveznike javne nabave. Dakle, da biste poslovali s državom, morate izdavati e-račun. Statistika kaže da svaki poduzetnik prosječno u godinu dana izda najmanje 1 e-račun. Osim toga, e-Račun mijenja ranije nesigurno slanje PDF računa elektroničkom poštom, osigurava vam pregled statusa računa i osigurava naplatu.

Podaci su u XML obliku. A to znači da ih naknadno možete digitalno obrađivati kako je vama potrebno.

Ušteda. Štedite vrijeme i radne sate, a to znači i novac.

Brža naplata. S obzirom na transparentnost praćenja statusa računa, veoma je jednostavno osigurati i bržu naplatu. Ili na vrijeme detektirati dužnike.

Automatska arhiva. Znate one situacije kada vam baš treba račun od lani? Ili preklani? Svi e-računi izdani putem Fininog servisa za izdavanje e-računa automatski se arhiviraju, a sustav omogućava pretraživanje po ključnim parametrima. U sustavu e-Arhiv računi se čuvaju 11 godina – ako ne ugovorite drugačije.

Prilagođeni modeli razmjene. Razumijemo da je svaki poduzetnik specifičan. Zato smo osigurali različite modele razmjene koje možete prilagoditi po svojoj mjeri. A to znači da postoje i usluge namijenjene velikom kompanijama i njihovim ERP sustavima, kao i malim i mikro poduzetnicima kojima, zasad barem, e-Račun treba tek povremeno.

Od 2. do 6. ožujka iskoristite Finin Plavi sat i osigurajte si 3 mjeseca besplatnog korištenja Fina e-Računa. Tijekom tog razdoblja možete posve besplatno (i savršeno jednostavno), koristiti Fina e-Račun, slati i primati e-račune, provjeravati naplatu i status računa. Provjerite zašto je riječ o najkvalitetnijem rješenju na tržištu!