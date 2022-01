Klikom do sezonskog ili stalnog posla - do 04. veljače posjeti online sajam Sezonac.hr

Od danas pa sve do 04. veljače u ponoć održava se jedinstveni online sajam poslova u turizmu i sezoni – Sezonac.hr, u organizaciji vodećeg hrvatskog portala za zapošljavanje, MojPosao.net.

Online sajam poslova otvoren je za sve posjetitelje 24 sata tijekom svih 10 dana koliko ukupno traje sajam, od 26. siječnja do 4. veljače, a može mu se pristupiti putem svih uređaja (računala, tableta, mobitela) na web adresi https://sezonac.hr/

Raznovrsna ponuda poslova: sezonski i stalni

Očekuje vas raznovrsna ponuda oglasa za poslove u turizmu i sezoni koja je podijeljena u četiri kategorije: 'Recepcija, domaćinstvo i administracija', 'Hrana&piće, spa, animacija i zabava', 'Održavanja, sigurnost i proizvodnja' te 'Prodaja, skladištenje i logistika'.

Ukupno je objavljeno gotovo 200 raznovrsnih natječaja za posao. Između ostalog, poslodavci tragaju za sezonskim radnicima u trgovini, konobarima, maserima, vrtlarima, kuharima, vozačima, agentima za odnose s gostima i brojnim drugim zanimanjima. Cjelokupnu ponudu poslova možete vidjeti ovdje.

Oglašene radne pozicije uglavnom se odnose na rad tijekom sezone 2022. godine, a velik broj njih podrazumijeva i mogućnost stalnog zaposlenja nakon sezone.

Sama prijava na oglase je izuzetno jednostavna i ne zahtijeva registraciju.

Posjetite štandove tvrtki i saznajte više o uvjetima rada

Na sajmu sudjeluje 38 uspješnih tvrtki na čijim virtualnim štandovima posjetitelji, pored ponude poslova, mogu pronaći i sve potrebne informacije o radnim uvjetima, iskustva zaposlenika, galeriju fotografija i/ili video budućeg radnog okruženja te ostale bitne informacije. Svi zainteresirani tražitelji posla imaju mogućnost stupiti u kontakt s poslodavcima i putem chata kako bi dobili odgovore na sva pitanja vezana uz zaposlenje kod određenog poslodavca.

Izlagače i njihove štandove možete pronaći na ovoj poveznici, a oni su: Lidl Hrvatska, GRAND HOTEL LAV, Valamar Riviera, Maistra Hospitality Group, Obonjan Rivijera, Hotel Split, Jadranka Trgovina, Eurospin Hrvatska, Liburnia Riviera hoteli, Best Solutions, Jadranski luksuzni hoteli, Jadranka turizam, Pine Beach Pakoštane, Jadran, METRO Cash & Carry, SPAR Hrvatska, Tommy, Konzum plus, Jamnica plus, Aquapark Istralandia, RMH Lafodia Sea Resort - Anker grupa, Helios Faros, Roan Camping Holidays, Personaldienst, Giaxa, Vila Rova, Lush manufaktura, Hoteli Cavtat, Dukat, Coca-Cola, Dubrovački vrtovi sunca, Lošinjska plovidba - Turizam, Adriatic kamp, Maslina Resort, Zagrebačka pivovara, Yellow Submarine, Hotel Ikador, Feral.

Svim kandidatima želimo sreću u pronalasku posla!