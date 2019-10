KLM slavi 100. rođendan - Usmjereni na inovacije, održivi razvoj i zaštitu okoliša

Daleke 1919. godine, 7.listopada, osnovana je zrakoplovna kompanija KLM. Prvi let kompanije obilježen je 17.listopada 1919.g. a vizija glavnog direktora bila je „ocean zraka koji povezuje ljude“. Od tada pa do danas svijet se promijenio, ali je i kompanija učinila mnogo napora da dođe do današnje pozicije. Od uvođenja ekonomske klase 1958. i biznis klase 1994., modernizacije flote pa do održivog razvoja, inovacija poput bio goriva i naposljetku novog Flying V zrakoplova na električni pogon na dugim rutama, KLM pokazuje da je ispred svog vremena.

Kompanija sve više ulaže u održivi razvoj, zaštitu okoliša i smanjenje CO2. Iako je zrakoplovna industrija odgovorna za svega 2-3% ukupne CO2 emisije plinova, KLM je odlučan u namjeri da CO2 smanji količinu otpada, emisijeCO2, korištenje vode, papira i optimizaciju ruta i procedura.

I ove godine je Air France-KLM grupa dobitnik prestižne nagrade *Dow Jones Sustainability Index (DJSI) zbog aktivnosti koje provodi kako bi se smanjila emisija CO2, podigla razina svijesti i potreba za recikliranjem, pošumljavanjem i utjecajem na lokalne zajednice. Ovo je već 15. godina za redom kako je grupacija proglašena svjetskim liderom u zrakoplovnoj industriji po pitanju društvene odgovornosti i održivosti.

Budućnost zrakoplovne industrije grupa vidi u prijelazu na održivo gorivo i obnovi flote.

Na proslavi 7.10.2019. u Amsterdamu predstavljena je i budućnost zrakoplovne industrije - prvi zrakoplov na električni pogon Flying-V. Riječ je o visoko energetski učinkovitom zrakoplovu dizajniranom za velike daljine. Dizajn zrakoplova integrira putničku kabinu, teretni prostor i spremnike za gorivo u krilima, stvarajući spektakularni V-oblik. Njegov poboljšani aerodinamični oblik i smanjena težina značit će da koristi 20 posto manje goriva od Airbusa A350, današnjeg najnaprednijeg zrakoplova.

KLM je postavio visoke standarde svim zrakoplovnim kompanijama po pitanju smanjenja CO2 pozivajući sve dionike u zrakoplovnoj industriji na zajedničko djelovanje. Smanjenje buke za 40 posto, 10 novih lakših zrakoplova u floti, smanjenje CO2 do 2030.g. za 50 posto u odnosu na 2005.godinu su neki od prioriteta, kao i izgradnja prve tvornice za održivo zrakoplovno gorivo, edukacija putnika o alternativnim mogućnostima prijevoza (npr. vlakom) i mogućnost sudjelovanja svakog putnika u neutralizaciji svog CO2 otiska dobrovoljnom nadoplatom prilikom kupovanja zrakoplovne karte.

2004.godine KLM je udružio svoje snage s Air Franceom u zajedničku kompaniju Air France – KLM, a 2013. godine KLM je prvi puta letio na bio- gorivo na ruti Amsterdam - Paris.

Danas KLM povezuje svoj centralni hub u Amsterdamu sa 162 ruta po cijelome svijetu, a u 2018.godini prevezao je rekordnih 34,1 milijuna putnika.