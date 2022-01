Kompanija Nestlé uspostavila tržište južne i istočne Europe kojem se priključuje i Nestlé Hrvatska

Nestlé, svjetska kompanija u prehrambenoj industriji, uspostavila je tržište južne i istočne Europe (SEEM) i na funkciju voditelja tržišta od 1. siječnja 2022. imenovala Alessandra Zanellija. Zemlje koje pripadaju ovom tržištu su Rumunjska, Bugarska, zemlje regije Adriatic (Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Slovenija i Kosovo), Ukrajina i Moldavija, navodi se u priopćenju. Odluka je donesena u okviru transformacije kompanije te predstavlja priliku za ostvarenje šireg dosega i rasta u svim kategorijama, razvijajući pri tome ljude i svojih pet središta - Bukurešt, Sofiju, Zagreb, Beograd i Kijev. Novo formirano tržište obuhvaćat će oko 8000 ljudi i pet tvornica.

- Iznimno sam sretan i zahvalan što sam dio ove transformacije koja omogućuje brže prepoznavanje poslovnih prilika i profitabilni rast. Novom strukturom tržišta moći ćemo postizati najambicioznije ciljeve i rezultate i pozicionirati se na vrhu svih kategorija, na svim teritorijima. Želimo ojačati svoju organizaciju, učiniti je agilnijom i usmjerenom na ljude i potrošače i nastaviti sa svojim regenerativnim putovanjem - izjavio je Alessandro Zanelli, Voditelj Nestlé SEEM tržišta.

Alessandro Zanelli, trenutačno obavlja funkciju Voditelja tržišta Nestlé Ukrajina i Moldavija, a sad je postavljen na funkciju Voditelja novoosnovanog Nestlé SEEM tržišta, gdje će izravno voditi tržište Ukrajine i Moldavije, sa sjedištem u Kijevu.

Inače, Alessandro se 1996. pridružio grupaciji Nestlé u Italiji, na poziciji voditelja brenda i više od 20 godina bavio se brendovima Hrane za životinje. Napredovao je s pozicije Direktora za marketing za srednju Europu, do Voditelja poslovanja zemlje, prvo u Mađarskoj, a potom u Nizozemskoj, sve do 2012. kada je imenovan za Voditelja brenda Nestlé Purina Petcare za istočnu regiju, sa sjedištem u Moskvi. Za Voditelja tržišta Nestlé Ukrajina i Moldavija postavljen je 2019. godine. U obnašanju te funkcije, Alessandro je iskazao nevjerojatnu upornost i hrabrost. Savladao je brojne izazove i pokrenuo značajne promjene u Ukrajini u svrhu poboljšanja rezultata i uspostavljanja uspješnije organizacijske strukture. Alessandro razmišlja pozitivno, ujedinjuje tim, prilagodljiv je i posjeduje izvrsne komunikacijske vještine i vještine upravljanja ljudima. Alessandro je pohađao London Business School i International Institute for Management Development i izvrsno se služi talijanskim, engleskim, francuskim i španjolskim jezikom.