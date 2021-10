Kongres europskih menadžera - Održivo liderstvo podrazumijeva jasne ciljeve utemeljene na trajnim vrijednostima

U organizaciji Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika CROMA u Splitu je prošlog tjedna održan Kongres europskih menadžera, što je pridonijelo isticanju važnosti pozicije Hrvatske na menadžerskoj karti Europe. Skup je održan pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, u partnerstvu s HUP-om, HIZ-om, HRPSOR-om i AMSEE-om te uz medijsko pokroviteljstvo poslovnog tjednika Lider.

Tema dvodnevnog skupa bila je 'Održivi trendovi i fokus lidera'. Iako je pojam 'održivost' osobito aktualan u zadnje vrijeme, valja, naime, podsjetiti da je još 1992. na samitu u Riju zaključeno da je za globalnu ekonomiju nužno i jedino dobro razvijati se i rasti isključivo na održiv način. A istraživanje koje je Europsko udruženje menadžera (CEC) provelo među 1500 europskih menadžera pokazalo je da 80 posto njih smatra da je održivost preduvjet za dugoročan uspjeh. Međutim, samo 17 posto menadžera smatra da ima potrebne vještine i znanja da bi provodilo održivost u svojim kompanijama.

O tome koji su to izazovi lidera u ostvarivanju uspješnih, a ujedno održivih ciljeva svojih organizacija te što nas još očekuje u ovom pandemijskom vremenu, a što u nepredvidivom postcovid-svijetu, svoje su viđenje iznijeli Tihomir Premužak (predsjednik HUM-CROMA-e i predsjednik Uprave Vetropack Straže), Danijela Milić (glavna menadžerica HUM-CROMA-e), Robert Blažinović (načelnik sektora za industrijsku politiku MINGOR-a), Maxime Legrand (predsjednik Europskog udruženja menadžera CEC), Torkild Justesen (generalni tajnik Europskog udruženja menadžera CEC), Budimir Raičković (predsjednik Asocijacije menadžera jugoistočne Europe i Asocijacije menadžera Crne Gore), Sandra Švaljek (zamjenica guvernera Hrvatske narodne banke), Mihael Furjan (predsjednik Hrvatskog udruge poslodavaca i predsjednik Uprave Plive), Darinko Bago (predsjednik udruge Hrvatski izvoznici), Medeja Lončar (predsjednica Uprave Siemensa Hrvatska, Slovenija i Srbija te predsjednica Združenja Manager Slovenije), Mirjana Matešić (ravnateljica Hrvatskoga poslovnog savjeta za održivi razvoj), Nuno Cunha (general manager for HR management & staff, Vetropack Holding AG), Greg Dawson (director of corporate affairs and sustainability, DS Smith), Volkmar Schitter (management consultant and entrepreneur, MEGAtimer), Stefan Grosse-Onnebrink (VP mobile business international, Deutsche Telekom) te Selma Avdagić Tišljar (head of service management international, Deutsche Telekom).

Na skupu je istaknuto da su menadžeri danas više nego ikada u izrazito zahtjevnoj situaciji predviđati daljnji razvoj poslovnih prilika i pritom uvažiti nove održive trendove te je zaključeno da je neophodno u što kraćem roku smanjiti nesrazmjer između menadžerske svijesti i menadžerskih vještina održiva razvoja.