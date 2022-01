Kreativci do 31 godine imaju priliku zasjati na natjecanju Young Lions Croatia i otputovati u Cannes!

Nova generacija kreativaca uskoro će imati priliku konkurirati za titulu budućih zvijezda komunikacijske industrije – otvorene su prijave za natjecanje Young Lions Croatia, koje će se održati u Zagrebu 4. i 5. ožujka 2022. u partnerstvu s E.ON Hrvatska. Najbolji tim imat će čast Hrvatsku predstaviti na online natjecanju Cannes Young Lions, a potom iskusiti nevjerojatnu energiju kanskog festivala Cannes Lions. Prijave su otvorene do 25. veljače 2022., a prijavnica i sve druge informacije dostupne su na službenoj stranici natjecanja.

Young Lions Croatia sve spremne na lavovski posao baca u kreativnu divljinu, iz koje moraju u timu od dvoje izaći unutar 24 sata s kreativnim rješenjem za klijenta. Odvojeni od vanjskog svijeta, imaju potpunu slobodu pustiti svoju kreativnu energiju s lanca i pokazati svima zašto su upravo oni kraljevi komunikacijske džungle. Kreativci do 31 godine starosti na raspolaganju imaju pet natjecateljskih kategorija: Design, Digital, Media, Print i PR, te biraju područje u kojem najbolje mogu iskazati lavovsku snagu.

Dinamični tijek već je svima poznat: domaćin će natjecanja biti Zagrebački inovacijski centar (ZICER), a nakon okupljanja i predstavljanja briefa svi spremni na lavovski posao naći će se u komunikacijskoj divljini, iz koje u timu od dvoje moraju izaći unutar 24 sata s kreativnim rješenjem za klijenta, pri čemu im pomoć u vidu kreativnih materijala nudi i kreativni partner natjecanja Shutterstock, koji natjecateljima otvara svoju bazu.

- Velike promjene uvijek su bile rezultat znatiželje, neumorne upornosti i hrabrosti. Kao energetska kompanija E.ON je usmjeren stvaranju održivije budućnosti koju vrijedi živjeti generacijama koje dolaze. Upravo te generacije, koje preispituju status quo, razmišljaju inovativno i otvoreno te stvaraju ideje i rješenja koja prije nisu postojala u fokusu su natjecanja Young Lions. Zato smo ponosni što možemo dati doprinos ovom natjecanju koje će ponuditi rješenja koja će učiniti stvarnu razliku i pomoći odabranoj neprofitnoj organizaciji da sutrašnji svijet učini boljim mjestom - izjavila je Sandra Koroljević, stručnjakinja za korporativne komunikacije E.ON Hrvatske i članica ovogodišnjeg žirija Young Lionsa.

Važno je istaknuti i da je Young Lions natjecanje humanitarnog karaktera – klijent čiji brief mladi lavovi rješavaju svake je godine neprofitna humanitarna organizacija ili organizacija civilnog društva. Klijentu se završetkom natjecanja ustupaju kreativna rješenja natjecateljskih timova.

- Sudjelovanje na natjecanju Young Lions način je da mladi kreativci odmjere snage sa svojim vršnjacima. To je prilika da testiraju sami sebe, da se stave na kartu kreativne industrije. Agencijama je to prilika da pokažu rezultate rada sa svojim mladim snagama. Doći do ideje na Young Lionsima nije lako. Imate 24 sata da je osmislite i prezentirate. To je svojevrsni kreativni hackaton. Osobno se uvijek veselim rješenjima jer ocrtavaju budućnost naše industrije - poručio je Nikola Žinić (chief creative officer, Bruketa&Žinić&Grey), član Organizacijskoga odbora Dana komunikacija dezigniran za natjecanje Young Lions.

Osim podizanja društvene svijesti, ovaj format pomaže natjecateljima u razvijanju kreativnih vještina, nošenju s vremenskim pritiskom, izgrađivanju komunikacijske sposobnosti i samostalnog donošenja odluka – a najbolji natjecateljski tim imat će priliku dokazati se na globalnoj sceni na online svjetskom natjecanju kreativnosti Cannes Young Lions i sa sigurnošću zacrtati svoj put uspjeha, a potom i otputovati u Cannes na najveći festival kreativnosti.

Ako ste spremni na izazov koji vam može unaprijediti karijeru i promijeniti život, vaša priča počinje upravo ovdje – na Young Lions Croatia. Sve detalje provjerite na službenoj stranici natjecanja i sa svojim se kreativnim partnerom ili partnericom prijavite do 25. veljače 2022.