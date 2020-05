Kvalitetni IT resursi su neophodan dio poslovanja i potrebni su svima - od trgovina, kozmetičkih salona do velikih sustava

http://https://www.setcor.com/cloud-servisi/iaas/Bilo da ste vlasnik malog obrta, trgovine, kozmetičkog salona, velike tvrtke ili sustava, prvo što vas čeka je težak proces da svoju tvrtku postavite na noge, a drugo da osigurate kontinuitet poslovanja. Često su potrebne godine i godine truda kako bi cijeli taj proces bio uspješan. Na tom putu, bitan dio poslovanja čini informacijska tehnologija u smislu toga da pomaže da proces obavljanja poslova ide bez poteškoća. Stoga bi svaka tvrtka trebala imati IT podršku i tim koji može riješiti svako informatičko pitanje što brže i kvalitetnije te koji će čuvati povjerljive podatke.

Ukoliko se problemi u tvrtkama ne rješavaju na vrijeme, to može rezultirati povećanim troškovima, niskom produktivnosti te gubitkom prihoda. Produktivnost poslovanja tvrtki uvelike ovisi o tome koliko dobro je uspostavljen IT sustav za podršku u određenoj tvrtki.

Pri odabiru prikladne IT podrške postoji nekoliko stavki koje treba razmotriti. Jedna od njih je da vam pomoć treba pružiti visokokvalificirani tim IT stručnjaka u rješavanju problema koji se odnose na poslužitelje, računala i softvere.

No danas je problem u tome što tvrtke tipično IT ulaganja promatraju kao trošak, a ne kao ulaganja u temelje buduće konkurentnosti. Direktor prodaje iz tvrtke Setcor Krešimir Jurić smatra kako je to pogrešan pristup.

---

- Svaka uspješna tvrtka danas je ustvari IT kompanija. Možda vam ova tvrdnja može zvučati radikalno, ali ako malo bolje promotrimo, nema kompanije u kojoj kvaliteta IT infrastrukture i procesi izgrađeni na njoj nisu izuzetno važni za svakodnevno funkcioniranje kompanije. Svaka tvrtka se bavi nekom poslovnom djelatnošću pri čemu korištenje najmodernijih IT rješenja može osigurati troškovnu efikasnost i poboljšane rezultate po pitanju prodaje, a što je preduvjet boljih poslovnih rezultata - istaknuo je Jurić.

Drugi segment je sigurnost podataka. Jedan od problema s kojim se susreću tvrtke je i izloženost sigurnosnim probojima koje onda moraju komunicirati javnosti, posebice ako rade u prodajnom segmentu, što za posljedicu ima potencijalni gubitak postojeće korisničke baze i smanjenje broja novih korisnika. Svaka tvrtka koja koristi neku IT infrastrukturu i u kojoj neki od djelatnika imaju pristup IT alatima s udaljenih lokacija, a svaka tvrtka je danas takva, je izložena riziku neželjenog pristupa od strane ne više samo profesionalnih hackera, već to može biti i posljedica izgubljenih laptopa ili mobitela. No, kako kažu IT stručnjaci, kada tvrtka ima kvalitetnu IT infrastrukturu, postoji rješenje i za takve slučajeve.

- Gledajući od samog temelja, većina tvrtki nema na snazi nikakve politike po pitanju interne sigurnosti. Svjedočimo primjerima gdje su tvrtkama sa zaraženim USB diskom ukradeni podaci ili je trajno onemogućen rad na nekim serverima. Ako su podaci na Cloudu, a ne lokalno, primjerice na izgubljenom laptopu, tada se onemogući pristup s ukradenog laptopa ili se podaci premjeste na neki drugi server ili korisnički račun. Cloud poslovanje u takvim slučajevima jamči potpunu sigurnost. U usporedbi s IT rješenjima koja su bazirana na smještaju na serverima unutar tvrtke, poslovno gledano, troškovno je efikasnije za tvrtke da koriste Cloud usluge. Naime, ne morate imati interni tim IT stručnjaka koji će održavati servere funkcionalno i koji će brinuti o sigurnosti i backupu podataka. Dodatno, ne morate voditi računa o neprekidnom izvoru napajanja niti o drugim važnim stavkama poput hlađenja. O sigurnosti korisničkih podataka brinu se vrhunski sigurnosni stručnjaci. Cloud usluge omogućuju kontinuitet poslovanja jer kopije podataka svojih korisnika koriste na fizički i logički odvojenim lokacijama koje se nalaze u drugim regijama, državama ili kontinentima. Važno je za istaknuti kako su kod Cloud servisa podaci enkriptirani i nitko osim djelatnika tvrtki koje koriste Cloud servise nema pristup podacima niti ih može dekriptirati - objasnio je Jurić prednosti ovog IT rješenja.

Tradicionalni način upravljanja IT funkcijom je planiranje podržavanja rasta opterećenosti IT sustava kupovinom dodatnih servera, licenci i podatkovnog prostora. Često se kapacitet kupljene, odnosno rezervne infrastrukture ne iskoristi godinama, što predstavlja nepotrebni trošak. Upravo korištenjem Cloud usluga tvrtke imaju na raspolaganju mogućnost da koriste baš ono što im je sada potrebno te da njihovi IT stručnjaci ne posvećuju svoje radno vrijeme održavanju IT infrastrukture u tvrtki, već ga posvećuju strateškom planiranju razvoja IT infrastrukture, u skladu s razvojnim planovima tvrtke u cjelini.

- Nažalost, još uvijek je čest slučaj da mnoge tvrtke nemaju plan poslovnog kontinuiteta u slučaju ispada ili trajnog kvara neke od ključnih komponenti IT sustava ili servera na kojem se nalaze podaci. Situacije u kojima dođe do kvara na serverima gdje su pohranjeni podaci može dovesti do ozbiljnog zastoja u poslovanju tvrtke te značajno naškoditi ne samo trenutnim prihodovnim rezultatima tvrtke već i reputacijskim posljedicama što može imati negativne posljedice i na dugoročne poslovne rezultate tvrtke. Ukoliko tvrtka ima „On-premise“ (tradicionalno) rješenje, Cloud usluge mogu omogućiti kontinuitet poslovanja kroz Backup podataka - rekao je Jurić.

Prema mišljenju i iskustvu IT stručnjaka, u pravilu veće tvrtke posvećuju značajno više pozornosti IT infrastrukturi i sigurnosti nego manje tvrtke - posebice financijski sektor, a to su i grane koje su značajno i regulirane pa veća razina sigurnosti dolazi već i kao posljedica te regulacije. U privatnom sektoru uočili su značajne razlike od tvrtke do tvrtke gdje primjerice ne postoji regulacija, već ju mora zamijeniti svijest vlasnika da je potrebno odvojiti ne baš tako beznačajan dio sredstava u istu kako ne bi došlo do posljedica uzrokovanih nedovoljnom razinom sigurnosti. Kako bi spriječili te posljedice, vlasnici tvrtki moraju prestati gledati na IT ulaganja kao na trošak, nego na ulaganja u konkurentnost na tržištu.