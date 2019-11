Lidl otvorio stotu trgovinu u Hrvatskoj

Čast simboličnog rezanja vrpce na otvorenju stote trgovine pripala je voditelju trgovine Tomislavu Karauli, i to uz pomoć hrvatskih rukometnih reprezentativaca Zlatka Horvata, Marina Šipića i Davida Mandića. Program otvorenja moderirala je poznata voditeljica i pjevačica Sanja Doležal, a posjetitelje su uveselili preslatki mališani iz Kulturno-umjetničkog društva Croatia. Lidl je i ovo otvorenje tradicionalno popratio donacijom i time još jednom dokazao da itekako brine o onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacija od 100.000 kuna u proizvodima uručena je udruzi Mali zmaj koja pomaže nezbrinutoj djeci i siromašnim obiteljima. Za kupce stote trgovine u Španskom, Lidl je pripremio cjelodnevni zabavni program u blagdanskom kutku – uz DJ-a, kolo sreće te besplatne krafne, kavu, čaj i kuhano vino. U sklopu partnerstva Lidla i Hrvatskog rukometnog saveza, rukometni reprezentativci koji su prisustvovali otvorenju najsretnijim su kupcima dijelili potpisane rukometne lopte.

- Još od otvaranja prvih trgovina 2006. godine u Hrvatskoj, uvijek smo se trudili našim kupcima osigurati kupnju najkvalitetnijih proizvoda po najboljim cijenama. Danas kada diljem Hrvatske imamo 100 trgovina, naša filozofija, koju prepoznaju i naši kupci, i dalje je jednostavnost i učinkovitost. Sretni smo jer kupcima iz godine u godinu, osluškujući njihove potrebe, pružamo sve ugodniju kupnju i još zanimljiviji asortiman. Naš današnji uspjeh ne bi bio moguć bez povjerenja naših kupaca, koje nam poklanjaju već 13 godina. Hvala im od srca!– izjavila je voditeljica Sektora korporativnih komunikacija Marina Dijaković.

Lidl u Hrvatskoj

Osim otvaranja stote trgovine, Lidl je tijekom proteklih 13 godina ostvario niz uspjeha i primio brojna priznanja. Prije samo nekoliko tjedana primjerice, objavio je svoj prvi Izvještaj o održivosti, za godine 2017. i 2018., što ga čini prvim maloprodajnim lancem u zemlji koji je objavio ovakav izvještaj prema metodologiji GRI Standardi. Riječ je o pregledu utjecaja koje Lidl ima na gospodarstvo, društvo i okoliš te sveobuhvatnoj strategiji održivog razvoja naziva „Na putu prema sutra“.

Također, benefiti za zaposlenike u Lidlu su normalna stvar. Prije svega, ovaj trgovački lanac ,od početka svoga poslovanja u Hrvatskoj, neprestano povećava plaće svojim zaposlenicima. Zadnje povećanje plaća bilo je još ove godine u ožujku, a osim osnovnih primanja Lidlovih zaposlenika, koja su na svim razinama iznad tržišnog prosjeka, Lidl Hrvatska svim svojim radnicima osigurava i niz drugih pogodnosti kao što su novčana nagrada, božićnica, uskrsnica, darovi za djecu povodom blagdana (Božić i Sv.Nikola) te povodom rođenja djeteta i prvog dana škole, sistematski pregledi te brojne druge pogodnosti.

Lidl posebnu pažnju pridaje i razvoju svojih zaposlenika na svim razinama. Osim kontinuiranog ulaganja u edukacije, treninge, stručna usavršavanja te programe stipendiranja, Lidl svojim zaposlenicima omogućava i daljnji razvoj karijere. S obzirom na to da je Lidl internacionalna kompanija, zaposlenici imaju priliku preuzeti i pozicije u drugim državama ili Lidlovoj centrali u Njemačkoj. Kroz ovakvu praksu upravljanja ljudskim resursima, Lidl uistinu podiže standarde u svojoj industriji.

O trgovini u Španskom

Novi koncept gradnje i dizajna, prema kojem je sagrađena i stota Lidlova trgovina, podrazumijeva veći prodajni prostor, prostranija parkirna mjesta (njih 125), više prirodnog svjetla, veću energetsku učinkovitost te atraktivan izgled. U novoj trgovini, baš kao i u ostalih 99 diljem Hrvatske, Lidl će svojim kupcima nuditi asortiman kvalitetnih i svježih proizvoda najboljeg omjera cijene i kvalitete. Radno vrijeme nove trgovine na Ljubljanskoj aveniji 2 u Španskom je od ponedjeljka do subote od 7 do 21 sati te nedjeljom od 8 do 21 sati.