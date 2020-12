MOL dovršio novi centar za istraživanje i razvoj u Százhalombatti

U mađarskoj Százhalombatti MOL je otvorio novi centar za istraživanje i razvoj poliola, nazvan György Mosonyi po pokojnom glavnom izvršnom direktoru MOL-a, a s ciljem razvoja proizvoda od poliola koji udovoljavaju potrebama kupaca. Najmoderniji eksperimentalni reaktorski sustav na svijetu izradio je thyssenkrupp Industrial Solutions, a 90 posto ostale opreme u projektu nabavljeno je od mađarskih dobavljača. MOL i thyssenkrupp uz to su potpisali i ugovor o istraživanju i razvoju.

Strategijom MOL Grupe do 2030. postavljen je cilj povećanja udjela doprinosa petrokemijskog poslovanja rezultatu cijele Grupe. To se nastoji postići ulaganjem u proizvodni kompleks poliola u Tiszaújvárosu vrijedan 1,2 milijarde eura. Kako bi dao dodatnu težinu tom ulaganju i osigurao da postrojenje ispuni potrebe tržišta na kojima posluje, MOL je uspostavio centar za istraživanje i razvoj u rafineriji Danube. Investicijski centar vrijedan 10 milijuna eura financirat će do 12 inženjera i 7 tehničara te najnapredniji eksperimentalni reaktorski sustav u svijetu, koji je izradio thyssenkrupp Industrial Solutions, dok je 90 posto opreme nabavljeno od mađarskih dobavljača.

Osim toga, MOL i thyssenkrupp potpisali su ugovor o istraživanju i razvoju kako bi objema kompanijama olakšali ulaz na tržište poliola – thyssenkruppu kao dobavljaču tehnoloških usluga i izvođaču radova na području inženjeringa-nabave-izgradnje (EPC) te MOL-u kao proizvođaču i dobavljaču različitih proizvoda na bazi poliola.

Izvršni potpredsjednik MOL Grupe za Downstream Gabriel Szabó rekao je: „Centar za istraživanje i razvoj nosi ime György Mosonyi po pokojnom glavnom izvršnom direktoru MOL-a koji je u svom radu bio zaista predan inovacijama te je ovo vrijedan doprinos njemu u spomen. Riječ je o vrhunskom laboratoriju opremljenom svim potrebnim alatima i instrumentima koji, što je najvažnije, ima sjajne stručnjake koji će osigurati da aktivnosti vezane uz istraživanje i razvoj služe razvoju proizvoda spremnih za tržište koji će se kasnije proizvoditi u tvornici poliola u Tiszaújvárosu. Centar je iznimno važan, ne samo za MOL, nego i zbog toga što kao najnapredniji centar za istraživanje poliola u srednjoj i istočnoj Europi ima nacionalni značaj te se nadamo da će znanstveni rezultati centra biti visokovrijedni i na međunarodnoj razini.”

„Našim ugovorom o zajedničkom istraživanju i razvoju ovaj centar za istraživanje i razvoj predstavlja velik korak naprijed u ispitivanju i pridobivanju novih tržišta kojima se MOL okreće proizvodnjom poliola. Puni smo entuzijazma zbog ovog novog poglavlja u našem zajedničkom putovanju i uvjereni da će ovo partnerstvo biti važan čimbenik uspjeha na našem putu razvoja napredne i održive tehnologije i proizvoda za bolju budućnost“, dodao je Sami Pelkonen, glavni izvršni direktor za kemijske i procesne tehnologije u kompaniji thyssenkrupp.

Centar za istraživanje i razvoj provodit će ispitivanja fizikalno-kemijskih svojstava poliola te laboratorijske testove i eksperimentalnu primjenu iz njih dobivenih poliuretanskih pjena. U novoizgrađenom postrojenju, do srpnja 2022. bit će razvijeno najmanje 10 razreda poliola. Za potrebe uspoređivanja i evaluacije rezultata mjerenja, kompanija također planira suradnju s laboratorijima nekoliko mađarskih sveučilišta i neovisnih istraživačkih institucija. Te će suradnje pomoći u daljnjem razvoju metodologija koje se upotrebljavaju u centru za istraživanje i razvoj te proširiti bazu znanja na sveučilištima. Centar će ponuditi iznimnu vrijednost ne samo MOL Grupi, nego i mađarskoj i međunarodnoj znanstvenoj zajednici u godinama koje dolaze.

Projekt MOL-a „Istraživanje i razvoj razreda polieter poliola s tržišnim potencijalom“ koji Nacionalni ured za istraživanje, razvoj i inovacije podržava s 483.269.279 HUF također će se najvećim dijelom provoditi u novootvorenom istraživačkom centru.