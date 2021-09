Može li Zagreb postati zeleni Amsterdam?

RE:PLAY (Redesigning playscapes with children in Western Balkans) je najnoviji projekt Europske Unije ukupne vrijednosti nešto više od 400 tisuća eura, koji ima za cilj Redizajniranje dječjih igrališta, s djecom kao glavnim pokretačima projekta i to ne samo u Hrvatskoj, već i u pet susjednih zemalja zapadnog Balkana.

Partner projekta koji predstavlja našu zemlju je ured krajobrazne arhitekture, Kreativni Krajobrazi, na čelu s Kajom Šprljan Bušić i Ivom Šimić Erjavec, koje iza sebe imaju već jednu EU uspješnicu „Ruksak pun kulture“.

Jedno od glavnih obilježja ovakvih projekata Europske Unije je suradnja partnera iz zemalja zapadnog Balkana, koja je u ovom slučaju spojila: Sloveniju (Pazi!Park Association kao voditelja projekta), Hrvatsku (Kreativni Krajobrazi), Srbiju (Udruženje 'Škograd'), Crnu Goru (Gradionica) i Albaniju (Qendra Marredhenie).

- Svi mi koji živimo u urbanim sredinama svjedoci smo promjena koje su se dogodile na dječjim igralištima, ponajviše u velikim gradovima kao što je Zagreb. Posljednja desetljeća autocentričnog planiranja drastično su smanjila dječju sposobnost samostalnog kretanja i igranja u gradu, ponudivši im uvijek iste 'sprave' na svim dječjim igralištima - primijetila je krajobrazna arhitektica Kaja Šprljan Bušić i dodala da to sve udaljuje djecu od nestrukturirane igre koja najbolje razvija maštu.

RE:PLAY Partneri žele kroz suradnju i razmjenu iskustava svojih zemalja naglasiti važnost dizajnirana prostora za djecu na kojima bi se igrala i osjećala nesputano i bez granica.

Ovaj projekt punog naziva 'Redesigning playscapes with children in Western Balkans – RE:PLAY', jedan je od 13 odabranih projekata (među 350 prijavljenih) i financiran je sredstvima iz fonda Kreativna Europa (2014-2020), predviđeno trajanje projekta je 3 godine, (finalno do prosinca 2023.), a ukupna vrijednost iznosi 424.947 EUR.

Svi partneri RE:PLAY projekta posjetili su prošlog tjedna nekoliko gradova u Nizozemskoj, gdje su svjedočili primjerima zelene infrastrukture i inkluzivnog planiranja. Njihov cilj je primjena takvih i sličnih rješenja i u ovdašnjim sredinama, i to kroz projekte koji će do kraja 2023.g. biti realizirani u svakoj državi partnera (Slovenija, Srbija, Crna Gora, Albanija i Hrvatska).

Konkretno, u Den Haagu se razgovaralo s tamošnjim predstavnicima grada o razvoju grada prilagođenog djetetu, a u haškom Zuiderparku su imali prilike vidjeti primjenu koncepta gradskih vrtova te svjedočiti koliko je važno educirati građane o prednostima sudjelovanja u cjelokupnom procesu: od sadnje, održavanja do zajedničkog uživanja u uzgojenim plodovima.

Vođeni stručnjaci za urbano planiranje, u Amsterdamu su posjetili nekoliko dječjih igrališta, upoznati su i s planom za ozelenjavanju betonskih igrališta oko 200 osnovnih škola, te vidjeli niz drugih primjera, koji će im poslužiti kao predlošci za ozelenjavanje dječjih igrališta i škola u svojim zemljama.

- Najviše nas je oduševilo podizanje 'zelene svijesti' stanovnika Amsterdama i Rotterdama, koji imaju male urbane vrtove na svakom kutku, pa čak i u najnapučenijim dijelovima grada - istaknula je arhitektica Iva Šimić Erjavec i naglasila kako vjeruje da će i Grad Zagreb, u suradnji s krajobraznim arhitektima i ostalim stručnjacima, krenuti putem zelenog Amsterdama.