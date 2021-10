Na trećoj konferenciji za online trgovce otkriveno kako kupuju Hrvati nakon pandemije i proglašeni najbolji hrvatski webshopovi

Internetska trgovina je procvjetala, a rezultati istraživanja online kupaca u Hrvatskoj, koje je u rujnu provela Udruga eCommerce Hrvatska, pokazali su da čak 38 posto Hrvata kupuje online jednom mjesečno, a 22 posto njih i nekoliko puta tjedno. S pandemijom koronavirusa porastao je broj novih kupaca koji prije nisu kupovali online, ali i trgovaca koji dotad nisu imali webshopove. Iako kupci sve više kupuju online, Hrvati još uvijek imaju problem s povjerenjem kod plaćanja karticama, no udruga hrvatskih web trgovaca ima rješenje i za to, a riječ je o novoj oznaci povjerenja eCommerce Hrvatska Trusted Shop.

Predstavljene dvije velike novosti za hrvatske web trgovce

Rezultati istraživanja predstavljeni su na trećoj CRO Commerce konferenciji koju je u petak i subotu, po prvi puta hibridno, pratilo preko 400 ljudi.

Udruga eCommerce Hrvatska danas okuplja više od 2000 članova, od kojih njih 500 čine webshopovi svih veličina, a osim najnovijih rezultata istraživanja online kupovine u vrijeme pandemije, predstavili su dvije velike novosti – svoju oznaku povjerenja Trusted Shop i edukacijski portal za članove koji se nalazi na adresi edu.ecommerce.hr.

Dosad su već certificirali više od 100 webshopova, a svi koji žele nositi novu oznaku povjerenja moraju zadovoljiti 11 kriterija njihovog eCommerce Kodeksa ponašanja. Ono što se sudionicama posebno svidjelo je Trustprofile sustav koji koriste za prikaz oznake povjerenja, a isti su predstavili predsjednik Udruge eCommerce Hrvatska Marcel Majsan i Daan Vaneker iz Trustprofile.com.

Novi trendovi u online kupovini – Glovo dostava, prodaja rabljenih automobila online, plaćanje kriptovalutama...

Rastući trend je tzv. Q-commerce koji u razvoju online kupovine spaja sve najvažnije za kupca – širinu asortimana, konkurentnu cijenu, brzinu dostave, praćenje pošiljke u stvarnom vremenu, te kvalitetnu i brzu komunikaciju tijekom i nakon kupovine. Taj trend slijedi i Glovo, što je detaljnije prezentirao Victor Racariu, generalni menadžer Glova za južnu i istočnu Europu.

Prodaja rabljenih automobila često je na 'zlom glasu', a mit o tome odlučio je razbiti Dimitrije Trbović iz Neostara kroz predavanje kako prodati rabljeno vozila kupcima - direktno online.

Kriptovalute su sve prisutnije i prihvaćenije kao sredstvo plaćanja u eCommerceu, o čemu su govorili hrvatski stručnjaci za online naplatu – Nikola Škorić iz Electrocoina, Borna Novak iz tvrtke Monri Payments i Boris Blažević iz KEKS Pay tima.

Zanimljivo predavanje održao je i Antonio Boras iz Infobipa pod nazivom 'What's up with eCommerce in the world?' te Barbara Kokot i Tomislav Raknić iz e-Računa o povezivanju web trgovine s računovodstvom.

Neizostavna tema bila je poveznica između eCommercea i prometa s obzirom na to da eCommerce utječe na način i brzinu dostave, o čemu su raspravljali Tomislav Lažeta iz DPD-a, Snježana Poljanek iz DHL-a, Dean Pilipović iz GLS-a te Gregor Hueber iz OEX-a.

Najmlađi predavač imao 17 godina, a predstavio je rješenje koje posjetiteljima omogućuje povoljniju dostavu

Na pozornici je veliko oduševljenje i poseban interes izazvao 17-godišnji Lovro Mršić koji je, kako je ispričao, dugo tražio jedan proizvod, a kada ga je odabrao i stavio u košaricu, nikad nije stisnuo 'kupi' jer je vidio da dostava košta nekoliko puta više od željenog proizvoda. Odlučio je ne samo pričati o problemu već za njega pronaći i rješenje – plug-in Collab Cart za WooCommerce koji posjetitelju na web trgovinama omogućava da košaricu s proizvodima podijeli s drugim osobama koje u istu košaricu stavljaju svoje proizvode i tako dijele troškove dostave, a pritom ostvaruju i razne pogodnosti.

Marina Kostková iz tvrtke VIVNETWORKS govorila je o ubrzanju rasta uz minimalne troškove, Ivan Maričević i Vlad-Ionut Stoica iz tvrtke SALESFORCE fokusirali su se na povjerenje među kupcima, dok je odvjetnica Dijana Kladar iz tvrtke Vision Compliance predstavila nove zakonske promjene u trgovanju.

Influenceri su mnogima još uvijek enigma, a kako bi približili temu influencer marketinga, Andrea Andrassy, Marin Mrša, Dario Marčac i Juraj Šebalj razgovarali su o utjecaju ove vrste marketinga na ecommerce poslovanje i načine kojima ta suradnja može postati još uspješnija.

EcommAwards – proglašeni najbolji webshopovi u Hrvatskoj

Dodjelom nagrade eCommAwards za najbolje web trgovine Hrvatskoj po izboru struke zaključen je prvi dan treće CRO Commerce konferencije. Glavna nagrada i titula najboljeg webshopa godine pripala je webshopu Mobis.hr koji je uz to stari-novi pobjednik za najbolji UX i najbolji SEO.

Žiri je ove godine analizirao i ocjenjivao 58 web trgovina u pet kategorija – UX, Content, SEO, Legal te Buyer's journey.

Pobjednik u kategoriji najbolji UX i najbolji SEO je po drugi put Mobis.hr, dok je titulu webshopa s najboljim sadržajem preuzeo Bima shop. Najbolje pravno usklađen webshop je već treću godinu zaredom online trgovina Lesnine, a u najnovijoj kategoriji Buyer's journey glavnu nagradu je osvojio Zutiklik.hr.