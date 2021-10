Na tržište je stigao femidoc My Days - prvi biljni preparat koji ublažava simptome PMS-a

U hrvatske ljekarne stigao je biljni dodatak prehrani femidoc My Days kojemu je glavni cilj ublažiti simptome PMS-a, ali i dane same menstruacije i to na potpuno prirodan način. Oni dani u mjesecu često mogu biti praćeni raznim neugodama, od promjena raspoloženja, preko obilnih krvarenja do bolova, a sve to može bitno utjecati na kvalitetu naših života. Pravilna prehrana i tjelovježba mogu ublažiti tegobe za vrijeme menstruacije, ali često to nije dovoljno. femidoc My Days će zato postati glavni stanovnik svake ženske torbice i spas u trenutcima kada je ženama to najpotrebnije.

Inspiracija iz prirode

Naša svakodnevica često ispunjena stresom i brojnim obavezama, ne ostavlja nam dovoljno vremena za brigu o našem zdravlju, barem ne onoliko koliko bismo trebali, a kada se na sve to nasloni i menstruacija, ženama je ponekad doista teško održati potreban balans. Umor, promjene raspoloženja, napetost, bezvoljnost i grčevi u donjem dijelu trbuha, često mogu biti kočnica u obavljanju svakodnevnih obaveza i potrebno je učinkovito rješenje koje može pomoći za nastavak normalnog funkcioniranja.

femidoc My Days je prirodan dodatak prehrani koji sadrži 3 tzv. ženske biljke koje se stoljećima tradicionalno koriste za ublažavanje simptoma PMS-a i menstruacije, kao i kod nekih ženskih bolesti, a to su livadna vrkuta, rusomača i stolisnik. Livadna vrkuta svojim ljekovitim sastojcima glavna je biljka koja se preporučuje za pomoć kod ženskih bolesti, rusomača utječe na zdravlje reproduktivnih organa, dok stolisnik pomaže u ublažavanju menstrualnih bolova. Sve ove biljke zajedno čine savršenu formulu koja će vam pomoći da oni dani u mjesecu prođu što bezbolnije - kako psihički, tako i fizički. Osim biljnih sastojaka, femidoc My Days je gmo free i sadrži vitamin B6, vitamin D, vitamin E te magnezij koji pomažu u regulaciji hormona, smanjenju umora te podižu raspoloženje i energiju. Proizvod mogu koristiti i vegani. Ne sadrži gluten i laktozu pa je tako pogodan i za brojne osjetljive skupine.

femidoc My Days biljne kapsule

femidoc My Days potpuno je prirodan tj. biljnog podrijetla, a njegovi sastojci pridonose regulaciji hormonske aktivnosti, normalnoj psihološkoj funkciji te smanjenju umora i iscrpljenosti. Ublažava simptome PMS-a, podiže raspoloženje i energiju, okrepljuje tijelo, doprinosi dobrostanju tijela, doprinosi smanjenju umora i malaksalosti te pospješuje otpornost za vrijeme PMS-a. Važan je za hormonalnu ravnotežu, a mogu ga koristiti žene koje imaju velikih problema za vrijeme mjesečnice kao i one kojima ona tek minimalno smeta za obavljanje uobičajenih svakodnevnih obaveza. Pakiranje sadrži 20 kapsula, a mogu ga koristiti žene u dobi od 14 godina na više. Kapsule bi se trebale uzimati od početka znakova menstruacije - po potrebi dvije kapsule dnevno nakon obroka s dovoljno vode. femidoc My Days se može kupiti u svim ljekarnama i specializiranim prodavaonicama po cijeni od 95,90 kuna. Više o proizvodu i njegovim blagotvornim učincima čitajte ovdje.