Na Weekendu poslušajte priču o lavovima koji su ujedinili 150 agencija regije i pokazali kreativnost bez granica

Već je poznato da lavovi s BalCannesa ove godine uzimaju kreativni predah uz najavu dvogodišnjega kvalifikacijskoga perioda te razvoja koncepta dogodine – ali to ne znači da Weekend i ovoga rujna neće obogatiti svojim lijepim iskustvima. Ova je godina upravo zato idealna za razgovore o kreativnoj izvrsnosti regije te desetljeću uspjeha i napretka BalCannesa uz neizbježan dašak šarenila, humora, ali i velikoga srca prijaviteljskih projekata.

Panel naziva BalCannes Special: The Story So Far… powered by Hrvatska gospodarska komora održat će se u petak, 24. rujna 2021. u 16:15 h. Okupit će Davora Bruketu (Bruketa&Žinić&Grey), Damira Ciglara (Imago Ogilvy), Jelenu Fiškuš (Studio Sonda), Tomu Ricova (Pepermint) i moderatora Miru Soldića (HGK), stručnjake koji će vam, bilo da su igrali ulogu organizatora, člana žirija, dobitnika nagrada ili dugogodišnjeg partnera, ispričati kako je došlo do ideje regionalne revije, tko je autor čuvenog imena revije i što se tijekom godina mijenjalo.

U desetoj godini od početka održavanja ove revije kreativnosti koja je tijekom godina okupila 150 agencija iz čak osam zemalja regije – Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije – a stručni žiri pregledao stotine i stotine prijava kreativnih projekata, poslušajte priču o kreativnoj izvrsnosti komunikacijske industrije te težnji za kvalitetom koja je okrunjena lavovima s BalCannesa, ali i onima iz Cannesa.

Više informacija o BalCannesu pronađite na poveznici, a o Weekendu ovdje.