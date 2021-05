Nakon Rijeke i Čakovca, svjetski poznata glazbena škola Yamaha Music School dolazi u Zagreb

Yamaha Music School djeluje od 1954. u Japanu i od 1964. u svijetu, a uskoro u Zagrebu otvara svoju treću po redu glazbenu školu u Hrvatskoj , nakon onih u Rijeci i Čakovcu. Yamaha Music School nije samo glazbena škola, ona je glazbena institucija duge i bogate tradicije koja glazbu približava svima. U novootvorenoj školi u Tuškanovoj 37, u impresivno uređenom interijeru, stasat će nove generacije budućih glazbenih virtuoza, ali i svoje mjesto pronaći oni koji se glazbom žele baviti rekreativno i ispuniti si neke davno neostvarene želje. Izaberite neki od brojnih ponuđenih programa i prijavite se na vrijeme, jer svi polaznici koji se do 1. lipnja 2021. predbilježe na ovom linku za upis u neki od programa Yamaha Music School, imaju pravo na 10 posto popusta.

Značaj glazbe za djecu

Glazba je oduvijek prisutna u našim životima. Pratila nas je od prvog trenutka u majčinoj utrobi, pa kroz sve faze rasta i razvoja. Ona nas usrećuje, rastužuje, potiče na razmišljanje, uz nju smo kreativni, opušteni, svoji. Brojne su svjetske studije pokazale koliko je glazba bitna za razvoj djece od najranije dobi i koliko nam može pomoći u savladavanju svakodnevnih situacija. Sviranje instrumenata poboljšava pamćenje, motoriku i razvija cijeli sustav odgovornosti kod male djece. Razlika u pristupu svakom djetetu u Yamaha Music School očitava se na nekoliko razina u odnosu na druga glazbena obrazovanja. Koncept Yamaha Music School oslonjen je na strukturirani kurikulum praćen knjigama i materijalima od početničkog do profesionalnog nivoa. Rad u malim grupama s licenciranim YMS učiteljima osigurava razvoj muzikalnosti, pjevačkog, sviračkog i teorijskog znanja. Uz stalni napredak, a sve uz obilje igre i zabave.

Filozofija Yamaha Music School

Filozofija Yamaha Music Education sustava provodi se u više od 40 država, koje sve imaju jedan vrlo kvalitetno kontrolirani sustav i standard visoke kvalitete edukacije koja je jedinstvena u cijelom svijetu. Njihova filozofija je da bi svi pedagozi trebali razvijati dodatna pedagoška i metodička znanja kako bi bili u funkciji zabavne, motivirajuće i kvalitetne edukacije djece i odraslih. Dugoročna kvaliteta obrazovanja osigurana je visokokvalitetnim predavačima, te holističkim pristupom grupnoj metodi vođenoj knjigama sustava Yamaha Music Education. Glazbeno obrazovanje tako dolazi na jednu potpuno drugu, višu razinu od onih na koje smo navikli do sada. Grupna nastava s provjerenom svjetskom metodom, kojom se ponosi sustav Yamaha Music Education, u Hrvatskoj je iznimno rijetka. Navikli smo na individualnu nastavu u glazbenim školama, a grupna nastava se svodi na razne višeglasne sastave ili bendove, te je gotovo nemoguće pronaći kvalitetnu školu koja provodi grupnu nastavu na ovakvoj razini.

Dječji tečajevi (1,5-8 godina)

---- U Yamaha Music School vodimo se zabavnim oblikom edukacije s posebnom metodom učenja razvijenom u Japanu. Rad se odvija u malim grupama, moguća je i individualna nastava, a prostor je ugodan i opremljen vrhunskim Yamahinim instrumentima. Glazbeno educiranje ovdje stavlja poseban naglasak na razvoju muzikalnosti uz moto: Let’s Play!, i zato jako puno radimo na zajedničkim projektima i aktivnostima te skupnim muziciranjima - rekao je Olja Dešić, ravnatelj Yamaha Music School Zagreb, licencirani Yamahin predavač.

Glazbena edukacija u Yamaha Music School može krenuti već od predškolske dobi, a ciljevi mogu biti različiti. Jedan od njih svakako je višegodišnja edukacija i priprema za više stupnjeve obrazovanja. Potpuno drugačijim pristupom otvaraju se vrata novim mladim talentima i njihovoj perspektivnoj glazbenoj budućnosti. Neki od tečajeva koje mogu pohađati vaša djeca su Hobby (1,5 do 4 godine), Music Parade (od 4 do 6 godina) i Music Adventure (od 6 do 8 godina). O svima se možete detaljno informirati ovdje.

Popular Music Courses (PMC)

Osim kontinuirane edukacije, Yamaha Music School nudi mogućnost glazbene edukacije svim rekreativcima. Možda baš imate neostvarenu želju iz djetinjstva ponovo zasvirati klavir? Ili vam prašnjava gitara stoji na tavanu, a nikako da se sami natjerate? Godina iza nas mnogima je otvorila oči i počeli smo raditi na sebi na svim poljima, zašto onda glazbena edukacija ne bi bila poklon vama samima, od vas samih? Možete birati između brojnih programa, koji se održavaju individualno i grupno, po različitim cijenama koje možete provjeriti na njihovim web stranicama . PMC tečajeve mogu pohađati sve dobne skupine. U zabavnim i zanimljivim grupama možete učiti svirati instrumente u terminima i tempom koji vama odgovara, a da se pritom dobro zabavljate, bez obzira na vaše godine i glazbeno predznanje. Yamaha Music School otvorena je za sve, a sve informacije možete pratiti i na njihovoj Facebook i Instagram stranici .

Vrhunski predavači

Svi učitelji u Yamaha Music School, bez obzira bili poznata ili nepoznata glazbena imena, ulaze bezrezervno, prihvaćaju nova saznanja i prolaze edukaciju, te s punim uvjerenjem prenose znanja svojim učenicima. Neki od mentora koji predaju su i Borna Šercar, bubnjar i udaraljkaš koji je redovito surađivao s Arsenom Dedićem, Josipom lisac i brojnim drugim velikanima hrvatske scene, Yogi Lonich, multiinstrumentalist, glazbenik impresivne biografije, Bruna Matić, Adriano Bernobić, Ivan Pavić, Goran Delač i brojni drugi. Individualnim i kvalitetnim pristupom, bit edukacije je razbiti ustaljen način razmišljanja i osloboditi kreativnost kod svakog pojedinca. Taj pristup pokazao se sjajnim u dosad otvorenim školama u Rijeci i Čakovcu (jedinim Yamaha glazbenim školama u ovom dijelu Europe). U Rijeci se trenutno glazbeno obrazuje gotovo 250 ljudi, a stalno se upisuju novi učenici. Odličan je primjer i škola u Čakovcu koja je uslijed pandemije uspjela udvostručiti broj svojih učenika.

Individualni ili grupni tečajevi

Sve knjige Yamaha Music School pisane su tako da mogu funkcionirati individualno ili grupno, ovisno o vašim preferencama, a metodičari YMS razvili su pristup grupnom radu kojeg su doveli do savršenstva. Svi Yamahini učitelji pohađaju posebne edukacije kako bi naučili raditi u sustavu YMS. Ispiti postoje kao i ocjenjivanje po Yamahinom sustavu ocjena, ali su neobavezni i također ovise o vašim željama. Tu je i mogućnost pristupanja ispitima rockawards.com kod kojih je također moguće polagati ispite priznate u većini zapadnih zemalja. Sve je podređeno vama i vašoj želji u kojem smjeru želite da ide vaše glazbeno usavršavanje i obrazovanje.

Počelo je popunjavanje grupa

Izaberite neki od brojnih ponuđenih programa i prijavite se na vrijeme, jer svi polaznici koji se do 1. lipnja 2021. predbilježe na ovom linku za upis u neki od programa Yamaha Music School, imaju pravo na 10 posto popusta. Ono što je posebno kod Yamaha Music School je da nema nepovratne upisnine kao što je to slučaj u većini drugih škola, čak i državnim gdje se nepovratne upisnine plaćaju i do 300 kuna. Vrši se samo uplata rezervacije koja se plaća do 1. kolovoza 2021. i ona služi kao avans za rujan, dakle, sav novac koji uplatite, računa vam se kao članarina za taj mjesec. Sve informacije o upisima i early bird upisima potražite ovdje.