Novi datumi HT B2RUN utrka u Splitu i Rijeci

Drage trkačice i trkači,

odgovorno poslovanje kojem je zdravlje zaposlenika na prvom mjestu moto je naše serije poslovnih utrka HT B2Run. Stoga smo sukladno smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije za suočavanje s koronavirusnom bolesti (COVID-19) i prijedlozima Zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite, odlučili odgoditi prve dvije ovogodišnje HT B2Run utrke:

umjesto 23. travnja, HT B2Run Split održat će se 22. listopada 2020. u 18:00

umjesto 14. svibnja, HT B2Run Rijeka održat će se 25. lipnja 2020. u 19:00

Ova odluka rezultat je mjera opreza organizacijskog tima u svrhu zaštite vlastitog zdravlja i zdravlja vaših kolega. Svim sudionicima koji su već kupili kotizacije za HT B2Run 2020 utrke u Rijeci i Splitu iste vrijede i za nove termine utrka. Za sve sudionike koji tek planiraju kupiti kotizacije, vrijede novi rokovi i cijene:

HT B2Run Split

- 1. siječnja 2020. - 4. rujna 2020. / REGULARNE PRIJAVE / 150.00 kn + PDV

- 5. rujna 2020. - 25. rujna 2020. / KASNE PRIJAVE / 165.00 kn + PDV

HT B2Run Rijeka

- 1. siječnja 2020. - 8. svibnja 2020. / REGULARNE PRIJAVE / 150.00 kn + PDV

- 9. svibnja 2020. - 29. svibnja 2020. / KASNE PRIJAVE / 165.00 kn + PDV

Iako je drugačije navedeno u pravilima prijava, svi oni kojima novo definirani datumi utrke ne odgovaraju mogu ostvariti 70% povrata sredstava od ukupnog iznosa. U tom slučaju, molimo kapetane timova da nas kontaktiraju do 27. ožujka 2020. Nakon ispunjavanja potrebne dokumentacije, obvezujemo se na isplatu u roku 90 dana za povrat sredstava.

Termin HT B2Run Osijek i HT B2Run Zagreb ostaju nepromijenjeni, a mi regularno nastavljamo s planiranim HT B2Run aktivnostima u skladu s novo definiranim datumima. Zahvaljujemo na vašem razumijevanju te smo na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

SAVJETI ZA TRKAČE

"Kada je riječ o virusu, bolesti koja se prenosi i u 'punom je zamahu', normalna je ljudska reakcija da poželiš ostati doma, zaspati i probuditi se kada sve to prođe", naveo je Jordan Metzl, liječnik koji se bavi sportskom medicinom. "No, unatoč toj početnoj želji, izuzetno je važno voditi brigu o svojem tijelu i umu. To uključuje dobre navike spavanja, zdravu prehranu i redovito vježbanje."

Dodatno, škole trčanja u Hrvatskoj i dalje redovno održavaju treninge, s naglaskom na jednak motiv svih trkača - zdravlje. Naime, trčanje, kao aktivnost koja se odvija na otvorenom, prednjači u rekreativnom bavljenju sportom za unapređenjem zdravstvenog statusa. Svaka fizička aktivnost laganog ili umjerenog intenziteta utječe pozitivno na jačanje imuniteta, a jak imunitet je najbolja prevencija od bilo kakvih bolesti pa tako i koronavirusa.

Naravno, liječnici napominju da je, posebno za vrijeme epidemije, važno pridržavati se dodatnih mjera opreza koje ovise od države do države, ovisno o broju slučajeva i općenitom stanju, stoga svakako provjerite preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Do novih trkačkih izazova, pazite se, držite imunitet na razini, i pratite nas na našim službenim kanalima!