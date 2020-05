Oblikovanje budućnosti digitalizacije: Novi LL.M. program za digitalizaciju i porezno pravo

Od jeseni 2020. godine stručnjaci mogu steći set vještina potrebnih kako bi bili ukorak s digitalnom transformacijom u novom programu koji nudi WU Executive Academy: LL.M. Digitalizacija i porezno pravo (LL.M. Digitalization and Tax Law). Program je na engleskom jeziku i sadrži četiri prikladna modula usmjerena na praksu te nudi sveobuhvatan pregled postojećih mogućnosti korištenja tehnoloških inovacija u poreznom zakonu na ciljani način za dodatno smanjenje troškova i olakšavanje procesa.

- Naši razlozi za razvoj novog LL.M. programa „Digitalizacija i porezno pravo“ prilično su jednostavni: u radu s korisnicima iz Austrije i inozemstva kontinuirano uviđamo kako digitalizacija može imati snažan utjecaj na porezne odjele u poduzećima. Imajući u vidu trendove kao što su big data, automatizacija i suradnja, ustaljene metode trebaju temeljitu reviziju, a ako žele ostati konkurentni i u budućnosti menadžeri moraju držati oči otvorenima za alternative - a to je posebno slučaj kada je riječ o poreznom pravu - kaže Barbara Stöttinger, dekanica WU Executive Academy.

Nove tehnologije znače nove prilike, također i u poreznom pravu

Unatoč velikim potencijalima novih tehnologija na području smanjenja troškova i pojednostavljenju tijeka rada, još uvijek postoji mnogo skepse. Ključno je pitanje jesu li i, ako jesu, do koje mjere su nove tehnologije sposobne udovoljiti zahtjevima elektroničkog izvješćivanja kada je u pitanju porez. Poštivanje poreznih obveza je još jedno veliko pitanje.

Novi program osmislila su dva profesora s WU-a, Jan Mendling s katedre za informacijske sustave i poslovanje (Department of Information Systems & Operations) i Alexander Rust s Instituta za austrijsko i međunarodno porezno pravo (Institute for Austrian and International Tax Law), u suradnji s Robertom Risseom, jednim od vodećih stručnjaka za porezno pravo za njemačko govorno područje. Risse, koji je od 2000. godine bio potpredsjednik odjela za porez i trgovinu tvrtke Henkel AG u Düsseldorfu, zadužen je za praktične dijelove programa.

- Industrija i poduzeća općenito koriste nove tehnologije za optimizaciju širokog spektra procesa i ispunjavanje dužnosti izvještavanja. Na neki način procesi su arterije organizacije“, naglašava Mendling. „One su ključni faktor na području poreza i utječu na očekivane troškove, operativnu učinkovitost i ispunjavanje zahtjeva za usklađenošću (compliance). Porezno pravo i trgovačko pravo čine temelj na kojem se grade svi ti procesi. Neuspjeh procesa može ozbiljno ugroziti porezne i carinske sheme te srušiti cijeli procesni ekosustav. Zbog toga je stručnost u segmentu novih tehnoloških prilika na ovom području toliko važna - objašnjava Risse.

U Henkelu su mogućnosti koje nudi digitalizacija za poboljšanje tijeka rada vezanog uz porezne zakone rano istražene. Danas je upotreba automatiziranih procesa uvelike smanjila troškove. Takve uštede moguće su na brojnim područjima, kaže Risse.

- Jedan primjer su carinski postupci, gdje se nove tehnologije mogu koristiti za smanjenje troškova. Na primjer, postavlja se pitanje kako tvrtka može u potpunosti iskoristiti sporazume o slobodnoj trgovini kako bi platila najmanji iznos carina i naknada. Algoritam postavljen za prepoznavanje anomalija automatski otkriva svaki potencijal za optimizaciju i provodi analizu varijacija koristeći relevantne podatke.

Program također istražuje teme poput umjetne inteligencije i blockchaina. "Blockchain omogućuje visoko transparentan prijenos podataka. Slučajevi temeljeni na ovoj tehnologiji pokazuju visok stupanj pouzdanosti procesa jer se potrebna dokumentacija pokreće automatski. U procesu strojnog učenja algoritmi kontinuirano automatiziraju daljnje procese predviđajući kako će izgledati budući procesi tvrtke na temelju podataka iz prošlosti. Aktivnosti istraživanja procesa ili process mining temeljene na ovim učenjima provjeravaju rezultate dok se još proizvode. Općenito govoreći, moderne tehnologije u području poreznog prava tvrtke čine fleksibilnijima jer omogućuju brzi odgovor na zakonodavne promjene", kaže Risse.

Fokus na porezno pravo, modeliranje poslovnih procesa, i najbolje prakse

Od listopada će se LL.M. program „Digitalizacija i porezno pravo“ usredotočiti na tri ključna područja: porezno pravo, modeliranje poslovnih procesa i opsežan praktični dio koji nadgleda Robert Risse. Praktični tečajevi posebno su usmjereni na prenošenje načina na koji se nova tehnološka sredstva mogu upotrijebiti u skladu sa zakonskim odredbama i kako se nova rješenja mogu razraditi na temelju inovativnih primjera najbolje prakse.

- Digitalizacija i porezno pravo trenutno su teme visokog prioriteta za mnoge tvrtke. Izvanredna kvaliteta našeg programa, koja uključuje teoriju i praksu, može donijeti stvarnu razliku i ponuditi jedinstvenu dodanu vrijednost sudionicima koju nigdje drugdje neće pronaći - komentirao je Alexander Rust. Veliki broj potencijalnih studenata izrazio je interes za program prije nego što je uopće počeo, što je dijelom i zbog odlične reputacije koju Institut za austrijsko i međunarodno porezno pravo uživa u cijelom svijetu.

O programu

Početak: jesen 2020.

Trajanje: part-time, 12 mjeseci + tema diplomskog rada

Jezik: Engleski

Ciljana grupa

Ovaj LL.M. program osmišljen je za potrebe in-house poreznih stručnjaka kao i porezne savjetnike te zaposlenike poreznih uprava i stručnjake za informacijske sustave.

Za više informacija o programu posjetite ovu web stranicu.