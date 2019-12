Trodnevna svečanost obilježavanja 20 godina IDA-e započela je sinoć, 10. prosinca u Infobipu u Vodnjanu zanimljivom panel diskusijom pod naslovom „Od IDejA do uspjeha“. Informacijsko-komunikacijski div Infobip možemo izdvojiti kao najuspješniju priču koja je krenula iz poduzetničkih inkubatora IDA-e, u kojima je do danas inkubirano 75 poduzetnika početnika i stoga su u središtu ovog događanja bili neki bivši i sadašnji korisnici poduzetničkih inkubatora IDA-e s ciljem umrežavanja i rasprave o izazovima i prilikama te primjerima dobre prakse svijeta poduzetništva za početnike. Cilj panela bio je rezimirati potrebe korisnika inkubatora, ali i istražiti na koji način nastaviti komunikaciju s poduzetnicima i prilagoditi im se iz perspektive poduzetničke potporne institucije.

Prvi koji se s njihovim primjerom obratio bio je Izabel Jelenić, tehnički direktor Infobipa d.o.o. koji je opisao same početke Infobipa:

- U startu su nam svi troškovi bili skupi, a radili smo iz stana i garaže. Brzo smo tražili optimalne uvjete za rad i poslovanje. Upravo nam se suradnja s IDA-om u našim počecima pokazala kao pun pogodak. Pružen nam je prostor za rad i stvaranje, ali i nužno širenje tvrtke. IDA već 20 godina povezuje i doprinosi poduzetništvu u Istri, a brojnim tvrtkama pruža odličnu startnu poziciji, bilo kroz kontakte, razmjenu znanja ili networking.

Te je u nastavku dodao nekoliko riječi o važnosti praćenja trendova i koja je smjernica njihovog uspjeha:

- Danas je bitno na vrijeme prepoznati trendove i promjene te pritom modificirati smjer. U Infobipu imamo timove specijalizirane za umjetnu inteligenciju i upravo u toj tehnologiji vidimo budućnost, ali i sadašnjost. Nizu naših klijenata nudimo određena rješenje bazirana na AI-ju, jer ono više nije buzzword, već tehnologija koja nosi realnu korist, uštede i prihode.

O brzo rastućoj industriji videoigara govorio je Marko Tominić direktor Tanais gamesa.

- Izazov današnjice razvoja ove grane IT industrije u Istri je kako privuči kvalitetne stručnjake iz industrije videoigara. Kad bi imali i optimalne uvjete vezane uz financiranje, a imamo idealne uvjete za život, trebalo bi stvoriti i uvjete da je cijelogodišnje stanovanje dostupno za sve koji žive i rade u Istri - istaknuo je problem mogućeg privlaćenja novih struka i stručnjaka u Istru.

O tome koliko je IDA pomogla u pokretanju njezinog obrta te čime se bavi Teraintegra govorila je Naike Dapiran:

- Osnovni motiv i poticaj mojeg rada kroz Teraintegru je djelovanje, nastojanje spajanja poduzetništva i osobnog razvoja te nastojanje da se stvore osnovne i važne postavke da u svakoj aktivnosti koju radimo, poslovno ili privatno, preuzmemo odgovornost.

Kako doći do inkubatora, ali i kako nastaviti rad nakon njega približio nam je Dean Verbanac, direktor Intersoft Technologies d.o.o. no i napomenuo moda jednu novu potrebu a to je da mlade tvrtke i obrti dobiju nečije stručno mentorstvo prilikom njihovog početka.

- IDA je u biti i bila svojevrstan mentor u našim početcima jer jednostavno nisi spreman na ono što te čeka ili nemaš sve informacije iako možda imaš najbolju ideju. Tu je ta spona potencijalnog mentora i poduzetnika vrlo važna, za usmjeravanje i informiranje o poslovanju.

Boris Sabatti, direktor IDA-e dao nam je uvid u način na koji će Istarska razvojna agencija nastaviti pratiti trendove u razvoju poduzetništva ali i koja je njezina snaga u procesu pokretanja i poticanja istarskog gospodarstva i poduzetništva. Tijekom 20 godina rada, u IDA-i je više od 12.000 polaznika prošlo razne edukacije te je naglasio u čemu je zapravo IDA-ina snaga: „Osobni kontakt s ljudima je danas još uvijek najbitnija stavka u našem radu. Pored cijele informatičke i komunikacijske infrastrukture koje su dostupne radi novih komunikacijskih tehnologija, još uvijek je osobni kontakt najbitniji za realizaciju projekata“.

- Ljudi su sve! S njima sve počinje i završava - bio je zaključna riječ sinoćnjeg panela Izabela Jelenića iz Infobipa.