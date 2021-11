Održano deseto izdanje konferencije BE-terne o digitalnim tehnologijama u biznisu

Jubilarno deseto izdanje konferencije BE-terne Croatia ovogodišnjeg naziva „the Digital Leap“ donijelo je jedinstvene primjere utjecaja tehnologije na poslovanje. Tradicionalna konferencija u organizaciji jedne od vodećih tvrtki za integraciju poslovnih rješenja u Europi, održana je, 10. studenog 2021., u zagrebačkom hotelu Esplanade te su vodeći stručnjaci i predstavnici nekih od najuspješnijih IT kompanija u Hrvatskoj dali pregled najnovijih znanja iz područja digitalne transformacije, digitalizacije, umjetne inteligencije i upravljanja promjenama koje su u proteklih godinu i pol zahvatile cijeli svijet.

- Pandemija je omogućila da trendovi koji su trebali doći kasnije urane, ali postoji velik raskorak između očekivanja tvrtki kada ulaze u ovaj proces i konačnih rezultata. Ukupni iznos ulaganja u digitalnu transformaciju koje su tvrtke diljem svijeta uložile premašio je 1 trilijun dolara, a brojna istraživanja pokazuju da čak 60 do 70% takvih inicijativa nisu polučile očekivanim rezultatima. Tvrtke koje pak uspješno provode digitalnu transformaciju realne su u očekivanjima te znaju odgovor na pitanje zašto pokreću taj proces, ali i jasno razlikuju pojmove digitalizacije i digitalne transformacije. Transformacija je promjena cijele paradigme poslovanja i kulture kompanije i nemoguće ju je izvesti ako u nju nisu uključeni svi poslovni dionici. Bez stavljanja fokusa na korisničko iskustvo uspjeh digitalne transformacije je upitan, dok je digitalni sadržaj centar korisničkog iskustva - rekao je Krešimir Mlinarić, direktor BE-terne u Hrvatskoj.

Upravo vođeni takvim razmišljanjem, konzultantska kuća Deloitte na 2750 tvrtki iz 33 zemalja svijeta provela je istraživanje o digitalizaciji kompanija pod imenom 'Kriza kao katalizator: ubrzavanje transformacije'. Pandemiju bolesti uzrokovane virusom Covid-19 i dalje čak 34% svjetskih kompanija vidi kao primarni rizik za njihovo poslovanje, dok na drugo mjesto stavljaju strah od kibernetičkih napada i IT sigurnost. Hrvatske tvrtke prepoznaju i uvođenje eura kao potencijalnu disrupciju njihovog poslovanja. No, kako je naglasio Gordan Kožulj, direktor za Poslovno savjetovanje u Deloitteu, pri predstavljaju rezultata istraživanja, 'usporavanjem svijeta, uspješne kompanije ubrzale su interne aktivnosti kako bi se prilagodile i iskoristile situaciju koja im se pružila. Deloitteova analiza pokazala je da su se dolaskom krize većina kompanija fokusirala na segment rasta, stavljajući naglasak na produktivnost (48%), a njih najmanje na društveno odgovorno poslovanje. Svega 21% svjetskih kompanija obuhvaćenih istraživanjem imalo je razrađenu strategiju i razmišljalo o sedam dimenzija ključnih za preživljavanje (strategija, rast, tehnologija, mogućnost ubrzane digitalne transformacije, radna snaga i sposobnost prilagodbe rada u kriznim situacijama, kapital te društveno odgovorno poslovanje). One najotpornije kompanije (27%) digitalnu transformaciju stavile su na prvo mjesto te njih 52% uvjereno je u uspjeh u sljedećih 36 mjeseci. S druge strane, tek 15% kompanija sa slabijom otpornosti, odnosno koje imaju najmanje od sedam ključni karakteristika, uvjereno je kako će biti uspješne i za 36 mjeseci.

U nastavku konferencije vodeće su IT kompanije podijelile svoje znanje i iskustvo. Tako je Luka Čiča iz Infobipa, prvog hrvatskog startup jednoroga koji je prošlog tjedna izvršio svoju četvrtu akviziciju i preuzeo jednog od najvećih američkih virtualnih telekom operatera Peerless Network, naglasio važnost korisničkog iskustva za uspješnost kompanije.

- Brendovi koji su uspješniji su oni koji komuniciraju u pravo vrijeme na pravom kanalu i imaju odličan proizvod. Naime, naše je istraživanje pokazalo kako je 86% korisnika voljno platiti više za dobro korisničko iskustvo te da je 21% korisnika promijenilo brend upravo zbog lošeg korisničkog iskustva. Pritom je ključna digitalna transformacija – ona nosi 115% porasta prihoda, 50% pada tereta rada za korisničku podršku, 50% smanjenja troškova, 82% povećanja zadovoljstva korisnika komunikacijom putem različitih kanala te 78% rasta agentove produktivnosti - ispričao je Čiča.

U sklopu konferencije svoju inspirativnu priču o uspjehu podijelio je i Matija Žulj, suosnivač i generalni direktor Agrivija, prvog hrvatskog agritech startupa koji je razvio jednu od najuspješnijih globalnih aplikacija za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom za što je dobitnik prestižne nagrade Ujedinjenih naroda za inovacije u poljoprivredi. Osim navedenih govornika, svoje znanje sa sudionicima konferencije podijelili su i Petar Pavić, suosnivač S.T.A.R. Digital grupe, vodeće tvrtke za “ad tech i digitalni marketing” u regiji koji je zbog svog iskustva stekao status stručnjaka za digitalni marketing i marketinške tehnologije, a predavanje je održao i Ognjen Bagatin, suvlasnik Poliklinike Bagatin, vodeće klinike u Hrvatskoj i Europi za vrhunsku uslugu u području estetske kirurgije, stomatologije i dermatologije te za razvoj stručnjaka.

Uz inspirativna predavanja, u sklopu konferencije The Digital Leap održan je i panel „The ROI of digital transformation“ koji je moderirao Milan Listeš iz BE-terne, a sudjelovali su Magda Milas Gržetić, zadužena za razvoj poslovanja u zagrebačkom fintechu Electrocoin do.o. koji se bavi posredovanjem u trgovanju kriptovalutama i procesiranjem kripto uplata za trgovce, Ratko Mutavdžić, regionalni Technology Officer Microsofta za srednju i istočnu Europu, te Tihomir Šibalić, direktor digitalnog razvoja u Energiji Naturalis. Iako se svi sudionici panela bave tehnologijom i digitalnim svijetom, oni u uspjehu digitalne transformacije i povrat investicije kao ključan faktor naglašavaju upravo onaj ljudski. Potrebno je prilagoditi se tržištu i željama korisnika, kao i educirati tržište i njene dionike.

- Najrevolucionarniji proizvod na svijetu ne znači ništa, ako ljudi ne vjeruju u njega i ne razumiju što rade. Tehnologija će vratiti investiciju, no ako je organizacija u kompaniji loša, ljudi nisu motivirani i voditelji ne razumiju svrhu te tehnologije, nastat će veliki problem - zaključili su sudionici panela održanog u sklopu konferencije the Digital Leap.