Optima Telekom u partnerstvu s tvrtkom Media King osigurava najbrži i najstabilniji javni Wi-Fi

Optima Telekom u suradnji s tvrtkom Media King svojim poslovnim korisnicima od sada nudi uslugu javne Wi-Fi mreže, koja zahvaljujući jedinstvenom MediaKing Smart Wi-Fi rješenju nadilazi sve nedostatke trenutnih javnih Wi-Fi mreža te jamči brzo i stabilno surfanje bez prekida.

MediaKing Smart Wi-Fi je posebno tehnološko rješenje kojeg je razvila hrvatska tvrtka MediaKing, a glavna mu je prednost inovativan softver koji upravljanje korisnika prebacuje u oblak (cloud). Na taj način, za razliku od uobičajenih rješenja, može spojiti gotovo neograničeni broj korisnika na isti hotspot i svima njima pružiti kvalitetnu konekciju te stabilan i nesmetan rad na velikim brzinama.

Uz MediaKing Smart Wi-Fi, usluga Optima Telekoma uključuje još zajamčen pristup Internetu na željenim lokacijama, svu potrebnu opremu i njeno postavljanje, korisničku podršku te nadzor i stručno održavanje sustava pa u slučaju kvara korisnici nemaju dodatnih troškova zamjene uređaja. Ukratko, Optima Telekom pruža sve što je potrebno za postavljanje brze i stabilne javne Wi-Fi mreže, kao temelja Smart City platforme, a po sistemu ‘ključ u ruke‘.

Usluga je namijenjena svima koji traže način kako osigurati ugodno surfanje većem broju ljudi - od vlasnika apartmana, ugostitelja, hotelijera, vlasnika turističkih kampova, velikih tvrtki, shopping i sportskih centara do gradova, javnog prijevoza - da spomenemo samo neke. Od većih i značajnijih implementacija kod nas, pored javnih gradskih prijevoza u Osijeku, Splitu i Dubrovniku (oko 400 vozila), svakako je vrijedno izdvojiti onu u Splitu, čime su pokrivene najatraktivnije splitske lokacije poput Rive i Bačvica.

- Bogato iskustvo u postavljanju javnih Wi-Fi mreža stekli smo iz suradnje s brojnim korisnicima kao i na projektima WiFi4EU u sklopu kojeg trenutno postavljamo javne Wi-Fi mreže u nizu gradova i općina širom Hrvatske. Sinergija s Media Kingom donosi nam idealnu softversku nadogradnju našim sustavima, bilo kao tehnološko rješenje, bilo kao medijsku platformu za komuniciranje - kao dodanu vrijednost samog Wi-Fi sustava. Zajedno, Optima Telekom i Media King, nudimo tako dugogodišnje iskustvo u postavljanju javnih Wi-Fi mreža te inovativno i provjereno rješenje s kojim će se svatko u bilo kojem trenutku moći spojiti na javni Wi-Fi. Obzirom da su sva trenutno dostupna rješenja za Wi-Fi sustave donekle ograničena i imaju određenih nedostataka, ovom suradnjom želimo svojim korisnicima pružiti najbolje rješenje za njih i opravdati povjerenje koje su nam ukazali - rekao je Darko Laktašić, direktor poslovne prodaje Optima Telekoma.

Darko Kraljević, suvlasnik tvrtke Media King rekao je kako standardna rješenja za javne Wi-Fi mreže u pravilu, nakon određenog broja korisnika, ne mogu spajati nove korisnike ili je korištenje mreže djelomično ili u potpunosti onemogućeno zbog preopterećenosti resursa mreže.

- U većini slučajeva ovaj problem se pokušava riješiti ograničavanjem brzine po korisniku i postavljanjem opreme sa (pre)jakim signalom što u konačnici opet ima isti rezultat. MediaKing Smart Wi-Fi nadilazi takve poteškoće. Naše rješenje pruža iznimne hardverske resurse te omogućava teoretski neograničen broj korisnika na jednoj Wi-Fi mreži. MediaKing Smart Wi-Fi se već koristi kod nas i u svijetu i jedna je od osnovnih komponenti tzv. Smart City platforme, koja ujedno pruža svim ostalim Smart City komponentama međusobnu povezanost te stabilan i kvalitetan ‘izlaz‘ na Internet. Pored navedenog, naš drugi proizvod Wi-Fi Billboard čini dodanu vrijednost samom Wi-Fi sustavu i to u vidu potpuno novog kanala za komuniciranje, tj. digitalnog medija budućnosti. Već imamo brojne hotspotove diljem Hrvatske s tisućama istovremeno spojenih korisnika koji ugodno „surfaju“ na, do jučer, nezamislivim brzinama. Svi koji žele doživjeti ovo iskustvo mogu to, od nedavno, učiniti i na Splitskoj Rivi, a npr. ako su u Zagrebu onda u jednom od brojnih Vivas barova, koji su u potpunosti ‘pokriveni‘ MK Smart Wi-Fi-em. Ova suradnja s Optima Telekomom, između ostalog, omogućava svim velikim korisnicima jednostavniju implementaciju našeg rješenja bez kapitalne investicije, jer im je sada omogućeno financiranje kakvo im manje tvrtke ipak ne mogu samostalno ponuditi - zaključio je Darko Kraljević.