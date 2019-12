‘Otac modernog HR-a‘ Dave Ulrich dolazi u Rovinj

Osmo izdanje HR Days konferencije, u organizaciji portala MojPosao, ponovno će se održati u prekrasnom Rovinju, 19. i 20. ožujka 2020. godine, a fokus će staviti na aktualne trendove i važne teme iz svijeta ljudskih potencijala poput Employer Brandinga, Agile HR-a i Leadershipa čije tajne ćemo otkrivati uz pomoć istaknutih predavača.

Predavača poput Davea Ulricha, jednog od vodećih svjetskih poslovnih mislilaca i autora 30-ak knjiga i više od 200 članaka o HR industriji, kojeg unutar struke s pravom nazivaju 'Ocem modernog HR-a'.

U okviru predavanja 'Value Creation Through HR: Why is this the great time to be in HR?', Ulrich će pobliže objasniti ulogu koju HR profesionalci obnašaju unutar tvrtke, kako svojim radom doprinose realizaciji poslovnih ciljeva te zašto živimo u vremenu koje je ''kao stvoreno za rad u ljudskim resursima''!

No, tu priča ne staje!

Konferencija će ponuditi i networking radionice u okviru kojih možete obogatiti vaše znanje i dodatno izbrusiti vještine, kao i okrugle stolove o zanimljivim i za struku važnim temama.

Tradicionalno, tijekom konferencije će biti dodijeljene nagrade tvrtkama za Najbolje HR prakse u 2019. godini, koje služe kao potvrda predanog i planskog rada tvrtki i organizacija, odnosno timova i pojedinaca koji su izvrsni u upravljanju ljudskim potencijalima.

Više informacija o HR Days konferenciji pronađite na www.hrdays.net i rezervirajte svoje mjesto.