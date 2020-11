Otpornost ili Protočnost pitanje je sad? Promišljanja coacha i inženjera

U ovoj neobičnoj i nepredvidivoj godini neke riječi čujemo više nego prije. Zanimljivo je promisliti o njihovom značenju sada, u ovoj godini. Kako je samo zvučala ovog proljeća i ljeta u medijima riječ "jesen" ili odgovornost ili preporuke, novo -normalno ili otpornost.

Sjećate li se kada bi govorili o promjenama u organizacijama zadnjih godina što se smatralo najvećom preprekom promjena? Otpore promjenama. Danas kad sve ovo oko nas nazivamo i krizom, pandemijom, novo normalnim, izvedenica riječi otpori se spominje sve više kao kvaliteta i mjera koja govori o tome kako se dobro nosimo sa svim okolnostima. Otpornost. Resilience se tako prevodi često sa riječju otpornost premda je njeno značenje 1) the capacity to recover quickly from difficulties; toughness. 2. the ability of a substance or object to spring back into shape; elasticity.

Za one koji me znaju kao coacha samo, nekad prije toga sam postao inženjer elektrotehnike. Lijepo je to zvanje koje počiva na prirodnim zakonima fizike. Jedan od poznatijih zakona fizike je Ohmov zakon koji glasi I= U/R. Drugim riječima, protok struje je jednak omjeru napona (potencijala) i otpora. Znači što je otpor veći protočnost struje je manja i obratno. Ako niste ljubitelj fizike zamislite rijeku u kojoj je tok vode = struja (I) a brana je otpor (R).

Prirodni i logični zakoni fizike kažu kako veći otpor ili otpornost dovode do smanjene protočnosti. Upravo to i vidimo nažalost u nekim segmentima današnjice. Odgovorno je biti fizički udaljen no koliko samo kanala komunikacije imamo na raspolaganju za protočnu komunikaciju. Zapitajmo se svi da li sada više ili manje komuniciramo sa kolegama? Koliko je u redu nazvati nekoga na mobitel a da se prethodno nismo najavili i dogovorili termin poziva?

Nedavno mi je netko na moj mail u kojem nisam ništa tražio niti nudio nego samo se javio u znak podrške i pitanja 'Kako ste', odgovorio sa 'čujemo se kad dođu bolja vremena'. Zapitao sam se trebamo li čekati bolja vremena da bi se čuli i kakva će to uopće vremena doći, to tek nitko ne zna.

Otpor i otpornost, ma koliko imali odgovoran prizvuk u sebi nose krutost, neprilagodljivost i samim tim lomljivost kao slabost. Još je Darwin davno rekao kako evoluiraju i opstaju ne snažni nego fleksibilni, prilagodljivi. Budimo mekani i angažirajmo naš prirodni software i sve meke vještine.

Komunicirajmo jer sada najviše trebamo podršku jedni drugih. Pobudimo protočnost za nas osobno i naše mikro okruženje. Zdrav business koji još želi rasti treba itekako zdrave ljude i sada posebno treba onu bazičnu jednostavnu ljudskost.

