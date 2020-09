Otvoren novi supermarket Ribola u Solinu!

U subotu 29. kolovoza, novouređeni supermarket Ribola u Solinu, na adresi Kneza Trpimira 103, otvorio je svoja vrata. Prodajni prostor, koji se prostire na više od 400 m2, je projektiran i izgrađen u skladu sa svim potrebama kupaca. Ribola je i u ovoj poslovnici primijenila nove standarde u uređenju interijera kako bi svojim vjernim kupcima pružila osjećaj ugodne kupnje u svim segmentima.

Na policama se može pronaći veliki izbor artikala od kojih je 80% proizvoda hrvatskih dobavljača, te uvijek svježe voće i povrće kao i svježe pečeni kruh te peciva.

Kupci na raspolaganju imaju parking što supermarket Ribola čini lako dostupnim, a kupovinu još ugodnijom. Povodom otvorenja pripremljene su super akcije, bogata ponuda i pokloni za prve kupce. Brojni kupci su pohrlili da vide moderno opremljenu prodavaonicu u Solinu na adresi Kneza Trpimira 103.

Radno vrijeme prodavaonice je od ponedjeljka do subote od 06:30 do 21:00h, a nedjeljom od 07:00 do 21:00h.