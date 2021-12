Otvorene dvije nove Lidlove trgovine

Prva je ovo Lidlova trgovina u Svetoj Nedelji, a 18. u Zagrebu, čime Lidl 15 godina poslovanja u Hrvatskoj zaokružuje s ukupno 105 trgovina. Povodom otvorenja novih trgovina, kupci su mogli uživati u prigodnim akcijama i popustima na prehrambeni i neprehrambeni asortiman.

Nove Lidlove trgovine kupcima nude ugodan i moderan prostor za kupovinu te, kao i uvijek, najsvježije proizvode najboljeg omjera cijene i kvalitete. Obje su trgovine napravljene prema novom konceptu gradnje i dizajna koji podrazumijeva veći prodajni prostor, više prirodnog svjetla, veću energetsku učinkovitost, atraktivan izgled i još ugodniju kupovinu za Lidlove kupce. Poslovnica u Svetoj Nedelji ima 100-tinjak prostranih parkirnih mjesta, a zagrebačka na Radničkoj cesti njih čak 129 te brzu punionicu za električna vozila.

Trgovina u Svetoj Nedelji, na adresi Vojvodići 1, radi od 7 do 21 h od ponedjeljka do petka, od 8 do 21 h subotom te od 8 do 14 h nedjeljom. Radno je vrijeme trgovine u Zagrebu, na adresi Radnička cesta 232, od 7 do 21 h od ponedjeljka do petka, od 8 do 21 h subotom te od 8 do 18 h nedjeljom.