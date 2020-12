Ovo su savjeti za maksimalnu produktivnost britanske stručnjakinje za time management

Posebno online izdanje HOWtoWOW marketinške akademije Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA) ovoga je tjedna na radionici Time Management or How to Achieve More by Doing Less ugostilo međunarodnu stručnjakinju za time management – Tish Mousell. Tijekom dva vrlo produktivna sata Mousell je polaznike podučila brojnim zanimljivim i efikasnim metodama organizacije, a najvažniji zaključci radionice nalaze se u nastavku.

Preuzmite odgovornost

Istina je, na neke stvari ne možemo utjecati, posebice ako u našim radnim procesima sudjeluju drugi kolege i suradnici. Zato je važno osvijestiti segmente rada koji su u našoj domeni te preuzeti odgovornost za njih – makar riječ bila o najsitnijim zadacima kao što je primjerice sprječavanje kašnjenja provjeravanjem gužvi u prometu – na taj ćete način otkloniti mentalnu blokadu i moći započeti s radom.

Prioriteti, prioriteti, prioriteti

Najjednostavnija je metoda zadatke složiti u tri kategorije: hitno, može čekati i može čekati dulje. Odaberite boju za svaku kategoriju i obojite svoju to-do listu. Preporuka je popis prioriteta složiti krajem radnoga dana za sljedeći dan – na taj način misli o poslu preselit ćete na papir i moći se adekvatno odmoriti, a na početku sljedećega radnog dana imat ćete jasnu viziju.

Za kraj – koncentracija!

Mousell je prioritete usporedila s posudom koju morate popuniti kamenjem, sitnim oblucima i vodom. Posudu ćete najbolje iskoristiti ako u nju prvo smjestite kamenje, zatim oblutke, a potom će voda ispuniti preostali prostor. Ako se velikim i hitnim zadacima posvetite na početku dana, izbjeći ćete odgađanje i nakupljanje stresa, a pritom ćete imati vremena i kolege zamoliti za pomoć i savjete.

Najvažnije je, tvrdi predavačica, koncentrirati se na jednu po jednu stvar za optimalnu kreativnost i jasnu viziju. I osvijestiti da ne možete uvijek sve učiniti sami – sasvim je u redu zamoliti za pomoć i podijeliti zadatke s kolegama za kvalitetnu izvedbu i maksimalnu produktivnost.

Neprocjenjivo iskustvo radionice na svojoj je platformi priceless.com omogućio Mastercard.