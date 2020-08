PayDo - Najpopularnija hrvatska aplikacija za parkiranje obara rekorde

Posljednjih mjeseci zbog koronavirusa zabilježen je pad prodaje parkirališnih karata, ali povratkom u novo normalno te zahvaljujući dolasku stranih turista, u srpnju i kolovozu u Hrvatskoj je zabilježen znatan oporavka ovog sektora. Točnije, trenutno najpopularnija hrvatska aplikacija za parkiranje PayDo obara rekorde te u se u ovom trenutku približava brojci od 200.000 korisnika, aktivna je u 77 hrvatskih gradova, u potpunosti besplatna te s nacionalnom pokrivenosti jamči dostupnost usluge na gotovo svakom koraku.

---Omogućuje plaćanje parkiranja bez naknade jer ne koristi SMS protokol, a posebno je vole turisti kojima je to često jedini način mobilnog plaćanja parkiranja. To potvrđuju i podaci da je do sada najveći broj PayDo transakcija ostvaren upravo u turističkim regijama (Istra, Kvarner i Dalmacija) dok najviše korisnika u kontinentalnom dijelu osim Zagreba ima grad Osijek. Ove sezone u cijeloj Hrvatskoj drastično se povećao broj transakcija putem PayDo aplikacije dok je u turističkim središtima poput Rovinja, Pule, Opatije, Fažane, Tučepa i Orebića PayDo postao vodeći način plaćanja parkiranja. Najveći dnevni broj PayDo transakcija u 2020. zabilježen je već početkom srpnja dok je prošle godine taj broj ostvaren tek sredinom kolovoza.

No nisu samo stranci prepoznali prednosti koje PayDo nudi – postoje i posebne pogodnosti za poslovne i privatne korisnike. Modul za poslovne korisnike dostupan na www.paydo.hr, omogućuje da svaka tvrtka registrira jedinstveni račun putem kojeg može upravljati plaćanjem parkiranja svojih zaposlenika i pripadajućih vozila, uz znatne uštede i smanjivanje administracije (za sve kupovine obavljene putem poslovnog prepaid računa dobiva jedan račun na kraju mjeseca).

Za sve korisnike Mastercard® kartica do kraja 2020. aktivna je i dodatna promotivna pogodnost: 10 posto od plaćenog iznosa za satne karte vraća se korisniku na promotivni račun koji može koristiti prilikom budućeg plaćanja parkiranja. Osim toga, dodatna novost je da za svaku kupljenu satnu parkirališnu kartu posljednji četvrtak u mjesecu Mastercard® na isti račun korisniku vraća 20 posto iznosa plaćene karte.

Građanima je omogućeno i plaćanje dnevnih parkirnih karti izdanih od strane kontrolora, ali i velikog broja posebnih parkirališnih karata poput mjesečnih, godišnjih, stanarskih, povlaštenih itd.

Aplikacija je u ovom trenutku aktivna na 77 lokacija: Bale, Biograd na Moru, Bjelovar, Buje, Buzet, Cavtat, Cres, Crikvenica, Čakovec, Donji Miholjac, Dubrovnik, Đakovo, Đurđevac, Fažana, Gradac, Grožnjan, Hvar, Jastrebarsko, Karlovac, Kaštela, Koprivnica, Korčula, Kostrena, Krk, Ludbreg, Makarska, Mali Lošinj, Marija Bistrica, Murter, Novi Vinodolski, Novigrad, Ogulin, Okrug Gornji, Omiš, Omišalj/Njivice, Opatija, Orebić, Osijek, Pag, Podstrana, Poreč, Posedarje, Požega, Preko, Primošten, Pula, Rab, Rijeka, Rogoznica, Rovinj, Samobor, Sisak, Slano, Slavonski Brod, Solin, Split, Starigrad – Paklenica, Ston, Sveti Filip i Jakov, Šibenik, Tisno, Tkon, Tribunj, Trogir, Trpanj, Tučepi, Umag, Varaždin, Velika Gorica, Vinkovci, Virovitica, Vodice, Vodnjan, Vrbnik, Vukovar, Zadar i Zagreb.

Korisnici vanuličnih parkirališta (garaže i parkirališta s barijerama) također mogu platiti parkirališne karte putem PayDo aplikacije u Cavtatu, Zračnoj luci Dubrovnik, Splitu (9 vanuličnih parkirališta), na Zagrebačkom Velesajmu te novootvorenoj podzemnoj garaži Poljana u Šibeniku.

Osim parkirališnih karata odnedavno je putem PayDo aplikacije omogućena i kupnja ulaznica za nacionalne parkove. Trenutno je u ponudi NP Mljet, a cilj je da se ponuda uskoro proširi i na ostale nacionalne parkove diljem zemlje.

Za korištenje navedenih pogodnosti potrebno je preuzeti besplatnu aplikaciju PayDo na platformama za iOS i Android (App Store, Google Play) ili na web stranici: www.paydo.hr. Nakon toga, aplikacija na jednostavan i intuitivan način brine o procesu registracije i kupovine. Naročito je praktično korištenje mapa s ucrtanim parkirališnim zonama i automatskim pozicioniranjem uz uključene lokacijske usluge.

Za više informacija posjetite: www.paydo.hr, Facebook stranicu te Instagram profil @paydoapp https://www.facebook.com/paydoapp