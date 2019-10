Pedeset tisuća korisnika u Hrvatskoj odabralo Revolut  

Revolut je digitalni bankovni račun s više od 7 milijuna korisnika u Europi i Australiji, uključujući Hrvatsku, koji transakcije i kupnju čini jednostavnima, a financijske troškove niskima. Na početku je bio zamišljen kao kartica za putovanja kod koje su svi troškovi koji nastaju prilikom podizanja gotovine, plaćanja i razmjene valuta na putovanju u inozemstvu maksimalno smanjeni. U četiri godine postojanja prerastao je prvotno zamišljenu putnu karticu i izrastao u jednu od najvećih fintech tvrtki u Europi koja nudi savršeno rješenje za svakodnevne financijske potrebe.

Kako do Revolut kartice

Registracija za Revolut karticu i račun je jednostavna, potrebna je samo Revolut mobilna aplikacija i svega par minuta vremena. Virtualna kartica je spremna za online kupnju odmah nakon što izradite račun, a i ona fizička uskoro dolazi na adresu. Karticom i svim uslugama koje korisnik odluči koristiti upravlja se iz mobilne aplikacije koja je intuitivna i jednostavna za korištenje pa uz Revolut i složene stvari kao što su financije i trgovanje dionicama svima postaju jako jednostavne.

Revolut nudi tri vrste računa. U besplatnom paketu Standard nudi top-up debitnu MasterCard ili Visa karticu, razmjenu valuta i prijenos novca bez besmislenih naknada i uz međubankarski tečaj,* mogućnost podizanja gotovine na bankomatima bez naknada u iznosu do 1700 kuna mjesečno i automatsko preračunavanje valuta prilikom plaćanja u valuti zemlje u kojoj se korisnik nalazi.

Pored fizičke kartice, u besplatnom paketu Standard dolazi i jedna virtualna kartica za online plaćanja. U paketima Premium i Metal, za koje se plaća mjesečna naknada, dolazi još mnoštvo drugih interesantnih usluga i naprednih mogućnosti. To su između ostaloga i jednokratne virtualne kartice kod kojih se broj kartice mijenja nakon svake transakcije, što povećava sigurnost online kupnje.

Kune za jednostavnost života

Revolut odnedavno omogućuje nadoplatu računa i u kunama što donosi lakoću i jednostavnost u korištenje kartice, a hrvatski korisnici su to prepoznali i nagradili naglim rastom. Korisnici sada svojom Revolut karticom mogu plaćati u kunama, koristiti kune kao primarnu valutu plaćanja, slati i primati kune i jednostavno plaćati kunama s Revolut karticom u lokalnim trgovinama.

Uvođenjem plaćanja u kunama Revolut kartica je za hrvatske korisnike dobila i dodatnu funkcionalnost. Kao rezultat toga, ona polako postaje uobičajena kartica kojom se plaćaju svakodnevni troškovi života, od kupnje hrane i potrepština, odjeće do plaćanja računa u restoranu.

Prednost Revolut kartice za svakodnevno lokalno plaćanje je sjajna mobilna aplikacija koja stoji iza kartice i koja korisniku omogućava napredno praćenje troškova i analizu, budžetiranje, investiranje, donacije i štednju. Hrvatski korisnici sada imaju sve svoje financije jednostavno posložene na dlanu i bolje upravljaju svojim novcem u svakom trenutku.

Plemeniti Metal

Revolut Metal kartica koja je dolazila samo u elegantnoj crnoj verziji dobila je još četiri vrlo poželjne boje koje će zadovoljiti ne samo financijske potrebe nego i ljubav prema lijepome. Jednostavan i pročišćen dizajn Revolutovih metalnih kartica u boji svidjet će se i najizbirljivijima, a korisnici mogu odabrati kartice u bojama plemenitih metala Gold, Rose Gold, Silver* i Space Grey*.

O REVOLUTU Revolut su pokrenuli investicijski bankari Credit Suissea i Deutsche Banka Vlad Yatsenko i Nikolay Storonsky u srpnju 2015. kao digitalnu alternativu velikim bankama. Iako je ta fintech tvrtka u početku privlačila korisnike tako što im je omogućivala trošenje i prebacivanje novca u inozemstvu po stvarnom tečaju, od tada je privukla više od 7 milijuna korisnika u Europi svojim pregledom potrošnje, budžetiranjem, značajkama uštede i razmjenom kriptovaluta. Revolut je do danas prikupio otprilike 340 milijuna dolara od uglednih društava poduzetničkog kapitala među kojima su Index Ventures, Ribbit Capital, Balderton Capital i DST Global.

Revolut Metal puno je više od beskontaktne metalne kartice. Paket usluga koje dolaze uz metalnu karticu uključuje pogodnosti poput brzog pristupa kriptovalutama, jednokratne virtualne kartice za maksimalnu sigurnost pri online plaćanju, podizanje do 5000 kuna na bankomatima bez ikakve naknade, osiguranje u inozemstvu, pristup u više od 1000 salona svjetskih zračnih luka, do 1% cashback povrata i uvijek dostupnog osobnog pomoćnika koji svojim klijentima može rezervirati letove, hotele, ulaznice za događaje diljem svijeta.

Iz Revoluta s ljubavlju

Revolut je svoju ponudu naprednih usluga proširio još dvjema iznimno važnima: doniranjem i trgovanjem dionicama bez provizije. Uz Revolut korisnik može birati kada će, kome i koliko donirati, sam bira učestalost, iznose i primatelje donacija, a Revolut se brine da svaki iznos dospije u prave ruke, bez provizije. Revolutovi su korisnici donirali organizaciji Rainforest Alliance i WWF-u za borbu s posljedicama požara na prostoru Amazonije, kao i dobrotvornim organizacijama Spasimo djecu, LGBT te skupini ILGA-Europe.

Druga važna usluga je trgovanje dionicama bez provizije. Korisnici Revoluta imaju priliku kupovati frakcijske dionice čije se početne cijene kreću već od 1 USD. Otvaramo i demistificiramo zloglasno tajnovito, skupo i složeno tržište dionica potpuno novog publici. Korisnici mogu trgovati s 450 američkih dionica izlistanih na burzama New York Exchange i NASDAQ, podržani cijenama koje se ažuriraju u stvarnom vremenu i podacima o rezultatima na tržištu. Nakon pokretanja usluge trgovanja za korisnike Metal kartica, Revolut je objavio da usluga također postaje dostupna korisnicima Standard i Premium kartica. Korisnici Standard kartice bit će ograničeni na tri besplatne razmjene dionica mjesečno, dok će korisnici kartice Premium bit ograničeni na osam besplatnih razmjena dionica mjesečno. Dodatne razmjene dionicama naplaćivat će se 1 GBP po razmjeni uz godišnju naknadu za uslugu od samo 0,01 %.

„Revolut je posvećen razvijanju iznimno sigurne i stabilne globalne financijske platforme. To za naše korisnike u Hrvatskoj, Europi, Australiji ili bilo kojoj drugoj državi koju širenjem planiramo uključiti znači da bilo kad i bilo gdje u samo nekoliko minuta mogu na svojim mobilnim telefonima otvoriti Revolut račun. Korisnicima nudimo paletu usluga iz koje mogu birati u skladu sa svojim potrebama. To su primjerice razmjena valuta, osiguranje, trgovanje dionicama, štednja ili pak donacije, a koje god usluge odabrali, s Revolutom će imati najbolju opciju u svakoj kategoriji. Za nas je to platforma po korisnikovoj mjeri”, izjavila je Elena Lavezzi, Revolutova voditeljica za Jugoistočnu Europu.



