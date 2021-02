Pokažite svoju efikasnost i kreativnost: Effie i IdejaX 2021 produljili prijave

Pandemijski uvjeti nisu uspjeli spriječiti izvrsne projekte komunikacijske industrije koji su se i prošle godine, možda i više nego ikada, isticali svojom efikasnošću, inovativnošću, humorom i emocionalnošću. Organizatori Dana komunikacija stoga su najavili posebnu dodjelu nagrada koja će se ove godine održati u sjajnom ambijentu toplih zagrebačkih večeri uz konfete, slavlje – i potrebnu sigurnost. U skladu s tim, najavljeno je i produljenje prijavnih perioda natjecanja Effie Awards Croatia 2021 i IdejaX.

Efikasnom komuniciranju ove godine primarni cilj možda nije bio dodatni profit – no ono je bilo ključno za opstanak i očuvanje pozicije na tržištu. Novo izdanje natjecanja Effie Awards Croatia, s posebnom misijom osnaživanja i proslavljanja efikasnih projekta u izrazito izazovnom razdoblju za cijeli svijet, ove je godine uvelo nekoliko novih kategorija: Tematski marketing, Pozitivne promjene i E-trgovinu. Na natjecanju Effie Awards Croatia 2021 i dalje mogu sudjelovati projekti i kampanje koji su se provodili u Hrvatskoj od 1. rujna 2019. do 31. siječnja 2021. godine, a kasni prijavni rok produljen je sve do 20. ožujka 2021.

Natjecanje IdejaX, nacionalno natjecanje u kreativnosti tržišnih komunikacija na kojem se već jedanaest godina uspješno natječu kako velike tako i male agencije sa svojim kreativnim idejama, također je uvelo brojne promjene: uz nove kategorije skupine Best on Market – Maloprodaja, Zdravlje i farmacija te kategoriju COVID – otvorena je i nova skupina kategorija posvećenih brandingu i rebrandingu te će biti dodijeljene posebne nagrade. Unutar svake od kategorija, u svim skupinama, na IdejiX i dalje mogu sudjelovati cjelovite kampanje ili pojedinačni dijelovi kampanja koji su objavljeni od 1. siječnja 2020. do 1. ožujka 2021. Redovni prijavni rok i dalje je 1. ožujka, a kasni prijavni rok za predaju radova iznimno je produljen do 25. travnja 2021.

Sve novosti pratite na službenim stranicama Dana komunikacija.